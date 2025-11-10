Разделы

Протэк Концерн Протэк Холдинг

Протэк Концерн - Протэк Холдинг

Концерн «Холдинг Протэк» является одним из игроков на российском рынке в сфере производства упаковочных материалов для пищевой промышленности. Компания ведет свою деятельность с 1996 года.

СОБЫТИЯ

10.11.2025 Экосистема Axelot усовершенствовала складской комплекс концерна «Протэк» 3
24.03.2025 Axelot помог концерну «Холдинг Протэк» сделать первый шаг к реконструкции склада 1
20.01.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управление торговлей в «Холдинге Протэк» 3
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Протэк Концерн и организации, системы, технологии, персоны:

Короткая ссылка
