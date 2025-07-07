«1С-Рарус» создала единую систему учета в Сибирском федеральном университете

Компания «1С-Рарус» создала комплексную систему учета финансово-хозяйственной деятельности на базе «1С» в Сибирском федеральном университете. В 1,5 раза ускорена подготовка регламентированной бухгалтерской отчетности, оптимизирован процесс планирования и бюджетирования. Система помогает вести расчет стипендий и зарплат сотрудников.

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) – первый в России федеральный университет, один из 10 созданных в стране. Крупнейший вуз восточной части страны входит в топ-10 страны по количеству обучающихся – 30 тысяч человек.

Для модернизации управления сложной финансово-хозяйственной деятельностью одного из ведущих российских вузов руководство приняло решение перейти на платформу «1С:Предприятие». По итогам проведенного конкурса ИТ-партнером проекта выбрали компанию «1С-Рарус».

В университете уже использовались решения «1С:Управление торговлей», «1С:Общепит» и «1С:Документооборот». Положительная практика применения этих программных продуктов подтверждала эффективность технологий 1С для решения задач образовательного учреждения.

Специалистами «1С-Рарус» разработана система учета финансово-хозяйственной деятельности на базе решений: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»; «Финансовое планирование. Дополнение к «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»; «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения Корп».

По итогам проекта информационная система введена в эксплуатацию и интегрирована с существующими системами университета. Автоматизирован расчет стипендий для 10 тыс. студентов на базе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения Корп». В системе рассчитывается заработная плата для 8 300 сотрудников. Учитываются результаты конкурсных отборов и выборов на замещение должностей. Оптимизированы процессы составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бюджетов доходов и расходов. Ведется учет закупочных процедур. Реализован механизм учета ГСМ с использованием топливных карт. В кафе университета оптимизировано ведение учета продуктов питания. Добавлены новые аналитические отчеты, улучшено качество управленческой отчетности. В 1,5 раза ускорено формирование регламентированной отчетности. Введены автоматические проверки, комплекты отчетности соответствуют изменениям законодательства.

Юлия Безсалова, врио проректора по экономике и финансам, Сибирский федеральный университет, сказала: «В результате перехода на современную и гибкую систему учета мы значительно ускорили подготовку бухгалтерской, налоговой и сводной отчетности. Учет полностью соответствует требованиям законодательства, и мы можем эффективно управлять финансами в быстро меняющихся условиях».

Павел Аверкин, советник ректора, Сибирский федеральный университет, сказал: «Мы создали в стенах вуза собственный центр сопровождения. Совместно со специалистами “1С-Рарус” развиваем систему. Впереди нас ждет много интересных задач — автоматизация арендной деятельности, кампуса и спортивных площадок».