Индексная книга (каталог) CNews*
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Касьяненко Андрей
СОБЫТИЯ
|23.10.2026
|МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-03 на 20 млрд рублей 1
|14.01.2014
|Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 1
|23.12.2013
|Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности 1
|18.10.2011
|Заказчики услуг ЦОД выбирают операторов связи 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Касьяненко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 1
|Аверкин Павел 3 1
|Лимбергер Роман 4 1
|Куринный Александр 1 1
|Ахмеров Тимур 92 1
|Василенко Александр 99 1
|Морозов Дмитрий 20 1
|Кузьмин Сергей 44 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Заединов Руслан 47 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Анищук Наталья 30 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Габриэль Владимир 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169126 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.