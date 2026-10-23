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Касьяненко Андрей

СОБЫТИЯ


23.10.2026 МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-03 на 20 млрд рублей 1
14.01.2014 Стоимость SaaS все еще высока для СМБ 1
23.12.2013 Защищаем облачную среду: новые технологии безопасности 1
18.10.2011 Заказчики услуг ЦОД выбирают операторов связи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Касьяненко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 3
Крок - Croc 1971 2
АйТи - Центр компетенции информационной безопасности 13 1
Ростелеком 11077 1
Broadcom - VMware 2632 1
МегаФон 11020 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 339 1
Oracle Corporation 7118 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 1
БАРС Груп 582 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1579 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком - Mango Telecom 270 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 135 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Google LLC 12833 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Verint Systems 43 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 55 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9138 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3707 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5883 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13209 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18382 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24896 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18459 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6914 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36183 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55107 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3607 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 772 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1155 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2467 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 175 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1345 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2385 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4238 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3274 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1386 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12527 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7374 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36960 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14152 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5305 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1361 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5325 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13857 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 591 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3428 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1241 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3279 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34099 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8441 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7897 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11995 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3314 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1174 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13698 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2537 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура - Катастрофоустойчивая инфраструктура 385 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7815 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5906 1
InfoWatch Appercut Security 35 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 44 1
Аверкин Павел 3 1
Лимбергер Роман 4 1
Куринный Александр 1 1
Ахмеров Тимур 92 1
Василенко Александр 99 1
Морозов Дмитрий 20 1
Кузьмин Сергей 44 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Бессарабский Алексей 29 1
Сморгонский Александр 6 1
Заединов Руслан 47 1
Прокудин Аркадий 9 1
Ковалев Виктор 40 1
Трифаленков Илья 17 1
Анищук Наталья 30 1
Зайцев Сергей 25 1
Габриэль Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169126 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14881 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7990 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12474 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6254 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8598 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2186 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1510 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2537 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2822 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5879 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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