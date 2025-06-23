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Axelot SCAP
Axelot SCAP - планирование укладки – сервис планирования укладки товара на палету или в гофрокороб. Сервис планирования укладки является частью платформы Axelot SCM.
УПОМИНАНИЯ
Axelot SCAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 177 5
|Терем 65 1
|ФОРС - Центр разработки 653 1
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 80 4
|Axelot TMS 23 4
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1244 1
|Axelot WMS - Axelot YMS 53 1
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