Донченко Сергей
|19.02.2025
|Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 1
|05.12.2019
|Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
Донченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 1
|РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
|Гургенидзе Инна 1 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Попов Павел 20 1
|Багаев Сергей 1 1
|Слюсарев Сергей 1 1
|Пальчиков Виталий 1 1
|Домнин Юрий 1 1
|Денисенко Олег 4 1
|Воронин Владимир 11 1
|Уманский Владимир 1 1
|Самбурский Илья 1 1
|Щипунов Андрей 1 1
|Беляев Александр 18 1
|Шабунин Александр 1 1
|Розенберг Игорь 1 1
|Блинов Игорь 1 1
|Шухина Елена 1 1
|Барышев Вячеслав 1 1
|Розенберг Ефим 1 1
|РИА Новости 923 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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