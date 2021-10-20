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1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 1С:БГУ



20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С»

Время на расчет зарплаты сотрудникам сократилось вдвое. Новая система, созданная на основе решений „1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8“ и „1С:Зарплата и кадры государственного учрежде
20.09.2017 «Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

й системы успешно справляются с возросшим количеством учетных задач. Более того, после перехода на «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» число сотрудников, задействованных в работе бух
03.03.2017 «1С:Первый БИТ» обеспечил «Канал имени Москвы» системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

рвый БИТ» объявил о завершении проекта по переходу «Канала имени Москвы» на новые средства учета в связи со сменой формы организации с ФГУП на ФГБУ. Как рассказали CNews в компании, новая система «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» с дополнительным модулем финансового планирования, охватившая 300 рабочих мест в головном учреждении и 10 филиалах предприятия, помогла ускорить форми
10.11.2016 В Сочинском госуниверситете завершено внедрение «1С:Предприятие 8»

«Альфа-Софт» завершил внедрение систем «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» в Сочинском государственном университете. Унифицированы справочники должностей, статей расходов,
23.05.2016 «Облачные» решения на базе «1С» помогают ГУО мэрии Новосибирска контролировать деятельность 507 подведомственных учреждений

ных учреждений системы образования г. Новосибирска. Новая информационная система создана на основе «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» и «1С:Свода отчетов 8 ПРОФ» и развернута в собс
31.10.2013 «1С:Первый БИТ» оптимизировал работу Муниципального отдела образования администрации МО «Катанский район»

Специалисты «1С:Первого БИТа» оптимизировали работу Муниципального отдела образования администрации МО «Катанский район». При помощи программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» внедрен эффективный механизм подготовки отчетности. Увеличилась скорость выполнения бухгалтерских операций, снижены трудозатраты. Появилась возможн
23.08.2013 «1С-Рарус» оптимизировал работу бухгалтерского отдела в СОШ №1

ие органы в порядке, предусмотренном для бюджетных организаций, рассказали CNews в «1С-Рарусе». «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволяет школе выявлять скрытые резервы, предупре
18.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал бухгалтерский учет в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству

рус» сообщила об автоматизации бухгалтерского учета в Комитете Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью. В рамках проекта с помощью программного продукта «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» создана информационная система, позволяющая быстро и точно обрабатывать данные и сократить время на составление финансовой отчетности, сообщили CNews

11.12.2012 «1С:Первый БИТ» автоматизировал регламентированный учет в ГУ Минюста РФ по Свердловской области

равления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. Внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» позволило автоматизировать пять рабочих мест. Глав
31.05.2012 Госкомитет Мордовии по труду и занятости повышает эффективность использования бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия»

компании «Гарант» внедрили их в самом комитете и автоматизировали бухгалтерский учет с помощью «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» в 20 подведомственных учреждениях комитета. В резу
12.01.2012 СПбГУ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8»

ов, валюты, целевых средств на научную деятельность. Также были разработаны методики по интеграции «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» с «Информационно-аналитической системой сопрово
09.01.2012 «Академия социального управления» сократила количество ошибок в учете с помощью «1С:Предприятия 8»

еревела регламентированный учет «Академии социального управления» (АСОУ) на современное решение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» на технологической платформе «1С:Предприятие 8.2».
29.09.2011 Школа-студия МХАТ контролирует использование бюджетных средств с помощью «1С:Предприятия 8»

1 г. (приказы Минфина России № 157н , № 162н, № 174н, № 183н). Специалисты БИТ выполнили перенос в «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» накопленной ранее информации по основным средст
04.07.2011 МАГМУ перешла на новый порядок ведения учета в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8»

л перевод Московской академии государственного и муниципального управления (МАГМУ) на программу «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8». Программа позволила учесть все изменения законода

Публикаций - 56, упоминаний - 96

1С:Бухгалтерия государственного учреждения и организации, системы, технологии, персоны:

8272 54
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1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 4
Гэндальф - Gendalf 86 3
Microsoft Corporation 24675 2
Парус Корпорация 540 2
Портал-Юг 9 2
ИнТехСофт 3 2
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 60 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
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Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 1
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Oracle Corporation 6710 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
ММК Информсервис 52 1
Atlassian 119 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 178 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 58 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 1
Intel Corporation 12222 1
Эвотор - Evotor 184 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Т1 Иннотех 178 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 55 1
Zabbix SIA - Заббикс 97 1
Гармония Плюс КЦ - Компьютерный центр 1 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Мособлмедсервис ГБУ МО 2 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
ВОУНЦ ГБУЗ - Волгоградский областной уронефрологический центр - Федеральный центр трансплантации почки и диализа 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 12
Федеральное казначейство России 1783 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 3
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 18
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2134 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1898 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 4
Образование в России 2216 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2847 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 3
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 279 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1247 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5894 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 394 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 265 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 2
Аудит - аудиторский услуги 2687 2
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 162 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 2
ЕПС - Единый план счетов 149 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 210 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 12 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 602 1
Центр оперного пения Галины Вишневской 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 940 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 232 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 1
УГНТУ - Уфимский государственный нефтяной технический университет 12 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 5 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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