«Стройтерминал Центр Красок» внедрил Axelot WMS

На складе дистрибьютора лакокрасочных материалов «Стройтерминал Центр Красок» в Москве реализован проект внедрения Axelot WMS. Внедрение системы позволило автоматизировать все ключевые бизнес-процессы склада и добиться прозрачности их выполнения, а также повысить качество обработки заказов.

«Центр Красок» – компания с 20-летней историей, представленная на рынке лакокрасочных материалов. Более 14 лет назад компания начала развиваться в направлении дистрибуционных и корпоративных продаж отделочных материалов, декоративных покрытий, а также сопутствующих товаров и услуг для строительства, ремонта и отделки в Московском регионе и ЦФО. Сегодня «Центр Красок» предлагает ассортимент ЛКМ – более 50 брендов, осуществляет прямые контракты с ведущими производственными концернами, являтеся дистрибьютором компаний Tikkurila, AkzoNobel, «Ярославские краски», Ceresit и др. в Центральном регионе России.

Клиентами компании являются строительно-отделочные и эксплуатирующие компании. Среди них Pridex Group, строительный холдинг КМТ, ГУП «Московский метрополитен», группа компаний «Пик», строительная компания Renaissance Construction, строительный гигант Ant Yapi, компания «Мастеровит», а также крупные участники рынка в сегменте традиционного ритейла Московского региона и ЦФО.

В качестве дополнительных услуг клиентам-владельцам магазинов предлагается персональное сопровождение – подбор ассортимента и консультации по эффективной раскладке товаров, маркетинговая и информационная поддержка, обучение персонала, содействие в организации колеровочных центров на торговых площадях. У компании имеется отапливаемый удобно расположенный склад в Москве, который оборудован современной погрузочной техникой и колеровочными машинами. Собственный автопарк насчитывает более 20 единиц грузового транспорта.

На пути устойчивого развития «Центр Красок» стремится совершенствоваться не только за счет расширения географии продаж и улучшения качества сервиса, но и за счет повышения эффективности складской логистики. Поэтому руководством компании было принято решение о переходе на более современную систему управления складом, которая станет основой для повышения качества бизнес-процессов и оптимизации работы персонала. Для автоматизации склада компания выбрала решение для управления складом – систему Axelot WMS, которую внедрили специалисты компании-разработчика.

Выбор WMS был неслучайным. В 2022 г. дистрибьютор лакокрасочных материалов уже имел опыт успешного сотрудничества с компанией Axelot и внедрил целый ряд продуктов для эффективного управления транспортной логистикой: Axelot TMS для автоматизации управления собственным автопарком и модуль Axelot SCAP для автоматизации построения маршрутов. По итогам этого проекта «Центр Красок» получил удобный инструмент для управления транспортной логистикой и возможность анализировать фактическую стоимость рейсов, планировать бюджет на будущие периоды на основании актуализированных данных. Внедрение Axelot WMS позволило компании создать автоматизированный логистический контур на базе решений одного разработчика и обеспечить эффективное управление бизнес-процессами в логистике предприятия.

Проект реализован на складе в Москве площадью 6,5 тыс. м2, который работает в круглосуточном режиме. На момент начала работ на складе заказчика использовалось напольное, уличное хранение, полочные и палетные стеллажи. На складе было выделено более 45 технологических зон, включая зоны колеровки, брака, кросс-докинга, упаковки (маркетплейсы), восстановления, обработки претензий и другие. Через склад проходят паллеты, коробки, мелкоштучный товар, всего на складе хранится 16 тыс. SKU, под которые предусмотрено почти 8 тыс. мест хранения.

Склад, на котором выполнялось внедрение, обладает рядом особенностей, которые обусловлены как архитектурой склада (много помещений, между которыми приходится перемещаться в процессе выполнения операций), так и спецификой бизнес-процессов компании, например, необходимостью колеровки.

В заказ на отгрузку был добавлен признак «Колеровка». Если она необходима, то такие строки обрабатываются по особенному алгоритму: после отбора продукция планируется в специальную зону, где выполняется комплекс технологических операций, после чего товар перемещается в зону готовых заказов.

Настроена автоматическая приоритизация заказа на отгрузку, которая основывается на планируемой дате отгрузки – если очередной заказ запланирован на более раннее время, он автоматически выдается на исполнение первым. Также настроена возможность перед консолидацией товаров выбрать конкретный рейс и транспортное средство, в которое товары будут отгружены.

В ходе внедрения Axelot WMS на складе заказчика специалисты Axelot провели интеграцию новой системы управления складом с действующей корпоративной информационной системой. Для создания единого информационного ландшафта компании было использовано интеграционное решение Datareon.

По итогу проекта на складе компании «Центр Красок» был настроен строгий учет товаров, ключевые технологические процессы теперь оптимизированы и прозрачны. Axelot WMS позволяет отслеживать работу сотрудников и контролировать их производительность. Планирование маршрутов движения техники осуществляется с учетом снижения холостых пробегов. Благодаря автоматизации удалось сократить временные затраты на выполнение операций, значительно увеличить скорость и качество обработки заказов, также появилась возможность отслеживать динамику товарооборота на складе.