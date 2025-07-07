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Аверкин Павел
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|«1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1
|20.10.2011
|Российский рынок VPN приблизился к 20 млрд руб. 1
|18.10.2011
|Заказчики услуг ЦОД выбирают операторов связи 1
Аверкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
|Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
|Федеральное казначейство России 1825 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Бахорин Александр 10 1
|Пащенко Владимир 2 1
|Касьяненко Андрей 3 1
|Кривцов Андрей 1 1
|Анищук Наталья 30 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Котов Виталий 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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