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Шарова Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности 1
|26.07.2024
|Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек 1
Шарова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 420 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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