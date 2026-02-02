Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком

Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО «Манго Телеком» ась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса. Денис Голованов, генеральный директор ООО «Манго Телеком»: «Назначение Алексея Рубцова усилит позиции ООО «Манго Телеком» на рынке унифицированных коммуникаций. Его знания телеком-рынка и опыт масштабирования помогут скоорди

Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком» Генеральным директором ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office, входит в группу компаний «Ростелеком») назначен Денис Гол

«Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком» «Манго Телеком» в залоге у «Ростелекома» Структуры группы компаний «Манго Телеком» оказ

«Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы BI-платформа MANGO OFFICE находится в завершающей стадии разработки, будет иметь маркетинговый уклон по функциям и станет доступна клиентам оператора в 3 кв. нынешнего года, подтвердили в «Манго телеком». «Манго телеком» специализируется на профессиональных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса. Сообщается, что BI (Business Intelligence, бизнес-аналитик

«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций «Манго Телеком», специализирующийся на профессиональных коммуникационных инструментах для среднего и крупного бизнеса, рассказал о новых функциях виртуальной АТС, которые могут быть задействован

«Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики «Манго телеком», специализирующаяся на комплексных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса, выпустила обновление сервиса речевой аналитики, которое сделает более удобной работу

«Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений «Манго телеком» объявила о расширении интеграционных возможностей своих коммуникационных решений в соответствии с требованиями среднего и крупного бизнеса. Программные модули, при помощи которых

«Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС «Манго телеком» выпустил крупное обновление коллтрекинга. Зимний апдейт включает сразу несколько заметных усовершенствований. Прежде всего — возможность использовать маркетинговую аналитику «

«Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом Оператор коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» предложил сервис коллтрекинга компаниям, ведущим международную деятельность и обслуживающим клиентов за рубежом. Платформа маркетинговой аналитики MANGO OFFICE получила возможнос

«Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio «Манго телеком» объявил, что расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Of

«Манго телеком» запустил голосовых ботов Оператор профессиональных облачных коммуникаций «Манго телеком» объявил, что начинает эксплуатацию голосовых ботов. На типовых задачах боты сп

«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики марке

«Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса «Манго телеком» интегрировала в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса MANGO OFFICE систему email-трекинга. Новая функция поможет отследить, контакт с какой маркетинговой активнос

Андрей Козловский, «Манго Телеком» - Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям помогательных систем. При этом провайдер не просто поддерживает уровень отказоустойчивости коммуникаций, он еще и постоянно обновляет их функциональность. Любой тренд в продажах в клиентском сервисе «Манго Телеком» доведет до готового инструмента гораздо быстрее, чем внутренняя разработка. Второй фактор — комплексность. Виртуальная АТС сейчас — это не телефонная связь. Точнее, далеко не тол

«Манго телеком» представила новую систему контроля качества работы операторов колл-центров «Манго телеком» объявила о запуске новой комплексной системы оценки работы операторов на своей платформе для контактных центров. Система объединяет три инструмента: сервис для сбора оценок клиен

«Манго телеком» подключил новые города На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера Владикавказа, Вологды, Новокузнецка, Тамбова и Якутска. «Манго телеком» специализируется на профессиональных инструментах для бизнеса и делает акцент на автоматизации коммуникационной составляющей в работе продающих подразделений и клиентских служб,

«Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга иггерных рассылок — например, о периодических повторяющихся покупках. По оценкам, которые приводит «Манго телеком», использование таких инструментов способно заметно увеличить конверсию лидов,

Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей «Манго телеком», российский облачный оператор профессиональных коммуникаций, опубликовал финан

«Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов «Манго телеком» расширил территорию присутствия и появится в четырех новых городах. На платфор

«Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы «Манго телеком» заявила о поддержке компаний, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома. Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество д

CRM будут получать из Mango Office речевой анализ «Манго телеком» объявила о том, что CRM-системы будут автоматически получать из телефонии Mango Office данные речевой аналитики и дополнять ими информацию о клиентах и сделках. Так, у маркетолог

«Манго Телеком» запустила сервис Wallboard «Манго Телеком» запустила сервис, который поможет руководителям контактных центров поддерживать и развивать мотивацию операторов на линии. Решение получило название Wallboard (англ. «настенная п

«Манго телеком» создала сервис виртуальных номеров для сайтов с объявлениями «Манго телеком» объявила о разработке собственной платформы виртуальных номеров для сайтов с объявлениями. Речь о популярной на классифайд-ресурсах возможности для пользователей не указывать в о

«Манго телеком» обновила SMS-сервис для CRM «Манго телеком» представила обновление SMS-сервиса для облачной коммуникационной платформы Mango Office с расширенными возможностями интеграций. Несмотря на распространенность мессенджеров, в би

«Манго Телеком» внедрил речевую аналитику «Манго Телеком», российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса, представил профессиональный инвентарь речевой аналитики, интегрированный с телефонией Mango Office. Виртуальная АТС Mango

«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS Облачный оператор «Манго Телеком» объявил, что пользователи платформы Mango Office получили возможность построить, базируясь на ее сервисах, полноценные унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC).

«Системный софт» обеспечил «Манго Телеком» инструментами для разработки «Системный софт» поставил «Манго Телеком» стек решений для разработки и тестирования, включая ПО для управления проектами Jira и систему управления тестированием TestRail. «Облачные сервисы Mango Office обеспечивают клие

«Манго телеком» обновил облачный контакт-центр защищенной ссылке и оптимизирован для всех распространенных веб-браузеров, в том числе мобильных. «Манго телеком» уточняет, что оптимизация отображения контрольных панелей на разных устройства

Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе Российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» расширил территорию предоставления сервиса. Пользователи виртуальных АТС Mango Office могут подключать прямые городские телефоны с кодами Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономны

«Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики «Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными ц

«Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики. «Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов

«Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки «Манго телеком», российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера Mango Talker. В мессендже

Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть «Манго Телеком» раскрыла финансовые результаты 2017 года. Провайдер приводит данные аудированной финансовой отчетности по РСБУ, аудитор — Baker Tilly Russia. Совокупная годовая выручка «Манго

«Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce «Манго Телеком» представила инструменты для профессиональной обработки обращений из социальных сетей и мессенджеров.Социальные сети и различные приложения для отправки сообщений все чаще использ

"Манго-Телеком" презентовала контакт-центр для медучреждений «Манго Телеком» представила решение для медицинских учреждений — сборку коммуникационных инструментов, специально предназначенную для контактных центров клиник и других организаций, действующих

Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой» «Манго Телеком» и «1С» завершили интеграцию коммуникационных решений Mango Office в программу «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ).В результате программа для оперативного учета, контроля, анали

«Манго Телеком» представила обновленный корпоративный мессенджер «Манго Телеком» представила корпоративный мессенджер Mango Talker с возможностями голосового общения. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, компьютерах macOS и Windows. Mango Talker

«Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу «Манго Телеком» объявила о том, что открывает внешним разработчикам программный интерфейс коллтрекинга.При помощи API можно настроить прямую выгрузку данных коллтрекинга в любые, без ограничений

Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд руб. Данные приводятся в аудированной финансовой отчетности компании за 2016 год (аудитор — Baker Tilly Russia). Рост против 2015 года составил 26%. «Манго Т