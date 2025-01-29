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OCS Distribution Nerpa ПК Nerpa Ladoga Nerpa Baltic Nerpa Nord Nerpa Caspica Nerpa Smart Cabinet


  • Nerpa — российский ИТ-бренд и производственная площадка. Производитель предлагает линейку собственного ИТ-оборудования, сервис, а также услуги производства и сертификации высокотехнологичной продукции. Оборудование бренда Nerpa распространяется через официального дистрибьютора — OCS Distribution
  • Nerpa Smart Cabinet — это готовый Микро-ЦОД, который поставляется в собранном виде после тестирования всех систем и компонентов. 

29.01.2025 Nerpa представила первое комплексное инженерное решение Smart Cabinet 1
12.12.2024 Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания 1
05.06.2024 Nerpa и «Лаборатория Касперского» выпустили программно-аппаратные комплексы (ПАК) для повышения корпоративной безопасности 2
03.04.2024 OCS стала официальным дистрибьютором продуктов «Лаборатории Касперского» 1
21.08.2023 Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас 1
12.05.2022 Nerpa запустила линейку графических рабочих станций Ladoga 1
14.04.2022 ПК Nerpa под ОС Astra Linux — готовые рабочие места для российских организаций 3
13.04.2022 ПК Nerpa совместимы со средством доверенной загрузки Safenode 2

Публикаций - 8, упоминаний - 12

OCS Distribution и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 452 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 3
Intel Corporation 12201 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4883 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Nvidia Corp 3493 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 849 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
UPS 204 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9393 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16152 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20812 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3730 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5258 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2672 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1440 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6567 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3798 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 200 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4170 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 1
DDR - Double data rate 2730 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7304 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9991 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6044 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 233 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2193 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3213 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9289 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2486 1
Linux OS 9967 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 2
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 529 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
ALMI AlterOS 94 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Microsoft Windows 10 1761 1
Microsoft Windows 15677 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 926 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 1
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 113 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 114 1
Microsoft Windows 11 541 1
Digma Pro 49 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
Kaspersky SD-WAN 16 1
НППКТ - ОСнова ОСОН 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor NINO - серия ноутбуков 4 1
Мосин Алексей 5 3
Гончарова Наталья 4 3
Усова Марина 20 2
Рудевский Антон 39 1
Скулова Ольга 11 1
Губин Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3043 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 597 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2188 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5530 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2924 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9814 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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