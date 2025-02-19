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Донченко Сергей



19.02.2025 Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 1
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Донченко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5956 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30935 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1059 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10808 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9799 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3346 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13964 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 560 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8608 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4032 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19578 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50931 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66651 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
Гургенидзе Инна 1 1
Матюхин Владимир 61 1
Попов Павел 20 1
Багаев Сергей 1 1
Слюсарев Сергей 1 1
Пальчиков Виталий 1 1
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Самбурский Илья 1 1
Щипунов Андрей 1 1
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Розенберг Игорь 1 1
Блинов Игорь 1 1
Шухина Елена 1 1
Барышев Вячеслав 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145281 2
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Земля - планета Солнечной системы 10401 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52214 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 754 1
США - Колорадо 382 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29276 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3970 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 423 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 43 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 1
Зоология - наука о животных 2640 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 288 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 134 1
Энергетика - Energy - Energetically 5113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18647 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5806 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4019 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2444 1
РИА Новости 923 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 12 2
Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Федеральное физико-техническое ведомство - Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия 5 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 121 1
РАН - Российская академия наук 1883 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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