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«Аэродиск» и «Рестрком» оптимизировали ИТ-инфраструктуру института «Гидропроект»

Интеграция Инфраструктура

«Аэродиск», разработчик решений в области хранения данных и виртуализации, и системный интегратор «Рестрком» разработали концепцию развития ИТ-инфраструктуры иститута «Гидропроект». Первым шагом ее реализации стала установка двух систем хранения данных Aerodisk Engine N2.

«Гидропроект» входит в состав группы компаний «Русгидро». Компания специализируется на проектировании гидроэнергетических и водохозяйственных сооружений и входит в число ведущих глобальных проектных организаций в области гидроэнергетики.

В рамках проекта «Аэродиск» и «Рестрком» продемонстрировали «Гидропроекту» возможности роста ИТ-инфраструктуры, а также разработали и внедрили техническое решение.

Специалисты «Аэродиска» и «Рестрком» установили в «Гидропроекте» две системы хранения данных Aerodisk Engine N2. Одна из них направлена на решение производительных задач, а вторая – на обеспечение стабильной работы. Система хранения данных среднего уровня Aerodisk Engine N2 обладает двумя активными контроллерами и подходит для централизованного хранения баз данных, систем виртуализации и файловых хранилищ. В планах компаний – установка гиперконвергентного вычислительного комплекса Aerodisk vAIR, который сочетает в себе горизонтально-масштабируемую СХД, сеть хранения данных и систему виртуализации.

«Для многих компаний использование иностранных ИТ-решений становится все менее целесообразным, в связи с чем заметно укрепляется тренд на импортозамещение. Институт "Гидропроект" открыто смотрит на меняющийся ландштафт рынка, готов к изменениям и работе с новыми партнерами, что всегда положительно сказывается на результатах проекта, – сказал Вячеслав Володкович, генеральный директор компании "Аэродиск". – Наш партнер, компания "Рестрком", обладает большим опытом анализа и развития ИТ-инфраструктуры бизнеса, и качество работы подтверждается полученным стандартом сертификации ISO 9001».

«В процессе реализации проекта компания "Аэродиск" провела техническое обучение наших специалистов. Проактивность и сильные компетенции партнера помогли нам совместно разработать концепцию развития ИТ-инфраструктуры с учетом сложной специфики деятельности заказчика. Также важным положительным фактором стала возможность гибкого ценообразования на решения "Аэродиска"», – отметил Алексей Губин, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Рестрком».

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