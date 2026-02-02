Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ростелеком Mango Cloud Systems Mango Office Манго Телеком

Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком

Mango Cloud Systems (ранее известная как Манго Телеком) представляет собой группу компаний, специализирующуюся на разработке и предоставлении облачных коммуникационных решений для бизнеса. Компания начала свою деятельность в 2000 году и к настоящему времени сформировала экосистему продуктов под брендом Mango Office, включающую виртуальную АТС, контакт-центр, речевую аналитику, коллтрекинг и другие инструменты бизнес-коммуникаций.

В структуру группы входят несколько юридических лиц: ООО «Манго телеком», ООО «Колтач солюшнс», ООО «Телемир» и ООО «М.девелопер». В марте 2024 года контроль над компанией перешел к «Ростелекому» через закрытый паевой инвестиционный фонд «Эмбиси Инвест», управляемый компанией «Градиент». На момент поглощения выручка компании составила 7,5 млрд рублей.

Обзор «Mango Office» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 424 дела, на cумму 342 892 463 ₽*

Судебные дела (424) на сумму 342 892 463 ₽*
в качестве истца (370) на сумму 45 238 510 ₽*
в качестве ответчика (46) на сумму 4 228 240 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.02.2026 Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО «Манго Телеком»

ась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса. Денис Голованов, генеральный директор ООО «Манго Телеком»: «Назначение Алексея Рубцова усилит позиции ООО «Манго Телеком» на рынке унифицированных коммуникаций. Его знания телеком-рынка и опыт масштабирования помогут скоорди
24.11.2025 Денис Голованов назначен генеральным директором компании «Манго Телеком»

Генеральным директором ООО «Манго Телеком» (бренд Mango Office, входит в группу компаний «Ростелеком») назначен Денис Гол
07.03.2024 «Ростелеком» поглощает гиганта виртуальных АТС «Манго телеком»

«Манго Телеком» в залоге у «Ростелекома» Структуры группы компаний «Манго Телеком» оказ
05.07.2021 «Манго телеком» анонсировала запуск маркетинговой BI-платформы

BI-платформа MANGO OFFICE находится в завершающей стадии разработки, будет иметь маркетинговый уклон по функциям и станет доступна клиентам оператора в 3 кв. нынешнего года, подтвердили в «Манго телеком». «Манго телеком» специализируется на профессиональных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса. Сообщается, что BI (Business Intelligence, бизнес-аналитик
23.06.2021 «Манго Телеком» расширил возможности конструктора интеграций

«Манго Телеком», специализирующийся на профессиональных коммуникационных инструментах для среднего и крупного бизнеса, рассказал о новых функциях виртуальной АТС, которые могут быть задействован
27.05.2021 «Манго телеком» открыла пользователям доступ к самостоятельному обучению речевой аналитики

«Манго телеком», специализирующаяся на комплексных коммуникационных решениях для среднего и крупного бизнеса, выпустила обновление сервиса речевой аналитики, которое сделает более удобной работу
19.04.2021 «Манго телеком» расширяет интеграционные возможности своих коммуникационных решений

«Манго телеком» объявила о расширении интеграционных возможностей своих коммуникационных решений в соответствии с требованиями среднего и крупного бизнеса. Программные модули, при помощи которых
21.01.2021 «Манго телеком» открывает коллтрекинг для подключения сторонних АТС

«Манго телеком» выпустил крупное обновление коллтрекинга. Зимний апдейт включает сразу несколько заметных усовершенствований. Прежде всего — возможность использовать маркетинговую аналитику «
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом

Оператор коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» предложил сервис коллтрекинга компаниям, ведущим международную деятельность и обслуживающим клиентов за рубежом. Платформа маркетинговой аналитики MANGO OFFICE получила возможнос
22.10.2020 «Манго телеком» интегрировал телефонию с CRM-системой Creatio

«Манго телеком» объявил, что расширенный инструментарий облачной АТС Mango Office стал доступен для подключения к CRM-системе Creatio в качестве готовой интеграции. Интеграционный пакет Mango Of
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов

