Россия ЮФО Краснодарский край Армавир

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир

СОБЫТИЯ


06.02.2026 Исследование: спрос на туристические апартаменты в 2025 году вырос в полтора раза 1
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани 1
26.06.2024 Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень 1
14.04.2021 Россию охватили массовые протесты против 5G 1
15.08.2018 Mercedes-Benz обучает сотрудников с помощью Microsoft HoloLens 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея 1
07.10.2016 «Ростелеком» на Кубани подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 2
06.07.2016 ТТК модернизировал магистральную сеть до границы с Азербайджаном 1
05.07.2016 Типография «Армавир Фото» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
12.04.2016 «Ростелеком» предложил развернуть систему видеонаблюдения в Армавире Краснодарского края 2
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
02.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее 1
18.04.2014 Минобороны РФ сформировало хай-тек-подразделения и нанимает кибер-бойцов 1
04.10.2013 С начала года «МегаФон» запустил свыше 180 базовых станций в Краснодарском крае и Адыгее 1
02.10.2013 Краснодарский филиал «Билайн» увеличил пропускную способность сети в 3 раза 1
16.09.2013 ИТ-директор Краснодарского края о внедрении УЭК 1
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 1
19.09.2011 МТС вложит в развитие сетей на территории Краснодарского края более 10 млрд руб. 1
08.11.2010 Tele2 пришёл в Армавир и Новокубанск 2
26.10.2010 «Комстар» организовал пилотную зону мобильного WiMAX в Армении на оборудовании «Ситроникс» 1
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный» 1
08.06.2010 «Комстар» расширяет покрытие сети WiMAX в Армении 1
22.04.2010 Пентагон подтвердил планы развертывания ПРО в Европе 1
16.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3G в Краснодарском крае и Республике Адыгея 1
27.03.2009 Армения осталась без интернета 1
17.03.2009 В мире возросла вероятность военных конфликтов, опасных для РФ 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
19.11.2008 «Формоза» открыла новые магазины в Краснодарском крае 1
21.10.2008 Президенты России и Армении открыли национальную сеть WiMAX «Комстар-ОТС» 1
13.10.2008 Чеченское землетрясение: первые данные 1
03.09.2008 Белорусские расчеты ПВО тренируются на российском полигоне "Ашулук" 1
29.08.2008 «Энфорта» в сентябре введет в эксплуатацию сети WiMAX еще в 13 городах 1
16.06.2008 «Комстар-ОТС» получил частоты для оказания услуг WiMAX в Армении 1
22.04.2008 МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал 1
30.01.2008 Россия пересматривает планы развертывания ВС на западном направлении 1
28.01.2008 «Арктел» подвел предварительные итоги 2007 г. 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10405 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3154 5
МегаФон 10077 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 261 4
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
Samsung Electronics 10697 1
Microsoft Corporation 25325 1
Xerox - The Haloid Company 1156 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 161 1
НАГ - NAG 20 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
ЦМД-Софт 43 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 195 1
Tashir - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 15 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
ТТК Кавказ макрорегион 6 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 80 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Формоза - Formoza 177 1
МТС - Кубань GSM 116 1
Fibernet - FiberNet Telecom Group - FiberNet Communications 9 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Т2 - Т2 Мобайл - Адыгейская сотовая связь 4 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 1
Versant 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1384 1
Евросеть 1417 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 101 1
Абрау-Дюрсо 21 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Водный стадион Технопарк 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Сбер - Сбербанк Юго-Западный банк 11 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис 359 1
Беталинк 104 1
МеТраКомБанк - Межрегиональный транспортный коммерческий банк 2 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3144 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 704 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 382 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Федеральное казначейство России 1879 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Президент Украины 126 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 101 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
Минобороны РФ - ВКС РФ 185 ЦБП и БПр - Ашулук - 185-й Центр боевого применения и боевого предназначения ВКС 5 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
WiMAX Forum 68 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6928 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5187 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 680 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
Аксессуары 4133 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4953 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Linux OS 11004 1
Microsoft Windows 16422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1539 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 1
Microsoft Hololens 75 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1332 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
МТС 5G-сеть 19 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
Ростех - Автоматика - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 93 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
МТС 3G-сеть 121 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
РАН САО - БТА - Большой телескоп азимутальный 7 1
РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
Hisense CS - мобильный телефон 4 1
Axelot TMS 26 1
Axelot Maps 5 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 1
Axelot SCAP 5 1
Ситроникс - OmniMAX 5 1
Демирханян Борис 9 3
Сердюков Анатолий 84 2
Ласкавый Сергей 20 2
Приданцев Сергей 148 2
Гречко Олег 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Кузнецов Сергей 162 1
Евтушенков Владимир 212 1
Комаров Илья 11 1
Павлов Роман 6 1
Циолковский Константин 46 1
Шаманов Владимир 6 1
Матвеев Евгений 13 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Попов Павел 23 1
Krieger Ralph - Кригер Ральф 1 1
Орлов Виталий 19 1
Макаров Николай 30 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Артемьев Денис 14 1
Яковлева Елена 20 1
Красовский Александр 29 1
Смыкалов Дмитрий 4 1
Филимонов Михаил 4 1
Ратников Виктор 20 1
Танашев Руслан 17 1
Кондраков Денис 11 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Карпушкин Владимир 10 1
Ряснов Виктор 3 1
Нечушкин Андрей 2 1
Валюнин Сергей 1 1
Климов Роман 1 1
Miller James - Миллер Джеймс 2 1
Козлова Маргарита 1 1
Косарева Ирина 3 1
Петрухин Вячеслав 1 1
Саркисян Серж 3 1
Харченко Андрей 1 1
O'Reilly Patrick - О’Рейлли Патрик 5 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 25
Россия - РФ - Российская федерация 158235 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1713 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 12
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 459 11
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 101 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 98 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 40 10
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 7
Россия - Кубань 219 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Лабинский район - Лабинск 19 6
Армения - Республика 2381 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2708 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 517 5
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Динской район 19 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Белореченск 14 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 4
Россия - СФО - Новосибирск 4699 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 4
Армения - Ереван 213 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 260 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3419 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 1004 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 699 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 145 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1689 3
Азовское море - Азовское побережье 45 3
Армения - Сюникская область - Капан - Каджаран 6 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Абинск 16 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 145 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Кибернетика - Cybernetics 248 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Skynet 52 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11441 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
Российская газета 279 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
CNews Мишень 173 1
РАН - Российская академия наук 2034 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 11 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 1
МЧС РФ АГЗ - Академия гражданской защиты МЧС России 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

