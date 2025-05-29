Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы Мостуризм Узнай Москву навигационно-туристический портал
«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,3 тысячи зданий, 704 памятников, 405 музеев, 486 мест, более 270 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Всё это также доступно в мобильном приложении «Узнай Москву»
УПОМИНАНИЯ
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Creative Commons - CC - некоммерческая организация 44 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|Ломоносов Михаил 12 7
|Пушкин Александр 31 5
|Сергунина Наталья 369 5
|Чайковский Пётр 12 5
|Цой Виктор 6 5
|Собянин Сергей 419 4
|Ермолаев Артем 378 4
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 54 4
|Гагарин Юрий 91 3
|Лысенко Эдуард 310 3
|Белозеров Андрей 36 2
|Булгаков Михаил 14 2
|Емельянов Алексей 10 2
|Смирнов Филипп 4 1
|Шехтель Федор 4 1
|Щукин Яков 1 1
|Пастернак Борис 6 1
|Пашкевич Анна 4 1
|Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 8 1
|Ликсутов Максим 144 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Морозов Савва 5 1
|Любимов Алексей 32 1
|Бурунов Сергей 3 1
|Шинкарук Елена 28 1
|Ромодин Денис 1 1
|Бриедис Виталий 13 1
|Шишмарев Владислав 7 1
|Бобров Иван 30 1
|Ретеюм Алексей 2 1
|Лукашева Лиза 1 1
|Маяковский Владимир 7 1
|Манучаров Вячеслав 2 1
|Юнанов Александр 1 1
|Шарова Анастасия 2 1
|Тропинин Василий 1 1
|Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
|Гончарова Наталья 4 1
|Wikipedia - Википедия 531 6
|Автокод (портал) 35 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.