Оператор профессиональных облачных коммуникаций «Манго телеком» объявил, что начинает эксплуатацию голосовых ботов. На типовых задачах боты сп
24.09.2020 «Манго Телеком» приобрел сервис Calltouch

Российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса «Манго Телеком» стал владельцем платформы сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Сумма не раскрывается, но это крупнейшая M&A-сделка с участием сервиса аналитики марке
26.08.2020 «Манго телеком» интегрировала email-трекинг в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса

«Манго телеком» интегрировала в инвентарь платформы облачных коммуникаций для бизнеса MANGO OFFICE систему email-трекинга. Новая функция поможет отследить, контакт с какой маркетинговой активнос
31.07.2020 Андрей Козловский, «Манго Телеком» -

Крупный бизнес проявляет все больше интереса к облачным коммуникациям

помогательных систем. При этом провайдер не просто поддерживает уровень отказоустойчивости коммуникаций, он еще и постоянно обновляет их функциональность. Любой тренд в продажах в клиентском сервисе «Манго Телеком» доведет до готового инструмента гораздо быстрее, чем внутренняя разработка. Второй фактор — комплексность. Виртуальная АТС сейчас — это не телефонная связь. Точнее, далеко не тол
23.06.2020 «Манго телеком» представила новую систему контроля качества работы операторов колл-центров

«Манго телеком» объявила о запуске новой комплексной системы оценки работы операторов на своей платформе для контактных центров. Система объединяет три инструмента: сервис для сбора оценок клиен
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города

На платформе Mango Office стали доступны телефонные номера Владикавказа, Вологды, Новокузнецка, Тамбова и Якутска. «Манго телеком» специализируется на профессиональных инструментах для бизнеса и делает акцент на автоматизации коммуникационной составляющей в работе продающих подразделений и клиентских служб,

28.04.2020 «Манго телеком» представил новые инструменты автоматизации маркетинга

иггерных рассылок — например, о периодических повторяющихся покупках. По оценкам, которые приводит «Манго телеком», использование таких инструментов способно заметно увеличить конверсию лидов,

09.04.2020 Годовая выручка «Манго телекома» выросла на 21% до 3,28 млрд рублей

«Манго телеком», российский облачный оператор профессиональных коммуникаций, опубликовал финан
06.04.2020 «Манго телеком» увеличил территорию присутствия до 75 городов

«Манго телеком» расширил территорию присутствия и появится в четырех новых городах. На платфор
19.03.2020 «Манго телеком» временно отменит плату за инструменты для удаленной работы

«Манго телеком» заявила о поддержке компаний, которые примут решение полностью или частично перевести сотрудников на работу из дома. Оператор бесплатно предоставит любое необходимое количество д
22.01.2020 CRM будут получать из Mango Office речевой анализ

«Манго телеком» объявила о том, что CRM-системы будут автоматически получать из телефонии Mango Office данные речевой аналитики и дополнять ими информацию о клиентах и сделках. Так, у маркетолог
20.11.2019 «Манго Телеком» запустила сервис Wallboard

«Манго Телеком» запустила сервис, который поможет руководителям контактных центров поддерживать и развивать мотивацию операторов на линии. Решение получило название Wallboard (англ. «настенная п
13.11.2019 «Манго телеком» создала сервис виртуальных номеров для сайтов с объявлениями

«Манго телеком» объявила о разработке собственной платформы виртуальных номеров для сайтов с объявлениями. Речь о популярной на классифайд-ресурсах возможности для пользователей не указывать в о
16.10.2019 «Манго телеком» обновила SMS-сервис для CRM

«Манго телеком» представила обновление SMS-сервиса для облачной коммуникационной платформы Mango Office с расширенными возможностями интеграций. Несмотря на распространенность мессенджеров, в би
19.06.2019 «Манго Телеком» внедрил речевую аналитику

«Манго Телеком», российский оператор облачных коммуникаций для бизнеса, представил профессиональный инвентарь речевой аналитики, интегрированный с телефонией Mango Office. Виртуальная АТС Mango

10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS

Облачный оператор «Манго Телеком» объявил, что пользователи платформы Mango Office получили возможность построить, базируясь на ее сервисах, полноценные унифицированные коммуникации (Unified Communications, UC).

