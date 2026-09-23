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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Continuous Security постоянно самообучающаяся система защиты корпоративных ресурсов обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.09.2026 Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

InfoWatch - Инфовотч 1198 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 2
Cezurity - Цезурити 11 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 178 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5804 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3864 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3804 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 293 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2071 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Shift-Left Security Testing - КАИВ - каскадная ИИ-валидация дефектов кода 33 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6585 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1752 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 76 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1462 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1006 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4658 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 649 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 709 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14399 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7729 1
InfoWatch Appercut Security 35 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5828 1
InfoWatch - Attack Killer - Атак Киллер 21 1
Хайретдинов Рустэм 95 2
Новиков Иван 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3082 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 334 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 1
Увлечения и хобби - Hobbies 397 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2794 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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