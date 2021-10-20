Время на расчет зарплаты сотрудникам сократилось вдвое. Новая система, созданная на основе решений „ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 “ и „1С:Зарплата и кадры государственного учрежде

й системы успешно справляются с возросшим количеством учетных задач. Более того, после перехода на « 1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8 » число сотрудников, задействованных в работе бух