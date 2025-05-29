В павильоне «Умный город» открыли экспозицию о кибербезопасности

В павильоне «Умный город» на ВДНХ открылась новая экспозиция о кибербезопасности, созданная Департаментом информационных технологий Москвы совместно с компанией Positive Technologies. Новая зона павильона позволяет детям и взрослым в интерактивном формате узнать больше о грозящих в сети опасностях, простых способах обезопасить свои личные и платежные данные, а также об инструментах шифрования и защиты информации, которые использует город. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сегодня технологии, которые еще пару десятилетий назад казались фантастикой, стали привычной и неотъемлемой частью жизни москвичей. Однако важно помнить, что с развитием цифровых возможностей растут и угрозы со стороны злоумышленников. Городские информационные системы надежно защищены, но зачастую цель мошенников – обмануть самих пользователей и выманить у них ценные данные, поэтому каждому горожанину необходимо знать больше о способах защиты информации. Новый раздел павильона “Умный город” на ВДНХ актуален и для детей, и для взрослых: здесь гости могут не только узнать больше о мерах безопасности, применяемых в столичных технологичных проектах, но и получить простые и наглядные советы, которые помогут сберечь свои личные и платежные данные», — сказала Анастасия Шарова, начальник отдела выставочной деятельности столичного Департамента информационных технологий.

Каждый из интерактивных экспонатов нового раздела в простом и наглядном формате помогает узнать, что такое цифровая гигиена, какие угрозы подстерегают пользователей в сети и почему важно соблюдать простые правила кибергигиены.

Один из них рассказывает о том, как важно помнить о защите своих аккаунтов и применять инструменты кибербезопасности. Чтобы получить доступ к данным пользователя, злоумышленники используют различные методы, при которых человек добровольно предоставляет им необходимые сведения или передает права на свою учетную запись в приложении. Эти действия могут привести к потере контроля над учетными записями и устройствами, денежным потерям при взломе банковских и других аккаунтов, увеличению числа пострадавших.

Однако существуют простые правила, которые помогут существенно снизить подобные риски. Так, важно устанавливать надежные пароли в своих приложениях и аккаунтах и настраивать двухфакторную аутентификацию везде, где это доступно – на сайтах, в мессенджерах, в мобильных приложениях и играх. Скачивать все программы нужно из проверенных источников – с официальных сайтов или из магазина приложений операционной системы устройства. Кроме того, важно регулярно обновлять установленное программное обеспечение: сами разработчики развивают свои цифровые продукты и встраивают новые механизмы защиты, которые помогают пользователям и снижают риски взлома. На первом интерактивном стенде посетителей ждет захватывающая игра, во время которой они получат еще больше советов по защите своих данных, а также спасут город от хакерских атак.

Еще один экспонат позволит узнать, почему важно правильно утилизировать технику и как это сделать. После покупки телефона многие переносят данные на новое устройство и забывают выйти из всех аккаунтов и удалить личную информацию со старого смартфона. Если такое устройство попадет в руки злоумышленников, то пользователю может грозить не только утечка персональных данных, но и взлом аккаунтов на различных сайтах, государственных и банковских площадках. Чтобы снизить подобные риски, важно выйти из всех аккаунтов и очистить историю посещения страниц, удалить сохраненные пароли и сбросить настройки до заводских. Кроме того, если меняется номер телефона, требуется отвязать его от всех аккаунтов, чтобы у злоумышленников не было шанса воспользоваться этим.

Электроника и техника – это сложные устройства. Они содержат различные металлы, литиево-ионные батареи, которые нельзя выбрасывать с бытовыми отходами, а часть элементов содержит ценные материалы, которые могут быть использованы вторично. Для сохранения окружающей среды важно правильно утилизировать устройства: сдавать в специальные пункты приема, точки переработки, а еще работающие и относительно современные модели можно отдать нуждающимся и подарить им вторую жизнь. Во время игры на втором интерактивном стенде гостям потребуется определить устройства без личных данных направить их в нужную корзину для сортировки.

Умный дом стал привычной частью жизни множества горожан: станции и колонки с умными помощниками могут поддержать беседу, помогут найти нужную информацию и расскажут последние новости, за пару кликов в телефоне пользователи могут отправить робот-пылесос делать уборку, включить чайник или запустить стирку, открыть входную дверь, изменить температуру в помещении и многое другое. При взломе аккаунта пользователя злоумышленники могут получить доступ к умным устройствам, управлять ими и заразить вирусами для некорректной работы или передачи данных третьим лицам. На третьем стенде гостям предстоит разобраться, что же случилось в доме у героев, помочь им решить проблему и вылечить устройства от зловредного вируса.

«Для Positive Technologies поддержка инициатив, повышающих цифровую грамотность, — это часть нашей ДНК. Именно поэтому, например, мы проводим Positive Hack Days, собирая экспертов и энтузиастов со всего мира, чтобы делиться знаниями и вдохновлять на защиту цифрового пространства. Экспозиция в павильоне “Умный город” — это важный шаг, который помогает каждому москвичу чувствовать себя увереннее в мире технологий», — отметила Виктория Алексеева, генеральный продюсер PHDays Fest и директор департамента по маркетинговым проектам Positive Technologies.

Посетить экспозицию о кибербезопасности и другие разделы павильона «Умный город», рассказывающие о развитии цифровых проектов столицы, можно с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье включительно. Здесь также можно бесплатно принять участие в мастер-классах, квестах, воркшопах по программированию, курсах по 3D-моделированию, робототехнике и других мероприятиях. Бесплатные групповые экскурсии по выставочной зоне павильона проводятся каждый час. Чтобы попасть на экскурсию, потребуется предварительная регистрация на сайте smartcity.mos.ru. А если скачать приложение «Узнай Москву» и в разделе «Умный город» найти аудиогид, то прогуляться по павильону можно самостоятельно.

Создание и функционирование цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в различных отраслях социальной сферы соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».