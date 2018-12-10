Получите все материалы CNews по ключевому слову
Василенко Александр
СОБЫТИЯ
|10.12.2018
|
«Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации
Евгения Василенко возглавила новую лоббистскую организацию Евгения Василенко, ранее занимавшая пост исполнительного директора Ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПП) «Отечествен
|03.11.2015
|
Александр Василенко: VMware остается независимой компанией
ие: корпорация Dell купила ЕМС. Как изменятся в связи с этим позиции и приоритеты VMware? Александр Василенко: Для понимания изменений необходимо вспомнить, какой была ситуация до этого события
|10.10.2012
|
Александр Василенко: Мы присутствуем при закате эры персональных компьютеров
CNews: Александр, какие тенденции в сфере корпоративных ИТ вы можете отметить? Александр Василенко: Мы присутствуем при закате эры персональных компьютеров. Ей на смену идут новые те
|14.10.2011
|
Российский офис VMware, наконец, нашел руководителя
Как стало известно CNews, новым главой российского представительства VMware стал Александр Василенко. До этого момента он руководил московским офисом Siemens Enterprise Communications
|11.04.2011
|
Александр Василенко назначен директором Siemens Enterprise Communications в России и СНГ
реля на пост директора компании Siemens Enterprise Communications в России и СНГ назначен Александр Василенко. Ранее он занимал в компании должность директора по продажам. «Передо мной стоят но
Василенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Василенко Евгения 23 13
|Гусев Сергей 44 8
|Шойтов Александр 116 8
|Мельников Максим 39 7
|Бенгин Владимир 38 7
|Воробьев Артем 26 7
|Севостьянов Александр 16 7
|Ерин Андрей 22 7
|Войлуков Алексей 21 7
|Корзун Александр 15 7
|Луганцев Александр 51 7
|Степанов Андрей 38 7
|Ложкин Руслан 35 7
|Янов Алексей 10 7
|Путин Сергей 73 7
|Дилбарян Павел 26 7
|Демидов Сергей 129 7
|Нуйкин Андрей 50 7
|Палей Лев 58 7
|Горбатько Александр 105 7
|Мусич Роман 28 7
|Курбатов Владимир 35 7
|Плешков Алексей 68 7
|Касимов Вячеслав 35 7
|Гадарь Дмитрий 29 7
|Кульпин Андрей 7 6
|Захаренко Максим 57 6
|Тарасов Арсений 45 6
|Путин Владимир 3454 5
|Морозов Дмитрий 20 4
|Бессарабский Алексей 29 4
|Орлик Сергей 83 4
|Хайретдинов Рустэм 95 3
|Севастьянов Алексей 25 3
|Ковалев Виктор 40 3
|Антич Антон 20 3
|Деверилин Павел 34 3
|Бокова Людмила 82 3
|Касперская Наталья 319 3
|Никифоров Николай 1138 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.