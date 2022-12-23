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«РТК-Солар» приобрела компанию «Новые технологии безопасности»

«РТК-Солар» (ООО «Солар Секьюрити») через дочернюю компанию ООО «Солар ПТ» заключила договор о приобретении 100% активов компании «Новые технологии безопасности» (ООО «НТБ»). По прогнозам «РТК-Солар», консолидация ресурсов и технологий увеличит выручку центра компетенций управления доступом на 30% по итогам 2023 г. и утвердит «РТК-Солар» в качестве лидера российского рынка в нише управления доступом.

«НТБ» – российский разработчик программного обеспечения для повышения уровня безопасности информационных систем и управления критической ИТ-инфраструктурой. В портфеле компании – система управления привилегированным доступом (PAM) SafeInspect и технология безопасного доступа к ресурсам организации SafeConnect. Оба решения будут включены в экосистему центра компетенций управления доступом компании «РТК-Солар». В ближайшее время в структуре «НТБ» не планируются изменения. Сделка не отразится на исполнении обязательств перед заказчиками и партнерами компании.

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар», сказал: «Согласно нашим внутренним исследованиям, системы класса PAM занимают до 13% объема рынка решений по управлению доступом. Ниша стабильно демонстрирует более высокий рост, чем в целом рынок управления доступом – 15% против 5-6%. Компания НТБ обладает зрелым решением PAM, что подтверждает второе место по выручке в этом сегменте в России. Партнерство с НТБ позволит укрепить позиции "РТК-Солар" на рынке решений по управлению доступом».

Сегодня флагманской технологией «РТК-Солар» в области управления доступом является IGA-система Solar inRights. Решение помогает выстроить на предприятии эффективные процедуры исполнения регламентов управления доступом, а также профилактику и расследование инцидентов ИБ, связанных с нарушениями прав доступа.

В ближайшее время планируется создание продуктовой экосистемы управления доступом, включающей системы IGA, PAM, технологию безопасного доступа к ресурсам организации, консалтинг, техническую поддержку, сервис и обучение сотрудников заказчика. Все решения и сервисы будут доступны в составе единого комплексного предложения. По оценке «РТК-Солар», консолидация ресурсов и технологий позволит повысить выручку направления на 30% в следующем году и закрепить лидирующие позиции компании в нише управления доступом.

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Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом компании «РТК-Солар», сказал: «По нашим данным, свыше 60% российских организаций сталкивается с нарушениями, связанными с привилегированным доступом к внутренним системам. При этом сегодня привилегированные учетные записи являются одной из главных мишеней целевых атак – этот факт усиливает критичность отсутствия решения PAM в инфраструктуре безопасности компаний. Система, с одной стороны, снижает последствия угроз за счет политики ограничения привилегий и облегчает процесс расследования инцидентов, а, с другой стороны, решает задачи идентификации и управления доступом к разделяемым учётным записям в зрелых компаниях. Поэтому контроль привилегированного доступа важно включить в общую стратегию информационной безопасности наряду с основными системами управления доступом, такими как IGA».

Михаил Романов, директор по развитию бизнеса НТБ, отметил: «Сделка с "РТК-Солар" – один из ключевых этапов в развитии НТБ. Цель ее заключения – кратное масштабирование бизнеса за счет долгосрочного партнерства с одним из лидеров рынка кибербезопасности. Включение в кластер информационной безопасности компании открывает НТБ колоссальные перспективы для развития и роста. Инвестиции от крупного игрока отрасли помогут нам усилить производственные мощности и нарастить каналы продаж по всей России. Создание совместной экосистемы идентификации и управления доступом позволит решать более широкий спектр задач клиентов в рамках комплексного предложения».

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