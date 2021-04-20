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Василенко Александр


20.04.2021 Сеть «Магнит» использует решения Trend Micro для анализа трафика и защиты от кибератак 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 2
10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации 7
29.10.2018 Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware 1
09.06.2018 Acer продолжает наступление на игровом фронте 1
13.04.2018 Исследование VMware: двигатель цифровой трансформации — сотрудники 2
12.12.2017 40% банков в России и СНГ планируют внедрение программно-определяемых сетей 1
29.03.2017 Управление технологиями переходит от ИТ к другим отделам 1
17.03.2017 «Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 2
15.11.2016 «ИТ-Град» запустил новую облачную площадку в Казахстане 1
20.09.2016 Каждая восьмая компания в России пострадала от киберинцидентов в «облаке» 1
24.08.2016 Kaspersky Security для виртуальных сред будет интегрирован с VMware NSX 1
27.07.2016 Россия: ИТ-руководители готовы рисковать безопасностью данных ради более мобильного бизнеса 1
08.06.2016 Из Реестра российского ПО тихо исчезли продукты на IBM и EMC 1
03.06.2016 Россия: четверть ИТ-директоров не рассказывают руководству об утечках данных 2
02.06.2016 Половина сетевых продуктов VMware используется в мире не по назначению 2
25.05.2016 IBS DataFort получил высший партнерский статус VMware Premier Service Provider 1
22.03.2016 Минкомсвязи пустило в Реестр российского ПО софт без лицензий ФСТЭК 1
18.03.2016 ИТ-компании придумали, как не пустить зарубежных лазутчиков в Реестр отечественного ПО 2
02.02.2016 Корпоративная мобильность обеспечивает возврат инвестиций в 150% 1
17.12.2015 Цифровой трансформации в России способствуют сотрудники всех возрастов 1
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО 1
03.11.2015 Александр Василенко: VMware остается независимой компанией 9
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
12.08.2015 SDN и NFV придут в Россию в 2016–2017 1
01.07.2015 Путин подписал закон о «запрете иностранного ПО» 1
27.05.2015 Виртуализация превращается в программно-определяемое «все» 3
22.05.2015 Минэкономразвития одобрило «запрет импортного ПО» в госсекторе. Дело за Минфином 1
02.12.2014 Российским компаниям необходимо в среднем три недели, чтобы сделать сотрудников мобильными 2
30.07.2014 ИТ-отрасль договаривается с Госдумой, кого считать отечественным разработчиком ПО 1
15.07.2014 Ассоциации ИТ-компаний согласовали определение «отечественного ПО» 2
22.05.2014 Россия: возможности ИТ на пять месяцев отстают от потребностей бизнеса 1
24.04.2014 Мобильность в бизнесе: гормоны роста 1
23.04.2014 T-Systems запустила в России виртуальный дата-центр на базе VMware vCloud 1
22.04.2014 Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 2
14.01.2014 Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 2
24.12.2013 Треть российских сотрудников все еще не имеют возможности работать вне офиса 2
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
23.12.2013 Операторы связи забыли про облака 2

Публикаций - 64, упоминаний - 170

Василенко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1829 17
Microsoft Corporation 11127 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
АйТи 752 4
InfoWatch - Инфовотч 613 4
SAP SE 3216 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Ред Софт - Red Soft 246 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 3
Dell EMC 2413 3
Telefonica - Telefónica España 171 2
Alcatel-Lucent Enterprise 333 2
Abbyy 796 2
IBM 3551 2
HP Inc. 2926 2
3761 2
Oracle Corporation 3356 2
Google LLC 7161 2
Крок 1221 2
NTT DoCoMo 161 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
NEC 427 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Логика Бизнеса 141 1
China Mobile 186 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Brocade Communications Systems 142 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
Воентелеком 134 1
Код Безопасности 365 1
Прогноз 197 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Trend Micro 342 1
Крипто-ПРО 200 1
SK Telecom 48 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Verysell - Верисел 91 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Tesla Motors 241 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 531 1
Uber Technologies 258 1
Airbnb 62 1
Coca-Cola Company 112 1
ВТБ24 583 1
Фонд информационной демократии 27 1
Uber 257 1
HeadHunter Group - Job.ru 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 8
Правительство РФ 2207 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Президент Российской Федерации 1441 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 9
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 3 1
Руссофт - Russoft 251 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Офисные приложения 7 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 56 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 26 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 15 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
VMware NSX Intelligence 103 5
Kaspersky Internet Security 289 3
Microsoft Windows 10 6659 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Android 10751 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
VMware AirWatch 40 1
VMware vCloud Suite 24 1
SAP SuccessFactors 110 1
Apple iOS 5742 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 17 1
Citrix XenApp 84 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 15 1
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 53 1
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 1
Dropbox - Файловый хостинг 390 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Acer Predator 60 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Linux OS 4267 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Василенко Евгения 19 6
Бокова Людмила 80 3
Никифоров Николай 1126 3
Левин Леонид 83 2
Смирнов Алексей 142 2
Мзоков Виталий 12 2
Заединов Руслан 40 2
Касперская Наталья 197 2
Путин Владимир 1828 2
Дорохина Юлия 42 1
Василенко Павел 2 1
Котов Сергей 15 1
Астахов Илья 2 1
Низовский Григорий 16 1
Деньгин Вадим 14 1
Вениамин Левцов 32 1
Gartz Sven - Гартц Свен 1 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Притула Павел 31 1
Лантух Владислав 18 1
Казаков Алексей 3 1
Красников Александр 8 1
Зеленский Александр 2 1
Демидов Михаил 130 1
Прозоровский Василий 40 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Щеголев Игорь 676 1
Нечаев Владимир 10 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Сергунина Наталья 163 1
Кухарук Руслан 2 1
Рубанов Владимир 61 1
Массух Илья 192 1
Гузовский Денис 26 1
Чуканов Сергей 5 1
Корнеев Сергей 75 1
Черногоров Андрей 62 1
Dell Michael - Делл Майкл 72 1
Фролов Алексей 11 1
Голов Андрей 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа 3774 3
Япония 2802 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Индия - Республика 2175 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Восточная Европа 1682 2
Казахстан - Республика 2641 2
Финляндия - Хельсинки 140 1
Испания - Барселона 536 1
Европа Центральная 106 1
Казахстан - Алматы 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Украина 3378 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Тюмень 497 1
Австрия - Вена 48 1
Южная Корея - Сонгдо 7 1
Россия - Магадан 134 1
Россия - Омск 630 1
Дания - Копенгаген 41 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
США - Нью-Йорк 1096 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2194 3
IDC - International Data Corporation 2724 2
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Frost & Sullivan 101 1
Forbes Insights 14 1
Analysys Mason 26 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Vanson Bourne 34 1
B2B International 48 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 4 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 17 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 1 1
University of Virginia - Виргинский университет 3 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет 3 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Acer Brand Day 1 1
VMworld 27 1
100+ Forum Russia 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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