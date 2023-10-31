На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ

На портале «Узнай Москву» появился спецпроект, посвященный Большой кольцевой линии (БКЛ). Пользователи узнают об архитектурно-художественном многообразии новой ветки, а также познакомятся с достопримечательностями, которые расположены недалеко от станций. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Большая кольцевая линия — один из крупнейших в мире проектов метростроения, благодаря которому передвигаться по городу стало еще удобнее. На портале “Узнай Москву” можно подробнее узнать о проекте, прочитать интересные факты и, возможно, даже вдохновиться на самостоятельную экскурсию по БКЛ. В карточке каждой станции содержатся описание, фотографии, а также информация об интересных местах поблизости. Открывать для себя новые станции и различные достопримечательности также можно в мобильном приложении “Узнай Москву”, — сказали представители столичного Департамента информационных технологий.

На БКЛ находится 31 станция метро, каждая из них по-своему уникальна. Например, интерьеры станции «Авиамоторная» отсылают к стихотворению Владимира Маяковского «Даешь мотор!». Авиационная тематика нашла свое отражение буквально в каждом элементе дизайна станции. Колонны и светильники на платформе повторяют форму деталей самолета, а на потолке изображен облачный шлейф, который оставляет после себя пролетевший авиалайнер.

В оформлении «Рижской» используются арки, одна из старейших архитектурных форм. Платформу украшают 16 металлических арок высотой до четырех метров со встроенной подсветкой. Дизайн станции был выбран по итогам международного архитектурного конкурса. Его также одобрили горожане в ходе открытого голосования в проекте «Активный гражданин».

Станция «Савеловская» расположена на глубине более 65 метров, под площадью Савеловского Вокзала, вдоль Третьего транспортного кольца. В отделке использовались белый и серый мрамор и черный гранит, а самым необычным элементом декора стали открытые тюбинги метротоннеля, обычно скрытые от глаз пассажиров.

БКЛ — самая большая кольцевой линия метро в мире длиной более 70 километров. По протяженности она опережает Вторую кольцевую линию метро в Пекине. БКЛ не только соединила радиальные линии, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, но и снизила нагрузку на Кольцевую линию и прилегающие участки других веток.

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«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти свыше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,3 тыс. зданий, более 700 памятников и 475 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».