06.05.2019 «Системный софт» обеспечил «Манго Телеком» инструментами для разработки

«Системный софт» поставил «Манго Телеком» стек решений для разработки и тестирования, включая ПО для управления проектами Jira и систему управления тестированием TestRail. «Облачные сервисы Mango Office обеспечивают клие
22.03.2019 «Манго телеком» обновил облачный контакт-центр

защищенной ссылке и оптимизирован для всех распространенных веб-браузеров, в том числе мобильных. «Манго телеком» уточняет, что оптимизация отображения контрольных панелей на разных устройства
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе

Российский оператор облачной телефонии для бизнеса «Манго Телеком» расширил территорию предоставления сервиса. Пользователи виртуальных АТС Mango Office могут подключать прямые городские телефоны с кодами Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономны
22.11.2018 «Манго телеком» обновил сервис сквозной аналитики

«Манго телеком» представил крупное обновление сервиса сквозной аналитики, включающее новые возможности для компаний, которые используют большой коммуникационный инвентарь и работают с длинными ц
07.08.2018 «Манго Телеком» представил собственный сервис сквозной аналитики.

«Манго Телеком» объявил о выпуске собственного сервиса сквозной аналитики. Сквозную аналитику применяют для оценки эффективности маркетинга, используя большие массивы данных о действиях клиентов
24.07.2018 «Манго телеком» добавила к виртуальной АТС видеозвонки

«Манго телеком», российский провайдер облачных коммуникаций для бизнеса, объявил о доступности на всех основных платформах обновленной версии корпоративного мессенджера Mango Talker. В мессендже
27.04.2018 Выручка «Манго Телеком» за 2017 год увеличилась на треть

«Манго Телеком» раскрыла финансовые результаты 2017 года. Провайдер приводит данные аудированной финансовой отчетности по РСБУ, аудитор — Baker Tilly Russia. Совокупная годовая выручка «Манго
06.02.2018 «Манго Телеком» представила инструменты Social Commerce

«Манго Телеком» представила инструменты для профессиональной обработки обращений из социальных сетей и мессенджеров.Социальные сети и различные приложения для отправки сообщений все чаще использ
02.11.2017 "Манго-Телеком" презентовала контакт-центр для медучреждений

«Манго Телеком» представила решение для медицинских учреждений — сборку коммуникационных инструментов, специально предназначенную для контактных центров клиник и других организаций, действующих

20.10.2017 Решения «Манго Телеком» интегрированы в «1С:Управление нашей фирмой»

«Манго Телеком» и «1С» завершили интеграцию коммуникационных решений Mango Office в программу «1С:Управление нашей фирмой» (1С:УНФ).В результате программа для оперативного учета, контроля, анали
19.07.2017 «Манго Телеком» представила обновленный корпоративный мессенджер

«Манго Телеком» представила корпоративный мессенджер Mango Talker с возможностями голосового общения. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, компьютерах macOS и Windows. Mango Talker

12.07.2017 «Манго Телеком» открыла API к коллтрекингу

«Манго Телеком» объявила о том, что открывает внешним разработчикам программный интерфейс коллтрекинга.При помощи API можно настроить прямую выгрузку данных коллтрекинга в любые, без ограничений
21.06.2017 Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд рублей

Годовой оборот «Манго Телеком» превысил 2,2 млрд руб. Данные приводятся в аудированной финансовой отчетности компании за 2016 год (аудитор — Baker Tilly Russia). Рост против 2015 года составил 26%. «Манго Т
23.03.2017 Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC

