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Индексная книга (каталог) CNews*
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РЖД МЦК Московский метрополитен МЦК Московское центральное кольцо Московская кольцевая железная дорога Московская окружная железная дорога

РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога

Вениамин Дородницын "Вид на высотку от Московской окружной железной дороги" (1959) Вениамин Дородницын "Вид на высотку от Московской окружной железной дороги" (1959)
Владимир Гедикян "Москва. Окружная железная дорога" (1977) Владимир Гедикян "Москва. Окружная железная дорога" (1977)
Вениамин Дородницын "Вид на высотку от Московской окружной железной дороги" (1959)

СОБЫТИЯ


10.08.2026 В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине 1
20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
30.09.2024 Александр Каушанский -

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

 1
22.08.2024 Правительство Московской области отдаст миллиард за переезд в новый ЦОД 1
31.10.2023 На портале «Узнай Москву» появился онлайн-гид по БКЛ 1
27.09.2023 Комментарий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко по итогам стратсесии по развитию ИИ 1
04.05.2023 Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы в интервью CNews: Наша билетная система сопоставима по объему транзакций с российским банком Топ-5 1
30.12.2022 ДИТ Москвы: какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы 1
25.10.2021 Tele2 увеличила количество базовых станций в Москве в 6 раз 1
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 1
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 2
21.10.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Закон о защите КИИ заметно расширил рынок для поставщиков

 1
15.09.2020 В России за 50 миллионов создается государственная система зрения беспилотников 1
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 2
06.09.2019 ВТБ и «Мир» обеспечат проезд в московском метро в День города за 1 рубль 1
09.07.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца на официальном сайте МЦК 1
06.05.2019 ВТБ обеспечил эквайринг турникетов на всех станциях московского метро 2
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
12.07.2018 ВТБ обеспечит эквайринг турникетов в московском метро 2
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
12.04.2018 Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1
06.02.2018 2TEST расширила линейку промышленных модульных коммутаторов «ПрофиМодуль» 2
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
11.09.2017 ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК 2
15.06.2017 Видеоинвентарь Wi-Fi.ru стал доступен для закупок в рекламной сети «Яндекса» 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
11.04.2017 «Яндекс.Электрички» научились предупреждать об опозданиях пригородных поездов 2
01.03.2017 Робот «Метроша» будет поздравлять пассажиров московского метро с праздниками 2
26.12.2016 «Дочке» «Мегафона» отключили электричество. Абоненты остались без интернета 1
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
12.12.2016 Оплатить проезд на МЦК теперь можно с помощью Apple Pay 1

Публикаций - 51, упоминаний - 67

РЖД МЦК и организации, системы, технологии, персоны:

Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
Yandex - Яндекс 9223 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 3
Ланит - Лантер 37 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
ПрофиМодуль 2 2
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 2
Ростелеком 10951 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 2
МегаФон 10747 2
SAP SE 5602 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 2
Apple Inc 13157 2
Oracle Corporation 7074 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 2
Крок - Croc 1964 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 1
Программный Продукт ГК 104 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 149 1
Promobot - Промобот 168 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 1
Nikon 646 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 36 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 12
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 110 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Ингосстрах СПАО 478 9
Русагро Группа Компаний 379 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 5
Visa International 1993 4
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
ВТБ - ВТБ24 671 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 22
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5661 9
Мосгортранс ГУП 139 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 24 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3308 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2876 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26245 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9925 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11807 9
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СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 7
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3708 6
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 4
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2568 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4638 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1659 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9501 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4005 3
Пропускная способность - Bandwidth 1908 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16980 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9792 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9469 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5363 2
Apple Pay 519 6
Samsung Pay 296 5
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
Visa payWave 78 4
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 41 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 3
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ПрофиМодуль PT - промышленные коммутаторы Ethernet 2 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 44 2
Google Android 15246 2
Apple iOS 8584 2
Linux OS 11535 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1291 2
Apple iPhone 6 4861 2
Космодром Байконур 1072 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 122 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 670 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 132 1
Яндекс.Расписания 28 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 764 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
Яндекс.Аудитория 9 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 1
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 27 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 358 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 586 1
Беляев Владислав 104 9
Шевченко Владимир 153 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Петров Михаил 139 9
Осоченко Евгений 7 5
Киричек Алексей 66 4
Ликсутов Максим 245 3
Латыпов Роман 9 3
Агафонов Андрей 19 2
Мишустин Михаил 787 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Кравцов Роман 89 1
Костин Андрей 68 1
Иванов Антон 98 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Масленникова Анастасия 35 1
Семенов Александр 166 1
Мантуров Денис 126 1
Бондаренко Александр 39 1
Кисляков Кирилл 7 1
Кузнецов Александр 162 1
Гольцов Александр 84 1
Жижикин Игорь 32 1
Свириденко Кирилл 40 1
Южаков Алексей 36 1
Дружинин Евгений 22 1
Дмитриев Алексей 85 1
Лукацкий Алексей 140 1
Лютиков Виталий 25 1
Вольпе Борис 92 1
Шпак Василий 279 1
Бисембаева Алина 13 1
Лазырин Максим 5 1
Соколов Максим 27 1
Боциев Александр 14 1
Кирьянова Александра 169 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 46
Россия - РФ - Российская федерация 166226 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8577 9
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