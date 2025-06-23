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Axelot SCAP


Axelot SCAP - планирование укладки – сервис планирования укладки товара на палету или в гофрокороб. Сервис планирования укладки является частью платформы Axelot SCM.

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition 1
29.10.2024 «Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS 1
26.06.2024 Axelot TMS помогла компании «Терра» облегчить работу логистов и поднять клиентский сервис на новый уровень 1
06.03.2024 «Новлайн» контролирует качество и скорость доставки с помощью Axelot TMS 1
15.12.2023 Axelot TMS помогает компании «Терем» эффективно управлять перевозками 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Axelot SCAP и организации, системы, технологии, персоны:

Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 177 5
Терем 65 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 15 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 4
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 58 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2497 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 393 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7605 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4193 1
Аксессуары 3985 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11940 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 576 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 469 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 515 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 936 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24798 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11811 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5555 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3223 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 367 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 80 4
Axelot TMS 23 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1244 1
Axelot WMS - Axelot YMS 53 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1620 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2062 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 488 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1287 1
Франция - Французская Республика 7908 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1369 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2329 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19367 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2552 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7442 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6576 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 213 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1976 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24918 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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