Индексная книга (каталог) CNews*
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РЖД МЦК Московский метрополитен МЦК Московское центральное кольцо Московская кольцевая железная дорога Московская окружная железная дорога
Вениамин Дородницын "Вид на высотку от Московской окружной железной дороги" (1959)
Владимир Гедикян "Москва. Окружная железная дорога" (1977)
Вениамин Дородницын "Вид на высотку от Московской окружной железной дороги" (1959)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 51, упоминаний - 67
РЖД МЦК и организации, системы, технологии, персоны:
|Беляев Владислав 104 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Петров Михаил 139 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Киричек Алексей 66 4
|Ликсутов Максим 245 3
|Латыпов Роман 9 3
|Агафонов Андрей 19 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Кравцов Роман 89 1
|Костин Андрей 68 1
|Иванов Антон 98 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Семенов Александр 166 1
|Мантуров Денис 126 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Кисляков Кирилл 7 1
|Кузнецов Александр 162 1
|Гольцов Александр 84 1
|Жижикин Игорь 32 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Южаков Алексей 36 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Дмитриев Алексей 85 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Лютиков Виталий 25 1
|Вольпе Борис 92 1
|Шпак Василий 279 1
|Бисембаева Алина 13 1
|Лазырин Максим 5 1
|Соколов Максим 27 1
|Боциев Александр 14 1
|Кирьянова Александра 169 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.