Попов Павел
Попов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 347 1
|Нестеренко Татьяна 41 4
|Шулика Виталий 10 3
|Левиков Антон 69 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Зайцев Николай 32 3
|Медведев Дмитрий 1655 3
|Александрин Андрей 15 3
|Голубев Александр 19 3
|Быстров Константин 24 3
|Садовенко Илья 65 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Коваленко Антон 28 3
|Козлов Михаил 174 3
|Хлуднев Егор 17 3
|Шестаков Андрей 10 3
|Мусина Галина 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Заузолков Дмитрий 6 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Ковалев Сергей 25 3
|Миронов Александр 16 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Гегамов Николай 18 3
|Миндорин Сергей 3 3
|Холопов Игорь 4 3
|Акимов Максим 187 2
|Носков Константин 236 2
|Мишустин Михаил 683 2
|Левин Леонид 130 2
|Шадаев Максут 1017 2
|Собянин Сергей 390 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Шипов Савва 101 2
|Песков Дмитрий 106 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Албычев Александр 151 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Федулов Владислав 79 2
|Орешкин Максим 27 2
|Комар Евгений 20 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 3
|Российская газета 272 2
|Московский Комсомолец - МК - Газета 29 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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