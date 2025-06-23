Axelot TMS ежедневно планирует более 600 рейсов для Health&Nutrition

Axelot и Health&Nutrition завершили проект импортозамещения системы управления транспортной логистикой. С помощью Axelot TMS проектная команда полностью сохранила функционал и привычную производительность: система ежедневно планирует более 600 рейсов для 10 тыс. торговых точек.

Health&Nutrition — российский лидер по производству свежих молочных продуктов. Более 90% производимой продукции относится к категории «здоровое питание».

Логистическая сеть Health&Nutrition включает в себя двадцать семь складов, расположенных по всей России: Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Иркутске и других городах

До 2023 г. компания была российским подразделением французской корпорации Danone. После того, как Health&Nutrition стала независимой, компания приняла решение заменить иностранное ПО для управления транспортной логистикой на российскую Axelot TMS с программным модулем Axelot SCAP.

Традиционные маршруты Health&Nutrition — это доставка готовой продукции со склада компании прямо в магазин и перевозка со склада до распределительного центра, а затем из распределительного центра в торговую точку.

Магазинов-получателей более 30 тыс., соответственно, заявок на перевозку много, вариантов объединения их в рейсы большое количество. Кроме того, все автоматизированные логистические процессы уже отлажены, и проектной команде Axelot необходимо было настроить Axelot TMS так, чтобы достигнуть тех же показателей, которые были достигнуты за несколько лет использования предыдущей системы.

Так как заявки в TMS должны поступать из корпоративной информационной системы, для реализации функционала автоматизированной обработки заявок проектная команда настроила интеграцию. В качестве интеграционного инструмента была использована Datareon Platform.

Нормативно-справочная информация частично загружается в Axelot TMS из корпоративной информационной системы, однако при этом есть возможность управлять НСИ на стороне TMS. Для этого реализован функционал загрузки НСИ из шаблонов.

Планирование рейсов осуществляется централизовано силами единого диспетчерского центра Health&Nutrition в Краснодаре. За каждым филиалом закреплена своя группа логистов, которая маршрутизирует и управляет процессом планирования транспорта в отдельном центре операций в Axelot TMS, настроенном для каждого региона.

Само планирование рейсов осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Распределение заявок по рейсам и формирование маршрутов ведется по сценариям с учетом имеющихся транспортных резервов. Сценарии представляют собой набор правил, которые определяют процесс отбора заявок, настройки параметров планирования и доступность транспортных средств перевозчиков для каждого конкретного варианта.

Сформированные задачи планирования в параллельном режиме решаются в Axelot SCAP. Это позволяет автоматически обработать сразу множество рейсов в рамках одного филиала и оптимизировать маршруты с помощью алгоритма VRP (Vehicle Routing Problem). Алгоритм применяется для решения сложных комбинаторных задач, в которых для парка транспортных средств, расположенных в одном или нескольких депо, необходимо разработать набор маршрутов до нескольких удаленных точек-потребителей.

Реальные транспортные средства перевозчиков на сформированные в Axelot TMS рейсы назначают логисты. В этот момент в системе происходит расчет плановой тарификации с использованием более десяти различных типов тарифов: за точку, за расстояние, за максимальную удаленность, за зону и так далее. На основании плановой тарификации в TMS ведется отчетность, которая после выгружается в КИС. Контроль исполнения осуществляется с помощью мобильного клиента.

В рамках проекта в Health&Nutrition были успешно заменены иностранные решения для управления транспортной логистикой и интеграцией. Весь функционал, используемый ранее, был реализован в Axelot TMS и Axelot SCAP.

Решения Axelot позволяют эффективно управлять логистикой, поддерживая высокий уровень производительности. Они помогают российским компаниям перейти на полностью независимое и безопасное программное обеспечение, сохранив и преумножив предметную функциональность, и обеспечивая возможность развивать ПО внутри компании по мере роста потребностей бизнеса.