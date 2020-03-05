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InfoWatch Appercut Security

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.03.2020 Infowatch погасил облигационный заем 1
21.12.2018 Решение для аудита исходного кода приложений InfoWatch Appercut получило сертификат ФСТЭК России 4
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии 1
31.01.2018 Российский разработчик систем защиты веб-ресурсов Attack Killer стал резидентом «Сколково» 1
30.08.2017 ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА 1
26.12.2016 НГУ и Infowatch развивают направление безопасного программирования 2
07.09.2016 Три продукта InfoWatch добавлены в Реестр российского ПО 1
17.09.2015 Компания Натальи Касперской нашла для себя новый рынок ИБ с миллиардной емкостью 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
14.04.2015 Хакеры взломали свободу слова 1
02.04.2015 Большой vs малый бизнес: кто должен защищать компанию от DDoS-атак? 2
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 2
21.08.2014 В Москве состоится международная конференция Business Information Security Summit’2014 1
22.04.2014 В мобилизации лидируют 5 отраслей 1
12.02.2014 Наталья Касперская купила очередную немецкую ИБ-компанию 1
12.02.2014 EgoSecure приобрела технологию по шифрованию диска немецкого разработчика Secude AG 1
20.01.2014 В зарубежный хостинг уходят обезличенные персональные данные 1
23.12.2013 Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности 1
23.12.2013 Облачные сервисы в банках, госсекторе и ВПК: перспективы и ограничения 1
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
16.07.2013 «Борлас» добавит к технической безопасности информационную 1
18.04.2013 Объем продаж InfoWatch в 2012 г. почти удвоился 1
18.03.2013 ИТ-индустрию ожидает сдержанный рост 1
05.03.2013 5 марта: прямая трансляция конференции Microsoft Secure Software Development 1
14.02.2013 Как минимизировать "скрытую стоимость" облаков 1
22.01.2013 Защита от утечек: Компания Натальи Касперской вошла в число мировых лидеров 1
12.12.2012 Рынок "облаков" в Австралии в 2013 г. составит $3 млрд 1
01.11.2012 13 ноября в Уфе пройдет конференция «Вокруг ЦОД. Вокруг IP» 1
15.10.2012 Наталья Касперская покупает немецкий антивирус 2
09.10.2012 Appercut Security запустила облачный сервис для поиска уязвимостей бизнес-приложений 4
08.10.2012 Наталья Касперская купила компанию у своего заместителя 3
20.09.2011 Компании игнорируют риски НДВ в бизнес-приложениях 2

Публикаций - 35, упоминаний - 48

InfoWatch Appercut Security и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1157 20
Microsoft Corporation 25660 6
Kribrum - Крибрум 35 5
InfoWatch EgoSecure - cynapspro 15 4
Cezurity - Цезурити 11 4
SAP SE 5565 4
Oracle Corporation 7043 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
Broadcom - VMware 2587 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 3
9446 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 172 3
АйТи 1514 3
Onsec - Wallarm - Валарм 39 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 3
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 2
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 12 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5549 2
Крок - Croc 1951 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 299 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
K2 - К2РУ - SourceCode 143 1
Tech Titan 1 1
Verint Systems 42 1
Caravan - Караван 89 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 47 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Data+ 36 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
Good Technology 30 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 1
StarBlazer - СтарБлайзер 32 1
Palisade Systems 2 1
MemSQL 2 1
Konftel 11 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Venture Nucleus 1 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 1
British Airways - British Midland International 127 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5491 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13557 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 18 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
OWASP - Open Web Application Security Project 138 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8061 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17870 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12633 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3762 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1349 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33007 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12878 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5039 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 3
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 609 3
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 427 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6547 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 978 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3253 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13437 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14081 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11636 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2432 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6173 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 289 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1361 2
Стандартизация - Standardization 2319 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1967 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1655 2
Кибербезопасность - Continuous Security - постоянно самообучающаяся система защиты корпоративных ресурсов - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5032 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26446 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27929 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5585 11
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 8
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 3
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 16 2
InfoWatch EgoSecure FinallySecure 5 2
InfoWatch EgoSecure EndPoint 4 2
Microsoft Windows 16754 2
Microsoft Azure 1511 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 325 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 172 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2525 2
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3521 1
InfoWatch Vision 21 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 73 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 48 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 43 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 19 1
SAP SuccessFactors Employee Central - SAP SuccessFactors People Central Hub - SAP EFM - SAP Employee File Management - SAP Qualtrics Employee Experience (EX) 26 1
SAP Basis 15 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 72 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 228 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 55 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector - InfoWatch Targeted Attack Monitor 7 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 56 1
HCL Lotus Software - LotusScript 8 1
InfoWatch CryptoStorage 14 1
InfoWatch SDN BHD 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 514 1
Oracle Java - язык программирования 3440 1
JavaScript - JS - язык программирования 1392 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1188 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 384 1
SAP Ariba 308 1
Хайретдинов Рустэм 95 23
Касперская Наталья 316 12
Василенко Александр 95 3
Морозов Дмитрий 20 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
Прозоров Андрей 17 2
Левин Константин 38 2
Прянишников Николай 315 2
Шутемов Владимир 4 2
Бессарабский Алексей 29 2
Заединов Руслан 47 2
Захаренко Максим 56 2
Марголин Михаил 17 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Окулесский Василий 26 1
Емельянников Михаил 40 1
Новиков Иван 10 1
Пермяков Руслан 21 1
Севастьянов Алексей 25 1
Ушаков Алексей 20 1
Трошин Александр 16 1
Прокудин Аркадий 9 1
Трифаленков Илья 17 1
Щербина Сергей 14 1
Толпежников Тимофей 12 1
Иванов Всеволод 7 1
Корчагин Игорь 8 1
Егупов Всеволод 4 1
Клинцов Александр 4 1
Горловский Федор 2 1
Oerting Troels - Эртинг Троэльс 1 1
Касьяненко Андрей 3 1
Шамшурин Дмитрий 2 1
Сичкарь Сергей 5 1
Подгорный Сергей 2 1
Щербин Сергей 1 1
Хайретдинов Рустем 1 1
Мороко Артемий 5 1
Khaki Fayaz - Хаки Фаяз 1 1
Lipner Steve - Липнер Стив 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 163955 24
Европа 24878 7
Германия - Федеративная Республика 13125 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 5
Азия - Азиатский регион 5875 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 3
Ближний Восток 3129 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 3
Малайзия - Куала-Лумпур 65 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Южная Корея - Республика 7000 2
Канада 5051 2
Франция - Французская Республика 8119 2
Индонезия - Республика 1046 2
Малайзия 915 2
Таиланд - Королевство 906 2
Азия Восточная 186 1
ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта - террористическая группировка, запрещена в России 25 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 133 1
США - Техас - Хьюстон 257 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Казахстан - Республика 5983 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Беларусь - Белоруссия 6232 1
Швеция - Королевство 3764 1
Сингапур - Республика 1936 1
Индия - Bharat 5825 1
Америка - Американский регион 2203 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1404 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Бельгия - Королевство 1186 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3129 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6088 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8415 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2688 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 3
Энергетика - Energy - Energetically 5760 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11142 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 733 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 241 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 931 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3525 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1110 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6513 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 960 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 313 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 244 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1696 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 242 1
Эксперт ГК 26 1
IDC - International Data Corporation 4966 5
Gartner - Гартнер 3647 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8511 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Forrester Research 832 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3899 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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