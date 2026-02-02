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Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Office Манго Телеком
Mango Cloud Systems (ранее известная как Манго Телеком) представляет собой группу компаний, специализирующуюся на разработке и предоставлении облачных коммуникационных решений для бизнеса. Компания начала свою деятельность в 2000 году и к настоящему времени сформировала экосистему продуктов под брендом Mango Office, включающую виртуальную АТС, контакт-центр, речевую аналитику, коллтрекинг и другие инструменты бизнес-коммуникаций.
В структуру группы входят несколько юридических лиц: ООО «Манго телеком», ООО «Колтач солюшнс», ООО «Телемир» и ООО «М.девелопер». В марте 2024 года контроль над компанией перешел к «Ростелекому» через закрытый паевой инвестиционный фонд «Эмбиси Инвест», управляемый компанией «Градиент». На момент поглощения выручка компании составила 7,5 млрд рублей.
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СОБЫТИЯ
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|02.02.2026
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Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО «Манго Телеком»
ась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса. Денис Голованов, генеральный директор ООО «Манго Телеком»: «Назначение Алексея Рубцова усилит позиции ООО «Манго Телеком» на рынке унифицированных коммуникаций. Его знания телеком-рынка и опыт масштабирования помогут скоорди
|24.11.2025
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Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком»
Генеральным директором ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office, входит в группу компаний «Ростелеком») назначен Денис Гол
|07.03.2024
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«Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком»
«Манго Телеком» в залоге у «Ростелекома» Структуры группы компаний «Манго Телеком» оказ
|05.07.2021
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«Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы
BI-платформа MANGO OFFICE находится в завершающей стадии разработки, будет иметь маркетинговый уклон по функциям и станет доступна клиентам оператора в 3 кв. нынешнего года, подтвердили в «Манго телеком». «Манго телеком» специализируется на профессиональных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса. Сообщается, что BI (Business Intelligence, бизнес-аналитик
|23.06.2021
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«Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций
«Манго Телеком», специализирующийся на профессиональных коммуникационных инструментах для среднего и крупного бизнеса, рассказал о новых функциях виртуальной АТС, которые могут быть задействован
|27.05.2021
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«Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики
«Манго телеком», специализирующаяся на комплексных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса, выпустила обновление сервиса речевой аналитики, которое сделает более удобной работу
|19.04.2021
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«Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений
«Манго телеком» объявила о расширении интеграционных возможностей своих коммуникационных решений в соответствии с требованиями среднего и крупного бизнеса. Программные модули, при помощи которых
|21.01.2021
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«Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС
«Манго телеком» выпустил крупное обновление коллтрекинга. Зимний апдейт включает сразу несколько заметных усовершенствований. Прежде всего — возможность использовать маркетинговую аналитику «
|27.10.2020
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«Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом
Оператор коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» предложил сервис коллтрекинга компаниям, ведущим международную деятельность и обслуживающим клиентов за рубежом. Платформа маркетинговой аналитики MANGO OFFICE получила возможнос
|22.10.2020
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«Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio
«Манго телеком» объявил, что расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Of
|19.10.2020
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«Манго телеком» запустил голосовых ботов
Оператор профессиональных облачных коммуникаций «Манго телеком» объявил, что начинает эксплуатацию голосовых ботов. На типовых задачах боты сп
|24.09.2020
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«Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch
Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики марке
|26.08.2020
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«Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса
«Манго телеком» интегрировала в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса MANGO OFFICE систему email-трекинга. Новая функция поможет отследить, контакт с какой маркетинговой активнос
|31.07.2020
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Андрей Козловский, «Манго Телеком» -
Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям
помогательных систем. При этом провайдер не просто поддерживает уровень отказоустойчивости коммуникаций, он еще и постоянно обновляет их функциональность. Любой тренд в продажах в клиентском сервисе «Манго Телеком» доведет до готового инструмента гораздо быстрее, чем внутренняя разработка. Второй фактор — комплексность. Виртуальная АТС сейчас — это не телефонная связь. Точнее, далеко не тол
|23.06.2020
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«Манго телеком» представила новую систему контроля качества работы операторов колл-центров
«Манго телеком» объявила о запуске новой комплексной системы оценки работы операторов на своей платформе для контактных центров. Система объединяет три инструмента: сервис для сбора оценок клиен
|02.06.2020
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«Манго телеком» подключил новые города
На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера Владикавказа, Вологды, Новокузнецка, Тамбова и Якутска. «Манго телеком» специализируется на профессиональных инструментах для бизнеса и делает акцент на автоматизации коммуникационной составляющей в работе продающих подразделений и клиентских служб,
|28.04.2020
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«Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга
иггерных рассылок — например, о периодических повторяющихся покупках. По оценкам, которые приводит «Манго телеком», использование таких инструментов способно заметно увеличить конверсию лидов,
|09.04.2020
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Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей
«Манго телеком», российский облачный оператор профессиональных коммуникаций, опубликовал финан
|06.04.2020
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«Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов
«Манго телеком» расширил территорию присутствия и появится в четырех новых городах. На платфор
|19.03.2020
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«Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы
«Манго телеком» заявила о поддержке компаний, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома. Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество д
|22.01.2020
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CRM будут получать из Mango Office речевой анализ
«Манго телеком» объявила о том, что CRM-системы будут автоматически получать из телефонии Mango Office данные речевой аналитики и дополнять ими информацию о клиентах и сделках. Так, у маркетолог
|20.11.2019
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«Манго Телеком» запустила сервис Wallboard
«Манго Телеком» запустила сервис, который поможет руководителям контактных центров поддерживать и развивать мотивацию операторов на линии. Решение получило название Wallboard (англ. «настенная п
|13.11.2019
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«Манго телеком» создала сервис виртуальных номеров для сайтов с объявлениями
«Манго телеком» объявила о разработке собственной платформы виртуальных номеров для сайтов с объявлениями. Речь о популярной на классифайд-ресурсах возможности для пользователей не указывать в о
|16.10.2019
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«Манго телеком» обновила SMS-сервис для CRM
«Манго телеком» представила обновление SMS-сервиса для облачной коммуникационной платформы Mango Office с расширенными возможностями интеграций. Несмотря на распространенность мессенджеров, в би
|19.06.2019
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«Манго Телеком» внедрил речевую аналитику
«Манго Телеком», российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса, представил профессиональный инвентарь речевой аналитики, интегрированный с телефонией Mango Office. Виртуальная АТС Mango
|10.06.2019
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«Манго Телеком» представил решение класса UCaaS
Облачный оператор «Манго Телеком» объявил, что пользователи платформы Mango Office получили возможность построить, базируясь на ее сервисах, полноценные унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC).
