Экосистема Axelot усовершенствовала складской комплекс концерна «Протэк»

Концерн «Протэк» совместно с Axelot реализовал проект автоматизации складской логистики. Эксперты Axelot провели логистический аудит, поставили стеллажные системы и терминалы сбора данных, а также внедрили систему управления складом. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Специалисты Axelot подошли к проекту комплексно. На первом этапе сотрудничества эксперты Axelot Consult провели логистический аудит, спроектировав оптимальную схему грузообработки на складе «Протэка». Затем сотрудники Axelot Tech обеспечили поставку наиболее подходящих стеллажных систем и терминалов сбора данных. Следующим шагом стало внедрение специалистами Axelot Soft системы управления складом, которая полностью преобразила логистику заказчика. Слаженная работа экспертов позволила избежать трудностей на всех этапах реализации проекта, а также обеспечила выполнение всех требований заказчика.

Автоматизация склада концерна в Москве затронула все этапы грузообработки. Все внутренние операции теперь выполняются с помощью ТСД. Система позволила сделать их прозрачными и управляемыми, минимизировав человеческий фактор.

Уже сейчас компания «Протэк» отмечает, например, рост скорости обработки заказов и точность учета остатков в режиме реального времени. Руководство концерна рассматривает возможность тиражирования Axelot WMS на другие склады, планирует внедрение Axelot TMS для управления транспортом, изучает возможности точечной роботизации некоторых логистических процессов.