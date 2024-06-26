Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень

Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» сделать работу логистов проще и быстрее, а также снизить зависимость от «незаменимых экспертов». В системе Axelot TMS есть все необходимые инструменты для того, чтобы с каждой задачей мог справиться любой из логистов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Терра» занимается продажей сантехники и керамики в Южном федеральном округе. Сантехника и керамика известных марок, которую продает «Терра», пользуется высоким спросом, что вкупе с индивидуальным подходом к каждому клиенту позволяет бизнесу стабильно расти и развиваться. Растет количество заявок, ежедневно с семи распределительных центров компании осуществляются порядка 200 доставок клиентам из Краснодара, Ростова, Армавира, Сочи, Новороссийска, Ставрополя, Москвы и Московской области.

Управлять транспортной логистикой и составлять настолько разнообразные маршруты вручную в определенный момент стало очень сложно, выросла нагрузка на логистический отдел компании, поэтому руководство «Терра» приняло решение внедрить программный продукт, который бы облегчил работу логистов. Этим продуктом стала Axelot TMS.

Основными задачами проекта внедрения Axelot TMS в компании «Терра» были: автоматизация процессов планирования маршрутов; автоматизация учета затрат; контроль хода исполнения перевозок; сокращение временных и финансовых затрат; исключение зависимости от человеческого фактора и оптимизация рабочего времени.

Для выполнения всего объема заявок на перевозку компания «Терра» использует как собственный, так и наемный транспорт. Отбором и планированием заявок до автоматизации логисты занимались вручную, причем, каждый сотрудник отвечал либо за заявки по прямой доставке до клиентов, либо за мультимодальную доставку в другие города. И так как процесс работы с каждым типом доставки имеет свои особенности, логистам сложно было быстро переключаться с одного на другое при возникновении такой необходимости, поэтому компания зависела от «экспертов», хорошо разбирающихся в том или ином виде перевозки. Более того, персоналу отдела логистики необходимо было держать в памяти особенности работы с каждым клиентом, что многократно увеличивало нагрузку на персонал.

Планирование также выполнялось вручную, на бумаге. При этом информацию с бумажного носителя приходилось переносить в электронные карты для проверки длительности рейса и корректности объезда точек по маршруту. Финансовые расчеты были трудозатратными и длительными, потому что логисты производили их в Excel-файле, вручную сопоставляя выполненные работы и тарифы.

Заявки на перевозку поступают в Axelot TMS из корпоративной информационной системы и автоматически сортируются по типам. Благодаря этому трудозатраты логистов на процесс распределения заявок сократились.

Axelot TMS автоматически планирует мультимодальные и унимодальные доставки. Для динамического планирования используется программный модуль Axelot SCAP. Также доступно статичное планирование для рейсов по расписанию, и ручное планирование, при котором логисты работают с электронной географической картой. В качестве источника геоданных Axelot TMS использует Axelot Maps.

Стоит отметить, что в Краснодаре расположены два распределительных центра компании «Терра». Один находится в центре города, другой — за его пределами. Если при поступлении заявки на доставку не в черте города выясняется, что необходимый товар находится в РЦ в центре, для удобства водителей и в целях экономии времени на движение в городском трафике товар перевозят в загородный РЦ. У компании формируется расписание пополнения складов, согласно которому заказ доставляется в нужный РЦ за день до запланированной отгрузки клиенту.

Эти заявки также автоматически разделяются на два плеча: первое плечо (внутреннее перемещение) планируется автоматически на основании ежедневного расписания и доставляется на РЦ с вечера. Маршрутизация для второго плеча выполняется с помощью Axelot SCAP, который позволяет учитывать: временные окна по заявкам; ограничение по принимаемым типам транспортных средств на точках у клиентов; совместимость географических зон (районов Краснодара) — в одной машине запрещено совмещать заказы, например, севера и юга; уникальное время выполнения операций разгрузки и погрузки в зависимости от характеристик груза; стоимостные настройки транспорта для минимизации общей стоимости всех рейсов; учет дорожной обстановки (пробки); графики работы транспортных средств; занятость транспортных средств; весогабаритные характеристики груза и вместимость транспортных средств.

Инструменты планирования, которые предлагает Axelot TMS, позволили сотрудникам транспортного отдела «Терра» экономить до 50% рабочего времени — обработка всего пула заявок ранее занимала около 5 часов, сейчас же этот процесс стал в три раза быстрее.Axelot TMS работает как «база знаний» и аккумулирует в себе все требования, условия и ограничения.

Спланированные рейсы автоматически выгружаются в WMS. По итогам планирования также формируется файл для обзвона клиентов, который выгружается в специальную программу. «Робот» сообщает клиентам, в какое время будет произведена доставка. Раньше задача информирования клиентов занимала до часа рабочего времени сотрудника отдела, а теперь – пару минут.

Появилась возможность отслеживать исполнение рейсов. На смартфоны водителей установлен мобильный клиент Axelot TMS, в котором регистрируется прохождение точек маршрута, события в точках доставки и формируются оповещения о форс-мажорах в рейсе с указанием их причины.

Это позволяет, в случае необходимости, оперативно изменить маршрут или вернуть груз на склад, что в дальнейшем учитывается в фактической тарификации. Расчет плановой и фактической стоимости перевозок теперь также автоматически производится в Axelot TMS на основании внесенных тарифных сеток и сопоставления плановых и фактических показателей по рейсам. Система также позволила оптимизировать работу со сторонними перевозчиками, повысить прозрачность и скорость взаиморасчетов с ними.

Интересной задачей проекта стала интеграция. Из-за особенностей архитектуры корпоративной информационной системы компании «Терра» проектная команда настроила обмен через промежуточную базу данных и реализовала возможность на стороне Axelot TMS дополнительно запрашивать информацию о товарном составе для повышения точности учета потребностей на перевозку. Интеграция была выполнена с помощью Datareon ESB. В интеграционный контур предприятия вошли Axelot TMS, корпоративная информационная система и WMS.

Автоматизация транспортной логистики позволила компании «Терра» значительно оптимизировать и улучшить качество работы логистов, а также повысить прозрачность и скорость реакции на изменяющиеся условия в ходе осуществления доставки и реакции на нестандартные ситуации.