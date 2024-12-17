Губин Алексей
Губин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|UPS 202 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
|ЭНКО 3 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Деев Дмитрий 6 1
|Гончарова Наталья 3 1
|Крутов Алексей 1 1
|Сержантов Сергей 1 1
|Володкович Вячеслав 97 1
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