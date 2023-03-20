«Ростелеком-Солар»: свыше 60% компаний сталкивается с угрозами привилегированного доступа ежемесячно

«Ростелеком-Солар» опубликовала результаты исследования «Угрозы привилегированного доступа в российских организациях». С угрозами со стороны привилегированных пользователей 1 раз в месяц или чаще сталкивается свыше 60% российских компаний. Наиболее распространенный вид угроз – это скачивание запрещенного контента: с ним раз в месяц и чаще имеют дело 13% крупных и небольших компаний, а также 11% госструктур. Кроме того, организациям серьезно угрожает обход привилегированными пользователями политик безопасности в личных целях: от этого ежемесячно и чаще страдает 19% крупных компаний, 18% небольших организаций и 21% госструктур.

Свыше 50% респондентов опасаются роста числа обезличенных и неуправляемых учетных записей в организации и отсутствия видимости всех привилегированных пользователей. Именно эти факторы, по мнению большинства крупных компаний, больше всего мешают организациям в защите от угроз привилегированного доступа.

Причем большинство проблем такого доступа организации связывают именно с удаленными, а не с офисными сотрудниками. В дистанционном формате в 80% случаев сложнее установить, произошла ли компрометация учетных данных удаленного привилегированного пользователя. В этой категории 80% пользователей работают на своих личных устройствах, и у 80% из них возникают проблемы с аутентификацией в корпоративной сети (с паролями, «двухфакторкой» и проч.)

Более половины российских компаний основной задачей в области снижения угроз привилегированного доступа видят реализацию полной подконтрольности действий внешних поставщиков, контрагентов и подрядчиков в информационных системах компании. При этом эксперты рынка информационной безопасности отмечают, что сегодня чуть ли не половина всех утечек данных из отечественных организаций происходит через контрагентов.

В то же время лишь 10% компаний используют для решения проблем с привилегированным доступом соответствующие специализированные системы. 30% применяют какие-то другие нецелевые системы, 41% компаний управляет доступом привилегированных пользователей вручную (соответственно, серьезно возрастают угрозы, связанные с человеческим фактором). А еще 19% организаций приняли эти риски и не управляют доступом привилегированных пользователей вообще.

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«Часть опрошенных нами респондентов с сожалением отметили, что пока руководству российских компаний не хватает понимания важности снижения рисков привилегированного доступа. Другие посетовали на нехватку бюджетов на информационную безопасность в целом и управление доступом в частности. Между тем более половины всех нарушений прав доступа приводят к утечкам конфиденциальной информации, наказание за которые руководство страны сейчас стремится ужесточить. А украденные привилегированные учетные записи используются при проведении подавляющего большинства кибератак», – сказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Для целей исследования были опрошены свыше 100 российских компаний в сегментах B2G, B2E, B2B и SMB. Компании представлены регионами Москва, Санкт-Петербург, а также городами с населением свыше 1 млн жителей. Свыше 60% организаций относятся к коммерческому сектору, 20% респондентов составили компании с госучастием, остальные – госорганы. В опросе приняли участие специалисты по ИБ/ИТ, ИТ/ИБ-директора, руководители отделов, операционные директора и владельцы бизнеса.