Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид содержит фотографии и описание более 2,3 тысячи зданий, 704 памятников, 405 музеев, 486 мест, более 270 прогулочных маршрутов, а также сведения о 333 исторических личностях. Всё это также доступно в мобильном приложении «Узнай Москву»