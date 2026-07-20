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Charisma Харизма

Charisma - Харизма

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.07.2026 В НИУ ВШЭ появится суперкомпьютер для работы с ИИ 1
04.06.2024 Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики 1
13.09.2023 Система мониторинга эффективности задач на суперкомпьютере НИУ ВШЭ включена в реестр российского ПО 1
15.05.2019 MerliONCloud стал дистрибьютором отечественного облачного сервиса «Харизма» для проведения интерактивных бизнес-презентаций 1
10.08.2001 Новости из-под полы: ожидается появление нового графического чипа ATI R200 "Radeon R2" 1
09.03.2000 ATI представила новые технологии для следующего поколения графических процессоров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Charisma и организации, системы, технологии, персоны:

AMD Graphics Product Group - ATI 972 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 980 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7518 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1104 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3175 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29619 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6606 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2494 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4576 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18276 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 1
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 48 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1833 1
DDR - Double data rate 3074 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18045 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Microsoft DirectX 722 1
Docker - Платформа распределённых приложений 534 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 1
AMD Radeon Theater 1 1
НИУ ВШЭ - HPC TaskMaster 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
AMD - ATI Charisma Engine 4 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Полонуер Лев 1 1
Костенецкий Павел 1 1
Жукова Лилия 1 1
Щур Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Южная Корея - Республика 7034 1
Канада 5069 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
Физика - Physics - область естествознания 2932 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1349 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1462 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 91 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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