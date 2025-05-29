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Правительство Москвы Мостуризм Узнай Москву навигационно-туристический портал

Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,3 тысячи зданий, 704 памятников, 405 музеев, 486 мест, более 270 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Всё это также доступно в мобильном приложении «Узнай Москву» 

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности 1
19.08.2024 В приложении «Узнай Москву» можно узнать об истории освоения космоса в режиме дополненной реальности 1
16.08.2024 Наталья Сергунина: Москвичи воспользовались услугами и сервисами на mos.ru более 425 миллионов раз за полгода 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек 1
09.02.2024 В 2023 г. более 127 тыс. посетителей познакомились с цифровыми сервисами столицы в павильоне «Умный город» 1
09.02.2024 Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона 1
05.02.2024 Наталья Сергунина: Посещаемость портала «Узнай Москву» выросла почти вдвое 1
27.12.2023 Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках 1
31.10.2023 На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ 1
08.08.2023 Электронная медкарта и передача показаний счетчиков: какими сервисами портала mos.ru чаще всего пользуются горожане 1
05.05.2023 На портале «Узнай Москву» появилась онлайн-экскурсия по отреставрированным объектам культурного наследия 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
24.04.2023 Онлайн-путеводитель «Узнай Москву» стал удобнее для пользователей 1
13.01.2023 Новые услуги, умный поиск и инклюзивность: как развивался портал mos.ru в 2022 году 1
12.12.2022 В Москве протестируют AR-экскурсию по Никольской улице 1
14.09.2022 «Москва: Погружение». 12 серий о городе, объединяющем людей, традиции и современность 1
22.07.2022 На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
22.07.2022 Услуги, сервисы и не только: на mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек 1
30.05.2022 Запущена облегченная версия мобильного приложения «Узнай Москву» 1
23.08.2021 Более 60 тысяч просмотров набрали познавательные маршруты онлайн-гида «Узнай Москву» за лето 1
19.04.2021 Портал «Узнай Москву» подвергся модернизации 1
05.07.2017 PwC: Москва вошла в пятерку городов-лидеров по готовности перехода к концепции Smart City 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
28.07.2016 Mos.ru запустил версию для иностранцев 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 1
12.02.2016 Проект «Узнай Москву» подготовил гид по самым романтичным местам столицы 1
03.02.2016 На столичном портале открытых данных появился путеводитель по московским мостам 1
20.01.2016 Проект «Узнай Москву» расскажет о городе пассажирам автобусов 1
11.12.2015 На портале «Узнай Москву» появилась «машина времени» 1
11.11.2015 С начала года портал «Узнай Москву» посетили 700 тыс. человек 1
11.11.2015 Цифровой двойник Виктора Цоя вернулся на Арбат после похищения 1
29.10.2015 На Арбате похитили цифрового двойника Виктора Цоя 1
28.07.2015 На портале «Узнай Москву» расскажут о символах столицы России 1
02.07.2015 Гости столицы смогут узнать истории Москвы еще на борту самолета 1
04.06.2015 «Яндекс.Прогулки» для iOS покажет достопримечательности городов России 1
29.05.2015 За два месяца в русской «Википедии» появилось 750 статей о Москве 1
20.04.2015 Самые редкие памятники столицы появилась на навигационно-туристическом портале Москвы 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 2
Yandex - Яндекс 7728 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Microsoft Corporation 24849 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
X Corp - Twitter 2882 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Проектная практика 48 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 15 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 420 5
Лента - Сеть розничной торговли 2146 3
Wikimedia Foundation - Викимедиа РУ 11 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 67 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 221 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 80 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 45 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
Гранит 53 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
Музей Москвы - Музейное объединение 12 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 39 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 5
Правительство Москвы - ДКН Москва - Департамент культурного наследия города Москвы 7 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 146 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 613 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Мосгортранс ГУП 122 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1408 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 274 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 244 1
Правительство Москвы - Госинспекция по недвижимости - Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы 31 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство Москвы - ОКЦ - Общегородской контакт-центр 41 1
Музеон - парк искусств 19 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 19
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4679 8
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2683 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1128 3
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 464 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 3
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