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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шарова Анастасия


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности 1
26.07.2024 Будущее уже сейчас: с начала года высокотехнологичную выставку «Умный город» на ВДНХ посетили около 90 тысяч человек 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шарова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Лента - Сеть розничной торговли 2146 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 420 1
Метавселенная - Metaverse 108 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1605 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8869 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 778 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 48 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 284 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2775 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 620 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3050 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5173 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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