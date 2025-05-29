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Алексеева Виктория


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Алексеева Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1308 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 212 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 321 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5373 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 240 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 733 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17411 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11510 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24952 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1168 1
Application store - магазин приложений 1256 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5533 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26088 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1475 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4100 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7519 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1858 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8104 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13040 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1008 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 832 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 48 1
Шарова Анастасия 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5106 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1672 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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