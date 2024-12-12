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Гончарова Наталья



12.12.2024 Российский производитель Nerpa запустил производство однофазных источников бесперебойного питания 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
05.06.2024 Nerpa и «Лаборатория Касперского» выпустили программно-аппаратные комплексы (ПАК) для повышения корпоративной безопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гончарова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 16 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
OCS Distribution - Nerpa ПК - Nerpa Ladoga - Nerpa Baltic - Nerpa Nord - Nerpa Caspica 7 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 104 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 117 1
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Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Тропинин Василий 1 1
Усова Марина 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Религия 146 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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