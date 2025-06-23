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Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition

Axelot и Health&Nutrition завершили проект импортозамещения системы управления транспортной логистикой. С помощью Axelot TMS проектная команда полностью сохранила функционал и привычную производительность: система ежедневно планирует более 600 рейсов для 10 тыс. торговых точек.

Health&Nutrition — российский лидер по производству свежих молочных продуктов. Более 90% производимой продукции относится к категории «здоровое питание».

Логистическая сеть Health&Nutrition включает в себя двадцать семь складов, расположенных по всей России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Иркутске и других городах

До 2023 г. компания была российским подразделением французской корпорации Danone. После того, как Health&Nutrition стала независимой, компания приняла решение заменить иностранное ПО для управления транспортной логистикой на российскую Axelot TMS с программным модулем Axelot SCAP.

Традиционные маршруты Health&Nutrition — это доставка готовой продукции со склада компании прямо в магазин и перевозка со склада до распределительного центра, а затем из распределительного центра в торговую точку.

Магазинов-получателей более 30 тыс., соответственно, заявок на перевозку много, вариантов объединения их в рейсы большое количество. Кроме того, все автоматизированные логистические процессы уже отлажены, и проектной команде Axelot необходимо было настроить Axelot TMS так, чтобы достигнуть тех же показателей, которые были достигнуты за несколько лет использования предыдущей системы.

Так как заявки в TMS должны поступать из корпоративной информационной системы, для реализации функционала автоматизированной обработки заявок проектная команда настроила интеграцию. В качестве интеграционного инструмента была использована Datareon Platform.

Нормативно-справочная информация частично загружается в Axelot TMS из корпоративной информационной системы, однако при этом есть возможность управлять НСИ на стороне TMS. Для этого реализован функционал загрузки НСИ из шаблонов.

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Цифровизация

Планирование рейсов осуществляется централизовано силами единого диспетчерского центра Health&Nutrition в Краснодаре. За каждым филиалом закреплена своя группа логистов, которая маршрутизирует и управляет процессом планирования транспорта в отдельном центре операций в Axelot TMS, настроенном для каждого региона.

Само планирование рейсов осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Распределение заявок по рейсам и формирование маршрутов ведется по сценариям с учетом имеющихся транспортных резервов. Сценарии представляют собой набор правил, которые определяют процесс отбора заявок, настройки параметров планирования и доступность транспортных средств перевозчиков для каждого конкретного варианта.

Сформированные задачи планирования в параллельном режиме решаются в Axelot SCAP. Это позволяет автоматически обработать сразу множество рейсов в рамках одного филиала и оптимизировать маршруты с помощью алгоритма VRP (Vehicle Routing Problem). Алгоритм применяется для решения сложных комбинаторных задач, в которых для парка транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, необходимо разработать набор маршрутов до нескольких удаленных точек-потребителей.

Реальные транспортные средства перевозчиков на сформированные в Axelot TMS рейсы назначают логисты. В этот момент в системе происходит расчет плановой тарификации с использованием более десяти различных типов тарифов: за точку, за расстояние, за максимальную удаленность, за зону и так далее. На основании плановой тарификации в TMS ведется отчетность, которая после выгружается в КИС. Контроль исполнения осуществляется с помощью мобильного клиента.

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Цифровизация

В рамках проекта в Health&Nutrition были успешно заменены иностранные решения для управления транспортной логистикой и интеграцией. Весь функционал, используемый ранее, был реализован в Axelot TMS и Axelot SCAP.

Решения Axelot позволяют эффективно управлять логистикой, поддерживая высокий уровень производительности. Они помогают российским компаниям перейти на полностью независимое и безопасное программное обеспечение, сохранив и преумножив предметную функциональность, и обеспечивая возможность развивать ПО внутри компании по мере роста потребностей бизнеса.

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