Компания «Манго Телеком», российский провайдер на рынке виртуальных АТС и облачных коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила о сотрудничестве с компанией «Мегафон» в рамках услуги FMC (Fixed Mobile

Публикаций - 259, упоминаний - 309

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 31
МегаФон 10742 24
Softline - Софтлайн 3743 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Microsoft Corporation 25775 15
Крок - Croc 1964 15
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 14
Google LLC 12690 12
9594 12
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 11
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 7
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Calltouch - Колтач Солюшнс 34 7
ЛайфТелеком - Телфин 290 7
Grandstream Networks 22 7
Broadcom - VMware 2610 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Oracle Corporation 7074 7
Yealink Network Technology 85 7
Тензор 173 6
БАРС Груп 579 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 5
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Cloud4Y 311 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 5
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 5
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Naumen - Наумен 752 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Модуль – Торговое оборудование 5 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Восток-Сервис ГК 57 2
Intel Capital 148 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Газпромнефть Снабжение 19 2
Arlift - Арлифт 22 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Visa International 1993 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Газпром нефть 725 1
Евросеть 1421 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
ЦИАН - CIAN 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Федеральное казначейство России 1949 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ОЭЗ Ульяновск - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 5 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Правительство РФ - Департамент правительственной информации - ДПИ 11 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 155
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 116
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 110
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 103
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 72
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 66
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 38
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 20
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 19
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 19
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 18
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 14
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 169
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 55
Qsoft - amoCRM 154 16
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Microsoft Office 365 1042 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Google Android 15244 7
Microsoft Windows 16882 7
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 6
Mango Talker 13 6
Apple iOS 8583 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Azure 1526 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 3
МегаФон Наши люди 49 3
Salesforce CRM Cloud 38 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Panasonic DECT 12 3
МегаФон - Мультифон 38 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 3
Apple macOS 2419 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 2
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 2
Apple iPhone 6 4861 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 2
1С:CRM 80 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 2
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Бызов Дмитрий 38 35
Бессарабский Алексей 29 29
Зигуля Юрий 17 13
Козловский Андрей 12 11
Шикинов Александр 28 11
Трошин Александр 16 11
Труфанов Владимир 15 9
Солодкин Дмитрий 8 7
Федорович Юлия 11 7
Севастьянов Алексей 25 6
Березин Максим 144 4
Аникин Леонид 61 4
Василенко Александр 99 4
Белинский Антон 5 4
Ежов Станислав 13 4
Щербина Сергей 14 4
Рудакова Эльвира 7 4
Бойко Андрей 56 3
Токовинин Михаил 4 3
Морозов Дмитрий 20 3
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 3
Авдеев Алексей 11 3
Григорьева Евгения 60 3
Зеленько Игорь 12 3
Пекерский Михаил 5 3
Коровников Александр 3 3
Лимбергер Роман 4 3
Самойлов Юрий 75 3
Ахмеров Тимур 91 2
Панченко Иван 197 2
Лебеденко Степан 10 2
Захаренко Максим 57 2
Фишер Андрей 75 2
Жук Вадим 5 2
Ермаков Валерий 140 2
Кириченко Игорь 58 2
Анкудинов Николай 19 2
Лапшин Алексей 24 2
Мельников Александр 98 2
Родионов Александр 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 167
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 61
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 20
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Кипр - Республика 636 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 4
Украина 7928 4
Словакия - Словацкая Республика 482 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 3
Венгрия 855 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 99
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 17
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Аренда 2687 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 7
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
InformationWeek 241 2
N+1 - Издание 188 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Журнал 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
CNews SaaS рейтинг 28 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
Gartner - Гартнер 3658 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
IDC - International Data Corporation 4975 8
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CNews Облачные сервисы 23 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
Discovery Research Group 22 1
Mordor Intelligence 35 1
Current Analysis 24 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
QuinStreet Enterprise 2 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
Forrester Research 834 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
МВД РФ - КЮИ - Казанский юридический институт МВД Российской Федерации 2 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 18 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CeBIT 614 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще