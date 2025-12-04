Разделы

SafeConnect Single Sign-On (SSO) доступ к любым приложениям и ресурсам компании из браузера, защита личных данных пользователей и интеграция с механизмами многофакторной аутентификации. Через портал можно подключиться к практически любому ресурсу в компании по основным протоколам с подменой авторизации на ресурсах, без использования дополнительного клиентского ПО. Доступ можно организовать не только персональный, но и для группы пользователей.

04.12.2025 ГК «Солар» подтвердила совместимость с «Ред Софт» для бесшовного управления ИТ-инфраструктурой 1
27.11.2024 ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей 3
24.04.2024 По итогам 2023 года ГК «Солар» показала рост в два раза выше рынка 1
23.12.2022 «РТК-Солар» приобрела компанию «Новые технологии безопасности» 1
09.11.2022 Merlion стала дистрибьютором решений по информационной безопасности НТБ 1
25.04.2022 Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel 1

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - DCAP-система управления и контроля доступа к данным 22 1
Ростелеком - Сόлар ГК - SOLARSHIP 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 1
2Test Профишкаф 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Aladdin 2FA 10 1
