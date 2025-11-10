Получите все материалы CNews по ключевому слову
Протэк Концерн Протэк Холдинг
Концерн «Холдинг Протэк» является одним из игроков на российском рынке в сфере производства упаковочных материалов для пищевой промышленности. Компания ведет свою деятельность с 1996 года.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Протэк Концерн и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3226 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Малов Илья 8 1
|Леин Леонид 6 1
|Шевченко Андрей 18 1
|Смоляров Дмитрий 10 1
|Водолазский Андрей 13 1
|Безкоровайный Денис 15 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Аншина Марина 79 1
|Сусметов Игорь 3 1
|Мусин Ренат 2 1
|Максаков Евгений 3 1
|Веселов Игорь 11 1
|Круглова Елена 6 1
|Василенко Андрей 2 1
|Парамонов Андрей 4 1
|Василенко Александр 93 1
|Киреев Иван 37 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Козлов Михаил 175 1
|Шевченко Владимир 149 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155460 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14451 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8044 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11394 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398325, в очереди разбора - 732321.
Создано именных указателей - 185395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.