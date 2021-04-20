Василенко Александр

Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware 1

Acer продолжает наступление на игровом фронте 1

Управление технологиями переходит от ИТ к другим отделам 1

Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX 1

Из Реестра российского ПО тихо исчезли продукты на IBM и EMC 1

Половина сетевых продуктов VMware используется в мире не по назначению 2

IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider 1

Минкомсвязи пустило в Реестр российского ПО софт без лицензий ФСТЭК 1

Цифровой трансформации в России способствуют сотрудники всех возрастов 1

Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 2

Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 2

Треть российских сотрудников все еще не имеют возможности работать вне офиса 2