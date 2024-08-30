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Индексная книга (каталог) CNews*
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Деев Дмитрий



Центры обработки данных 2024 1
30.08.2024 Дмитрий Деев -

Дмитрий Деев, «ВсеИнструменты.ру»: На рынке по-прежнему сохраняется дефицит доступных ресурсов ЦОД

 1
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 1
14.08.2008 Россия: Sony Ericsson обезглавлен 1
11.08.2008 Россия: сотовые абоненты заплатят за молчание 1
03.06.2008 E-Ten разогнал российский офис 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Деев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 3
HTC Corporation 1499 2
E-Ten Information Systems 118 2
Samsung Electronics 10254 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
МегаФон 8805 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Sony 6544 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 111 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
Nubes - Нубес 51 1
C3 Group - Группа СиТри 4 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
Евросеть 1404 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 60 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 38 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 305 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
E-Ten glofiish - джойстик 92 1
Фадеев Михаил 56 2
Аксенов Андрей 38 2
Чичваркин Евгений 162 1
Белашева Марина 37 1
Чуйкин Алексей 27 1
Зентрих Павел 9 1
Осадчая Екатерина 47 1
Осадчая Ирина 64 1
Губин Алексей 7 1
Кыркунов Максим 8 1
Вирцер Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
Дача - дачники 815 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
APPM - Average Price Per Minute - средняя стоимость минуты разговора 14 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 260 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 236 1
Английский язык 6634 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 150 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
MForum Analytics 20 2
Gartner - Гартнер 3556 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
SmartMarketing 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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