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Индексная книга (каталог) CNews*
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Попов Павел



26.02.2025 МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике 2
08.11.2024 MaxPatrol VM 2.7 анализирует информацию об активах с помощью искусственного интеллекта 1
16.09.2024 MaxPatrol VM внесен в каталог совместимости российского ПО 1
05.09.2024 «Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 1
25.03.2024 Обновленный MaxPatrol VM на базе Linux может сканировать Windows 1
09.03.2023 «Абсолют банк» завершил внедрение и адаптацию PT MaxPatrol SIEM под обновленную инфраструктуру в рамках импортозамещения 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
30.10.2017 В российскую армию примут боевого робота. Видео 1
19.04.2017 Технология распознавания документов Smart Engines внедрена в iOS-приложение LifeGuide 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 3

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Попов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 5
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 10 2
Microsoft Corporation 24678 2
Inventive Retail Group 76 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Ростелеком 9755 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Yandex - Яндекс 7436 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Acronis - Акронис 450 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
SAP SE 5287 1
Intel Corporation 12223 1
8273 1
Broadcom - VMware 2376 1
Softline - Софтлайн 2851 1
HP Inc. 5694 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Ред Софт - Red Soft 726 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
SanDisk 318 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 402 1
Fastwel - Фаствел 31 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
AMT Group - АМТ-Груп 354 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 46 1
Schneider Electric 575 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1035 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Новард УК - Novard 72 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ВкусВилл - Избёнка 160 3
Лента - Утконос 177 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
OR Group - Обувь России 29 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Zolla - Золла 17 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
Почта России ПАО 2119 2
РЖД - Российские железные дороги 1914 2
Yves Rocher - Ив Роше 34 2
GFG - Lamoda - Купишуз 166 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
Газпром ПАО 1345 1
Газпром нефть 622 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Superjob - Суперджоб 529 1
766 УПТК - Конструкторское бюро 1 1
Водный стадион Технопарк 15 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
Северсталь ПАО - Severstal 485 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 588 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2906 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 426 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 2
Федеральное казначейство России 1783 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 188 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 84 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 62 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2760 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30991 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13766 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3097 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5345 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5427 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4036 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12626 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4428 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2957 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1063 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4620 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11124 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15824 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6706 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8623 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12110 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11455 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1332 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6143 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6293 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10301 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2238 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 653 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6200 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 243 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 411 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12579 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9441 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4517 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 5
Linux OS 10028 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 2
Apple iOS 7849 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 2
Microsoft Windows 15733 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 531 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 34 1
Microsoft Office Online 31 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Google Android 14073 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
Apple - App Store 2903 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
766 УПТК - Уран-9 - Боевой беспилотный многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу 1 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Intel x86 - архитектура процессора 1865 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 16 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 1
Аскон Компас-строитель - Аскон Компас-СПДС - Аскон Системы проектной документации для строительства 12 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
ИКС - Yadro - Raidix HPC 6 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 5 1
VK WorkMail - Почта+ 22 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1278 1
Linux - Debian GNU 474 1
Нестеренко Татьяна 41 4
Шулика Виталий 10 3
Левиков Антон 69 3
Разгуляев Валерий 18 3
Зайцев Николай 32 3
Медведев Дмитрий 1655 3
Александрин Андрей 15 3
Голубев Александр 19 3
Быстров Константин 24 3
Садовенко Илья 65 3
Мушаков Игорь 36 3
Коваленко Антон 28 3
Козлов Михаил 174 3
Хлуднев Егор 17 3
Шестаков Андрей 10 3
Мусина Галина 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Заузолков Дмитрий 6 3
Еремеев Сергей 25 3
Ковалев Сергей 25 3
Миронов Александр 16 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Гегамов Николай 18 3
Миндорин Сергей 3 3
Холопов Игорь 4 3
Акимов Максим 187 2
Носков Константин 236 2
Мишустин Михаил 683 2
Левин Леонид 130 2
Шадаев Максут 1017 2
Собянин Сергей 390 2
Белоусов Андрей 140 2
Шипов Савва 101 2
Песков Дмитрий 106 2
Кудрин Алексей 124 2
Албычев Александр 151 2
Скворцова Вероника 69 2
Федулов Владислав 79 2
Орешкин Максим 27 2
Комар Евгений 20 2
Россия - РФ - Российская федерация 145520 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 2
Уран - планета Солнечной системы 543 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
Россия - УФО - Тюменская область 1166 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 388 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
Япония 13310 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3974 1
Россия - СФО - Новосибирск 4332 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 1
Россия - УФО - Челябинская область 1232 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Швеция - Королевство 3625 1
Европа 21811 1
Южная Корея - Республика 6666 1
США - Калифорния 4631 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 268 1
Израиль 2738 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 448 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 758 1
Индия - Bharat 5472 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Нерехтский район - Нерехта 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 6
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