Более 30 экспонатов музея «Атом» стали доступны в метавселенной ВДНХ

К 80-летию атомной промышленности в метавселенной ВДНХ («МетаВДНХ») стала доступна прогулка по цифровой копии нескольких этажей музея «Атом». В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что ждет гостей «МетаВДНХ» в оцифрованной копии павильона. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Юбилей атомной промышленности отмечается 20 августа. За 80 лет применения энергии мирного атома на благо человечества в России была построена первая в мире атомная электростанция, создан первый атомный ледокол, сделан существенный прорыв в области технологий. Сегодня атомная энергия используется для производства электроэнергии, создания новых материалов и освоения Арктики, опреснения воды, продления сроков годности продуктов питания, применяется в медицине и освоении космоса, а также при создании мощных квантовых компьютеров. Создание виртуальной копии двух залов выставочного пространства музея “Атом” – это новый способ сохранения истории и продвижения туристических и культурных проектов. Формат метавселенной позволил сделать уникальную экспозицию доступной для жителей других регионов страны», — сказала Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий.

В метавселенной ВДНХ доступны два этажа музея. «Атомариум» расскажет о законах природы и устройстве нашей Вселенной. А в зале «Современная атомная промышленность» гостей ждет увлекательное погружение в мир атома: здесь они узнают о применении ядерных технологий в разных отраслях. Всего для цифровой копии музея было оцифровано более 30 экспонатов: в залах доступно видео и аудио сопровождение, а все представленные объекты воссозданы с большим вниманием к деталям и текстурам.

В зале «Атомариум» доступно 19 интерактивных экспонатов, которые помогут детям и взрослым на наглядных примерах узнать больше об устройстве Вселенной, законах физики и научных достижениях человечества. Здесь можно найти ответы на вопросы о том, как доказать, что Земля вращается, почему образуются гигантские волны, как ученые определяют расстояние до галактик и планет, как «работает» Солнце и как можно использовать его энергию на благо человечества. Интерактивность и использование игровых механик дает гостям возможность увидеть и разобраться во многих сложных научных концепциях и законах на реальных примерах.

В зале «Современная атомная промышленность» гости метавселенной могут познакомиться с возможностью применения технологий мирного атома в энергетике, медицине, освоении космоса, а также узнать про обработку продуктов для продления их срока годности и опреснение соленой воды в питьевую. Экспозиция рассказывает о технологиях, которые уже сегодня формируют будущее человечества — всего в «МетаВДНХ» доступны 13 цифровых экспонатов этого зала.

В сердце зала – атомный реактор ВВЭР-1200. Он состоит из тысяч узлов и деталей, которые работают как единый организм. Его работа похожа на большой оркестр, в котором все музыканты играют в унисон, создавая неповторимую мелодию. Так же слаженно и гармонично звучит и атомная симфония: все системы реактора вырабатывают электроэнергию, которая обеспечивает потребности человечества.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

Чтобы посетить музей «Атом» в «МетаВДНХ», достаточно авторизоваться на сайте проекта с помощью Mos ID (учетной записи портала mos.ru) и выбрать удобные дату и время посещения. Виртуальная прогулка по павильону длится 30 минут, при этом гулять по нему можно одному или с друзьями: одновременно в каждом зале может находиться несколько человек. Для удобства пользователей внутри оцифрованной копии здания есть интерактивная схема каждого зала с описанием. Перед началом прогулки каждый посетитель может настроить свой аватар – выбрать одежду, прическу, черты лица персонажа. Все заданные параметры сохранятся, и при следующем визите в «МетаВДНХ» можно будет пропустить этот этап.

«Запуск музея “Атом” в метавселенной — возможность для жителей регионов и зарубежных стран побывать у нас в гостях. Виртуальная экспозиция позволяет исследовать более 30 экспонатов в интерактивном формате и узнавать о современных технологиях. Посетив метавселенную, вы сможете подготовиться к визиту в реальный музей, а сочетание цифрового и физического пространства делает знания доступными в любой точке планеты» — отметила Елена Мирононенко, генеральный директор музея «Атом».

Чтобы попасть в «МетаВДНХ», достаточно любого устройства со стабильным доступом в интернет. Виртуальную копию выставки также можно скачать на свой компьютер: в этом случае гулять по метавселенной можно в любое удобное время без предварительной записи.

Создание и функционирование цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в различных отраслях социальной сферы соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

