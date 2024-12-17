Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Губин Алексей



Центры обработки данных 2024 1
17.12.2024 OCS будет продвигать российские модульные ЦОДы GreenMDC 1
12.12.2024 Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания 1
05.07.2024 Разговоры о важном: платформа речевой аналитики помогает девелоперу находить инсайты 1
16.05.2024 OCS и российский бренд инженерного оборудования Engibox подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.04.2024 Продуктовый портфель OCS пополнили профессиональные дисплеи Geckotouch 1
07.04.2020 «Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Губин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 5
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Geckotouch - Т-Гекко 1 1
Engibox - Энжибокс 1 1
Рестрком 2 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
UPS 202 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ЭНКО 3 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 63 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 157 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Аксенов Андрей 38 1
Вирцер Евгений 38 1
Деев Дмитрий 6 1
Гончарова Наталья 3 1
Крутов Алексей 1 1
Сержантов Сергей 1 1
Володкович Вячеслав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще