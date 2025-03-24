Axelot помог концерну «Холдинг Протэк» сделать первый шаг к реконструкции склада

Эксперты Axelot провели анализ имеющегося склада и разработали топологию и бизнес-процессы для нового складского хозяйства, на котором руководство «Холдинг Протэк» планирует хранить всю выпускаемую продукцию концерна. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Концерн «Холдинг Протэк» является игроком на российском рынке в сфере производства упаковочных материалов для пищевой промышленности. Компания ведет свою деятельность с 1996 г. Концерн ежедневно отгружает более 50 фур готовой продукции, предлагая более 6500 наименований. Такие объемы товарооборота требуют высокоэффективной логистики и складской инфраструктуры.

Руководство концерна приняло решение централизованно хранить всю готовую продукцию в едином складском комплексе, для этого необходимо было пересмотреть существующие технологию грузообработки и бизнес-процессы, разработать новую схему управления товаропотоками. За рекомендациями руководство концерна обратилось к Axelot.

Объектом исследования стал складской комплекс в Московской области, в котором для организации централизованного склада готовой продукции была выделена площадь 3456 кв. м. Остальные помещения комплекса на момент обследования были сданы в аренду. Заказчик предоставил общую план-схему складского комплекса, где указаны основные производственные, складские и административно-хозяйственные помещения.

Цель проекта заключалась в разработке оптимальной концепции складского комплекса, включающей в себя определение технологии грузообработки, расчет и размещение технологических зон склада, подбор стеллажного оборудования и определение необходимого количества подъемно транспортного оборудования, расчет необходимого количества персонала, разработку оптимальных алгоритмов выполнения складских операций, отвечающих требованиям заказчика по ключевым показателям и уровню сервиса.

Заказчику требовалось не только создать оптимальную концепцию склада с учетом роста товарооборота и перехода на централизованную схему хранения готовой продукции, но и помочь принять решение по размещению производства крафтовой бумаги на территории комплекса.

Специалисты Axelot предложили руководству «Холдинг Протэк» три концептуальные модели со сравнительным анализом в разрезе капитальных и операционных затрат, что позволило заказчику выбрать оптимальную для данного этапа развития компании. Проектная команда со стороны заказчика, руководствуясь определенными ограничениями и перспективами, выбрала широкопроходную фронтальную систему.

По итогам проекта Axelot представил детальный план размещения складских помещений, топологию и емкости зон, а также рекомендации по количеству персонала и подъемно-транспортного оборудования. Кроме того, были разработаны схемы грузопотоков с учетом возможных вариантов расположения других объектов на площадке.

Также были подготовлены пошаговые алгоритмы складских процессов, учитывающие использование WMS, внедрение которой позволит оптимизировать складскую логистику концерна «Холдинг Протэк».

Проектная команда представила заказчику два возможных варианта размещения бумажного производства на территории складского комплекса. Итоговое решение было принято на основании проведенного SWOT-анализа.

Рекомендации Axelot помогут концерну «Холдинг Протэк» приступить к работам по организации единого склада для всего объема производимой продукции. Реконструкция текущей площадки обеспечит необходимую емкость хранения и повышение эффективности складских показателей, что позволит концерну реализовать свои планы развития.

В качестве решения для автоматизации склада концерна «Холдинг Протэк» выбрана система Axelot WMS. Проект по внедрению уже начался.