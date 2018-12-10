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Василенко Александр

СОБЫТИЯ


10.12.2018 «Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации

Евгения Василенко возглавила новую лоббистскую организацию Евгения Василенко, ранее занимавшая пост исполнительного директора Ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПП) «Отечествен
03.11.2015 Александр Василенко: VMware остается независимой компанией

ие: корпорация Dell купила ЕМС. Как изменятся в связи с этим позиции и приоритеты VMware? Александр Василенко: Для понимания изменений необходимо вспомнить, какой была ситуация до этого события
10.10.2012 Александр Василенко: Мы присутствуем при закате эры персональных компьютеров

CNews: Александр, какие тенденции в сфере корпоративных ИТ вы можете отметить? Александр Василенко: Мы присутствуем при закате эры персональных компьютеров. Ей на смену идут новые те
14.10.2011 Российский офис VMware, наконец, нашел руководителя

Как стало известно CNews, новым главой российского представительства VMware стал Александр Василенко. До этого момента он руководил московским офисом Siemens Enterprise Communications

11.04.2011 Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ

реля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее он занимал в компании должность директора по продажам. «Передо мной стоят но

Публикаций - 99, упоминаний - 132

Василенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 47
HP Inc. 5883 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 11
Microsoft Corporation 25774 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Крок - Croc 1964 8
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Apple Inc 13154 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 7
АйТи 1519 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 7
Google LLC 12687 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Dell EMC 5180 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Cisco Systems 5372 4
X Corp - Twitter 2938 4
Yandex - Яндекс 9215 4
9594 4
Oracle Corporation 7074 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
БАРС Груп 579 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 4
SAP SE 5601 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 7
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 7
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 7
Абсолют Банк 249 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 7
Bayer AG - Байер 85 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 6
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 2
Новард УК - Novard 73 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Юнитекс ТК 8 2
МСГ - Международная Страховая Группа 4 2
Наука НПО 25 2
Первый Инвестиционный Банк 4 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
ВТБ Лизинг 73 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 2
Магнит Аптека 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Магнит Косметик - М.Косметик 49 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
Кредит Европа банк 67 1
БиоВитрум - BioVitrum 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 46
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 42
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 21
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 10
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 8
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Microsoft Windows 16882 7
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 6
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 5
Linux OS 11533 4
Apple - App Store 3109 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 3
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 3
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 3
Google Android 15243 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Kaspersky Internet Security 497 3
Apple iPhone 6 4861 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 3
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 3
InfoWatch Appercut Security 35 3
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPad 4011 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
ФНС РФ ЦОД 30 2
Broadcom - VMware AirWatch Enterprise Mobility Management Suite - VMware EMM - VMware Enterprise Mobility Management - VMware MDM - VMware Mobile Device Management 51 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
IBM FileNet 140 1
IBM PC DOS 42 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Василенко Евгения 23 13
Гусев Сергей 44 8
Шойтов Александр 116 8
Мельников Максим 39 7
Бенгин Владимир 38 7
Воробьев Артем 26 7
Севостьянов Александр 16 7
Ерин Андрей 22 7
Войлуков Алексей 21 7
Корзун Александр 15 7
Луганцев Александр 51 7
Степанов Андрей 38 7
Ложкин Руслан 35 7
Янов Алексей 10 7
Путин Сергей 73 7
Дилбарян Павел 26 7
Демидов Сергей 129 7
Нуйкин Андрей 50 7
Палей Лев 58 7
Горбатько Александр 105 7
Мусич Роман 28 7
Курбатов Владимир 35 7
Плешков Алексей 68 7
Касимов Вячеслав 35 7
Гадарь Дмитрий 29 7
Кульпин Андрей 7 6
Захаренко Максим 57 6
Тарасов Арсений 45 6
Путин Владимир 3454 5
Морозов Дмитрий 20 4
Бессарабский Алексей 29 4
Орлик Сергей 83 4
Хайретдинов Рустэм 95 3
Севастьянов Алексей 25 3
Ковалев Виктор 40 3
Антич Антон 20 3
Деверилин Павел 34 3
Бокова Людмила 82 3
Касперская Наталья 319 3
Никифоров Николай 1138 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 88
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 14
Европа 24962 10
Германия - Федеративная Республика 13220 7
Россия - ДФО - Амурская область 954 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4828 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 94 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6047 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Индия - Bharat 5869 2
Европа Восточная 3138 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Африка - Африканский регион 3640 2
Франция - Французская Республика 8176 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Китай - Тайвань 4245 2
Австрия - Вена 261 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 2
Австрия - Австрийская Республика 1357 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 9
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