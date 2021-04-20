Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Василенко Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 170
Василенко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Василенко Евгения 19 6
|Бокова Людмила 80 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Левин Леонид 83 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Мзоков Виталий 12 2
|Заединов Руслан 40 2
|Касперская Наталья 197 2
|Путин Владимир 1828 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Василенко Павел 2 1
|Котов Сергей 15 1
|Астахов Илья 2 1
|Низовский Григорий 16 1
|Деньгин Вадим 14 1
|Вениамин Левцов 32 1
|Gartz Sven - Гартц Свен 1 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Притула Павел 31 1
|Лантух Владислав 18 1
|Казаков Алексей 3 1
|Красников Александр 8 1
|Зеленский Александр 2 1
|Демидов Михаил 130 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кравченко Дмитрий 26 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Нечаев Владимир 10 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Массух Илья 192 1
|Гузовский Денис 26 1
|Чуканов Сергей 5 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Dell Michael - Делл Майкл 72 1
|Фролов Алексей 11 1
|Голов Андрей 32 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2194 3
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Juniper Research 278 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Forbes Insights 14 1
|Analysys Mason 26 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
|Vanson Bourne 34 1
|B2B International 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765520, в очереди разбора - 669207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765520, в очереди разбора - 669207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru