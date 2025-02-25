Бондарь Дмитрий
Бондарь Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 123 2
|Абакумов Евгений 206 1
|Илюхин Олег 17 1
|Романов Сергей 12 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Трушкин Константин 58 1
|Окулесский Василий 26 1
|Конюхов Павел 4 1
|Романов Михаил 32 1
|Галайко Ярослав 6 1
|Костенецкий Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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