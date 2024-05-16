OCS и российский бренд инженерного оборудования Engibox подписали соглашение о сотрудничестве

Поставщик оборудования и ПО OCS Distribution и российский производитель телекоммуникационных и электрических корпусов Engibox подписали дистрибьюторское соглашение. Продукция вендора расширит возможности заказчиков и партнеров OCS по импортозамещению электротехнических оболочек в инженерных инфраструктурах ЦОД, офисов, предприятий и других объектов. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Благодаря сотрудничеству компания OCS Distribution дополнит продуктовый портфель телекоммуникационными, общепромышленными и серверными шкафами российского бренда Engibox. С решениями вендора компании смогут использовать отечественное инфраструктурное оборудование при строительстве дата-центров, коммерческих, промышленных и других объектов в различных частях страны.

«В последнее время мы наблюдаем повышенный спрос на российские продукты для построения инженерной инфраструктуры на ИТ-рынке. Во многом это заслуга именно отечественных вендоров: они демонстрируют высокое качество производимого оборудования, а также предоставляемого сервиса. Решения бренда Engibox зарекомендовали себя как надежные и технологичные. Они будут интересны многим партнерам, с которыми активно сотрудничает компания OCS Distribution — представителям девелопмента, энергетики, связи и других отраслей», — отметил Алексей Губин, руководитель по развитию бизнеса комплексных продаж OCS Distribution.

«Подписание соглашения с крупнейшим дистрибьютором — это знаковое событие для всей нашей команды. Мы гордимся своими решениями и готовы предоставить рынку самые передовые технологии. Наша уникальность — это наша команда. Важные преимущества перед другими производителями — это запатентованные решения, постоянное наличие на складе ликвидных позиций. Срок исполнения заказа не более 20 рабочих дней», — сказал Алексей Крутов, руководитель отдела развития Engibox.

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OCS Distribution — российский ИТ-дистрибьютор. Региональные офисы в 23 городах России, более 7200 компаний в партнерской сети. OCS занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией, а в портфель компании входит продукция 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания предлагает выбор импортозамещающих решений. Дистрибьютор также предоставляет сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

Engibox — российский производитель телекоммуникационных и электротехнических корпусов. Продукция компании собирается на собственном производстве полного цикла, расположенном в Ленинградской области.