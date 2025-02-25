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Бондарь Дмитрий



25.02.2025 НИУ ВШЭ завершил крупную автоматизацию учебного процесса — зачисление студентов ускорено в 2 раза 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 1
31.10.2024 Росстандарт утвердил национальный стандарт для систем автоматизированного управления учетными записями и правами доступа 1
06.09.2024 Solar inRights 3.5: расширенные возможности разграничения ролей и обновленная модель рисков для SoD-конфликтов 1
31.07.2024 Минцифры России включила Solar DAG в единый реестр российского ПО 1
20.05.2024 Solar DAG 1.1: улучшенный контроль над неструктурированными данными 1
27.02.2024 Новые функциональные возможности и автоматизация: релиз IdM-системы Solar inRights 3.3 1
15.02.2024 Проблемы доступа: эксперты ГК «Солар» рассказали о новых средствах защиты от инсайдерских атак 1
30.11.2023 Solar DAG — многофункциональное решение для защиты конфиденциальных данных 1
13.09.2023 Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО 1
20.03.2023 «Ростелеком-Солар»: свыше 60% компаний сталкивается с угрозами привилегированного доступа ежемесячно 1
23.12.2022 «РТК-Солар» приобрела компанию «Новые технологии безопасности» 1
30.06.2022 Дмитрий Бондарь, «РТК-Солар»: Зрелость отечественных решений IdM сопоставима с иностранными 1
15.03.2022 В ПО Solar inRights 3.1 реализована модель управления рисками 1
03.12.2021 Исследование: почти три четверти российских компаний сталкиваются с нарушениями доступа в свою инфраструктуру 1
29.11.2021 Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации 1
16.11.2021 Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4 1
17.05.2021 Каждая пятая российская компания в 2020 году регистрировала ИБ-инциденты, связанные с правами доступа 1
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9» 1
29.10.2020 «Ростелеком-Солар» создал крупнейший в России Центр компетенций управления доступом 1
22.10.2020 «Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России 1
08.09.2020 Концерн «Калашников» совместно с «Ростелеком-Солар» автоматизировал управление доступом сотрудников к информационным ресурсам 1
09.07.2020 «Ростелеком-Солар» представила Solar inRights 2.10 1
29.04.2020 Вышла новая версия IGA-системы Solar inRights с модулем контроля операций 1
11.02.2020 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию IGA-платформы Solar inRights 1
02.10.2018 Ростелеком-Solar представил новую версию IGA-платформы Solar inRights 2.7 1
11.07.2018 СДМ-Банк внедрил Solar inRights для автоматизации и управления правами доступа сотрудников к информационным системам 1
02.07.2018 «Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA 1
14.11.2017 Solar inRights представила новую версию IGA-платформы 1
07.09.2017 Российская IGA-платформа Solar inRights сертифицирована ФСТЭК России 1
09.08.2017 Solar Security и Indeed Identity автоматизировали подключение новых сотрудников к бизнес-приложениям предприятия 1
12.04.2017 IdM с человеческим лицом, или как эволюционируют системы управления правами доступа 1
21.03.2017 Подтверждена совместимость Solar inRights и программно-аппаратной платформы «Эльбрус» 1
20.10.2015 Вышла новая версия Solar inRights с обновленным интерфейсом и гибким механизмом настройки 1
11.02.2015 «Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle 1
05.03.2014 «Инфосистемы Джет» выпустили собственную IdM-систему Jet inView Identity Manager 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Бондарь Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 32
Ростелеком 9750 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
Oracle Corporation 6710 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 70 2
SAP SE 5285 2
Usethics - Юзетикс 9 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 157 1
Microsoft Corporation 24675 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Эшелон НПО 131 1
IBM Security 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 24 1
Charisma - Харизма 5 1
1IDM - Один АйДиЭм 4 1
Газинформсервис - ГИС 281 1
InfoWatch - Инфовотч 1021 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
8272 1
Портал-Юг 9 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
СДМ-Банк 64 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Энергобанк АКБ 11 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6738 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 6
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 323 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1262 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2235 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3563 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 5
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1716 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 898 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 4
Оповещение и уведомление - Notification 4676 4
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 167 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2724 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2850 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2181 3
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 287 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4514 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 777 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16030 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 450 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 598 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2191 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3858 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 157 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 14 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 78 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 230 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 265 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 131 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 81 4
Linux OS 10025 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1276 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1662 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1087 1
Microsoft Exchange 1719 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeConnect 5 1
Microsoft Windows 15732 1
OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 51 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 553 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 97 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Docker - Платформа распределённых приложений 340 1
НИУ ВШЭ - HPC TaskMaster 1 1
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 8 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 10 1
Ляпунов Игорь 123 2
Абакумов Евгений 206 1
Илюхин Олег 17 1
Романов Сергей 12 1
Смирнов Алексей 243 1
Трушкин Константин 58 1
Окулесский Василий 26 1
Конюхов Павел 4 1
Романов Михаил 32 1
Галайко Ярослав 6 1
Костенецкий Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3126 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2759 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1161 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 624 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6170 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 6
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1160 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2395 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1898 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1898 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 1
Ergonomics - Эргономика 1602 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 1
Аудит - аудиторский услуги 2687 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 1
Энергетика - Energy - Energetically 5130 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Список системообразующих предприятий РФ 285 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 822 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 375 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 103 5
Gartner - Гартнер 3561 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 690 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 341 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1066 1
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