|06.05.2019
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«Системный софт» обеспечил «Манго Телеком» инструментами для разработки
«Системный софт» поставил «Манго Телеком» стек решений для разработки и тестирования, включая ПО для управления проектами Jira и систему управления тестированием TestRail. «Облачные сервисы Mango Office обеспечивают клие
|22.03.2019
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«Манго телеком» обновил облачный контакт-центр
защищенной ссылке и оптимизирован для всех распространенных веб-браузеров, в том числе мобильных. «Манго телеком» уточняет, что оптимизация отображения контрольных панелей на разных устройства
|13.12.2018
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Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе
Российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» расширил территорию предоставления сервиса. Пользователи виртуальных АТС Mango Office могут подключать прямые городские телефоны с кодами Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономны
|22.11.2018
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«Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики
«Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными ц
|07.08.2018
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«Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики.
«Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов
|24.07.2018
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«Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки
«Манго телеком», российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера Mango Talker. В мессендже
|27.04.2018
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Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть
«Манго Телеком» раскрыла финансовые результаты 2017 года. Провайдер приводит данные аудированной финансовой отчетности по РСБУ, аудитор — Baker Tilly Russia. Совокупная годовая выручка «Манго
|06.02.2018
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«Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce
«Манго Телеком» представила инструменты для профессиональной обработки обращений из социальных сетей и мессенджеров.Социальные сети и различные приложения для отправки сообщений все чаще использ
|02.11.2017
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"Манго-Телеком" презентовала контакт-центр для медучреждений
«Манго Телеком» представила решение для медицинских учреждений — сборку коммуникационных инструментов, специально предназначенную для контактных центров клиник и других организаций, действующих
|20.10.2017
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Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой»
«Манго Телеком» и «1С» завершили интеграцию коммуникационных решений Mango Office в программу «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ).В результате программа для оперативного учета, контроля, анали
|19.07.2017
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«Манго Телеком» представила обновленный корпоративный мессенджер
«Манго Телеком» представила корпоративный мессенджер Mango Talker с возможностями голосового общения. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, компьютерах macOS и Windows. Mango Talker
|12.07.2017
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«Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу
«Манго Телеком» объявила о том, что открывает внешним разработчикам программный интерфейс коллтрекинга.При помощи API можно настроить прямую выгрузку данных коллтрекинга в любые, без ограничений
|21.06.2017
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Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей
Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд руб. Данные приводятся в аудированной финансовой отчетности компании за 2016 год (аудитор — Baker Tilly Russia). Рост против 2015 года составил 26%. «Манго Т
|23.03.2017
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Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC
Компания «Манго Телеком», российский провайдер на рынке виртуальных АТС и облачных коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила о сотрудничестве с компанией «Мегафон» в рамках услуги FMC (Fixed Mobile
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Бызов Дмитрий 38 35
|Бессарабский Алексей 29 29
|Зигуля Юрий 17 13
|Козловский Андрей 12 11
|Шикинов Александр 28 11
|Трошин Александр 16 11
|Труфанов Владимир 15 9
|Солодкин Дмитрий 8 7
|Федорович Юлия 11 7
|Севастьянов Алексей 25 6
|Березин Максим 144 4
|Аникин Леонид 61 4
|Василенко Александр 99 4
|Белинский Антон 5 4
|Ежов Станислав 13 4
|Щербина Сергей 14 4
|Рудакова Эльвира 7 4
|Бойко Андрей 56 3
|Токовинин Михаил 4 3
|Морозов Дмитрий 20 3
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
|Авдеев Алексей 11 3
|Григорьева Евгения 60 3
|Зеленько Игорь 12 3
|Пекерский Михаил 5 3
|Коровников Александр 3 3
|Лимбергер Роман 4 3
|Самойлов Юрий 75 3
|Ахмеров Тимур 91 2
|Панченко Иван 197 2
|Лебеденко Степан 10 2
|Захаренко Максим 57 2
|Фишер Андрей 75 2
|Жук Вадим 5 2
|Ермаков Валерий 140 2
|Кириченко Игорь 58 2
|Анкудинов Николай 19 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Мельников Александр 98 2
|Родионов Александр 31 2
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