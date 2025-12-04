Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар НТБ SafeConnect
SafeConnect - Single Sign-On (SSO) доступ к любым приложениям и ресурсам компании из браузера, защита личных данных пользователей и интеграция с механизмами многофакторной аутентификации. Через портал можно подключиться к практически любому ресурсу в компании по основным протоколам с подменой авторизации на ресурсах, без использования дополнительного клиентского ПО. Доступ можно организовать не только персональный, но и для группы пользователей.
