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Все категории 178277
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Аверкин Павел


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете 1
20.10.2011 Российский рынок VPN приблизился к 20 млрд руб. 1
18.10.2011 Заказчики услуг ЦОД выбирают операторов связи 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Аверкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 2
Ростелеком 10014 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 802 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
АПС - Аргус Пайплайн Сервис 2 1
8550 1
Caravan - Караван 89 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
МегаФон 9399 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Федеральное казначейство России 1825 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3019 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2109 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10671 1
Пропускная способность - Bandwidth 1789 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2664 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4698 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3009 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12488 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11502 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1982 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1128 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6003 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1230 1
МТС Управляемый VPN 3 1
Зайцев Сергей 25 1
Бахорин Александр 10 1
Пащенко Владимир 2 1
Касьяненко Андрей 3 1
Кривцов Андрей 1 1
Анищук Наталья 30 1
Сморгонский Александр 6 1
Котов Виталий 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 3
Европа Западная 1484 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 38 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4121 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1184 1
Европа 24437 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1291 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11354 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7083 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2126 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 1
Аренда 2509 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5781 1
Директ Инфо 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 81 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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