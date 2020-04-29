Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Вышла новая версия IGA-системы Solar inRights с модулем контроля операций

Безопасность Новости поставщиков

«Ростелеком-Солар» выпустил новую версию системы управления доступом и его администрирования (IGA) Solar inRights 2.9. В обновлении появился модуль контроля операций, возможность массового управления ролями, а также инструменты мониторинга работы системы.

Автоматизированные системы управления доступом обладают способностью и правами, которые позволяют массово вносить изменения в различные подключенные к ним объекты. Поэтому даже незначительная ошибка сотрудника (администратора, работника кадровой службы) или несогласованность в настройках системы могут привести к масштабным негативным последствиям. Чтобы этого избежать, в Solar inRights 2.9 реализована возможность контролировать выполнение массовых операций и приостанавливать их.

«Новый модуль контроля операций обеспечивает защиту информационных ресурсов компании от массовых ошибок и реализации некорректных событий. Например, система может быть настроена на автоматическую блокировку доступа сотрудников при увольнении. И в случае сбоя в кадровых данных или иного некорректного события в систему поступает информация о том, что подразделение удалено и все его сотрудники уволены. Ликвидация последствий такого сбоя – занятие трудоемкое и хлопотное. В новой версии Solar inRights появились функции, позволяющие настраивать поведение системы таким образом, чтобы в ответ на подобные всплески операций с большим количеством данных изменения приостанавливались до момента их рассмотрения системным администратором. При этом остальные процессы идут в обычном режиме без каких-либо простоев. Эта функция будет особенно востребована в крупных организациях с разветвленными бизнес-процессами и большим количеством пользователей», – сказал Дмитрий Бондарь, руководитель направления Solar inRights компании «Ростелеком-Солар».

Осуществление этой функции возможно как в ручном режиме, так и автоматически после превышения заданного порога.

При администрировании IGA-системы много времени может уходить на однотипные операции с ролями, например, на удаление определенных ролей из всех каталогов или установку запрета на возможность запрашивания роли. Теперь для экономии рабочего времени администратор в несколько кликов может определить список ролей и задать необходимую операцию, которую требуется применить к выбранным ролям. Система автоматически произведет нужные действия и сообщит о результате.

Кроме того, в версии 2.9 улучшены инструменты мониторинга работы системы. Теперь администратор может без привлечения специалистов вендора отслеживать корректность работы Solar inRights, чтобы в случае необходимости вносить изменения в ее настройки.

Другие материалы рубрики

«Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса

Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

«Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы

Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК

Банк Натальи Касперской стал банкротом

Топ-менеджера Group-IB обвинили во взломе соцсетей и продаже краденных паролей

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Стратегия месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов