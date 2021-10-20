1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 1С:БГУ
|20.10.2021
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Мособлдума внедрила решения «1С»
Время на расчет зарплаты сотрудникам сократилось вдвое. Новая система, созданная на основе решений „1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8“ и „1С:Зарплата и кадры государственного учрежде
|20.09.2017
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«Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
й системы успешно справляются с возросшим количеством учетных задач. Более того, после перехода на «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» число сотрудников, задействованных в работе бух
|03.03.2017
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«1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»
рвый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить форми
|10.11.2016
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В Сочинском госуниверситете завершено внедрение «1С:Предприятие 8»
«Альфа-Софт» завершил внедрение систем «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» в Сочинском государственном университете. Унифицированы справочники должностей, статей расходов,
|23.05.2016
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«Облачные» решения на базе «1С» помогают ГУО мэрии Новосибирска контролировать деятельность 507 подведомственных учреждений
ных учреждений системы образования г. Новосибирска. Новая информационная система создана на основе «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» и «1С:Свода отчетов 8 ПРОФ» и развернута в собс
|31.10.2013
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«1С:Первый БИТ» оптимизировал работу Муниципального отдела образования администрации МО «Катанский район»
Специалисты «1С:Первого БИТа» оптимизировали работу Муниципального отдела образования администрации МО «Катанский район». При помощи программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» внедрен эффективный механизм подготовки отчетности. Увеличилась скорость выполнения бухгалтерских операций, снижены трудозатраты. Появилась возможн
|23.08.2013
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«1С-Рарус» оптимизировал работу бухгалтерского отдела в СОШ №1
ие органы в порядке, предусмотренном для бюджетных организаций, рассказали CNews в «1С-Рарусе». «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволяет школе выявлять скрытые резервы, предупре
|18.01.2013
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«1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству
рус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью. В рамках проекта с помощью программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» создана информационная система, позволяющая быстро и точно обрабатывать данные и сократить время на составление финансовой отчетности, сообщили CNews
|11.12.2012
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«1С:Первый БИТ» автоматизировал регламентированный учет в ГУ Минюста РФ по Свердловской области
равления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. Внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволило автоматизировать пять рабочих мест. Глав
|31.05.2012
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Госкомитет Мордовии по труду и занятости повышает эффективность использования бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия»
компании «Гарант» внедрили их в самом комитете и автоматизировали бухгалтерский учет с помощью «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» в 20 подведомственных учреждениях комитета. В резу
|12.01.2012
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СПбГУ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8»
ов, валюты, целевых средств на научную деятельность. Также были разработаны методики по интеграции «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» с «Информационно-аналитической системой сопрово
|09.01.2012
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«Академия социального управления» сократила количество ошибок в учете с помощью «1С:Предприятия 8»
еревела регламентированный учет «Академии социального управления» (АСОУ) на современное решение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» на технологической платформе «1С:Предприятие 8.2».
|29.09.2011
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Школа-студия МХАТ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8»
1 г. (приказы Минфина России № 157н , № 162н, № 174н, № 183н). Специалисты БИТ выполнили перенос в «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» накопленной ранее информации по основным средст
|04.07.2011
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МАГМУ перешла на новый порядок ведения учета в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8»
л перевод Московской академии государственного и муниципального управления (МАГМУ) на программу «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Программа позволила учесть все изменения законода
1С:Бухгалтерия государственного учреждения и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
|Мухаярова Оксана 2 2
|Ларичкина Галина 2 2
|Малютина Елена 2 1
|Вишневская Галина 4 1
|Мохов Юрий 1 1
|Гаврилюк Наталья 1 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Харитонов Александр 67 1
|Преснякова Надежда 1 1
|Демин Алексей 5 1
|Тагаева Альфия 1 1
|Фоминых Павел 1 1
|Морозова Ирина 2 1
|Горячкин Николай 1 1
|Клоков Евгений 1 1
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1017 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Сотин Денис 205 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Богданов Андрей 41 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Меденцев Константин 98 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 70 1
|Королев Илья 15 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Верисов Михаил 22 1
|Харитонов Дмитрий 51 1
|Бабкин Николай 24 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Тятюшев Максим 100 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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