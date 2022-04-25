Программный комплекс SafeInspect компании НТБ включен в продуктовый портфель Netwel

Netwell, официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, заключила договор о сотрудничестве с отечественным разработчиком решений по информационной безопасности «Новые технологии безопасности».

Согласно его условиям, Netwell получает статус дистрибьютора и займется поставкой и продвижением ключевых решений компании НТБ, включающих: Safeinspect – систему контроля привилегированных пользователей; Safeconnect - систему универсального доступа (Single Sign-On)

Safeinspect – это полнофункциональная платформа для контроля за привилегированными учетными записями и сессиями в современных информационных системах – как классических, так и облачных. Обеспечивает визуализацию и 100-процентный контроль того, кто, когда и к каким ресурсам получает доступ и как их использует.

Решение подходит для организаций, которым необходим простой, гибкий и эффективный контроль за действиями, управление доступом к приложениям и выполняемым функциям на серверах.

Safeconnect – простой и защищенный Single Sign-On (SSO) доступ к любым приложениям и ресурсам компании из браузера, защита личных данных пользователей и интеграция с механизмами многофакторной аутентификации.

НТБ обладает сертификатами ФСТЭК и ФСБ, оба продукта внесены в реестр российского ПО.

В компаниях высоко оценивают перспективы будущего сотрудничества.

Елена Горбункова, продакт-менеджер по информационной безопасности Netwell, сказала: «Мы верим, что достигнутое сотрудничество поможет нам не только расширить портфель продуктов информационной безопасности, но и привлечь наших текущих и новых заказчиков к использованию сертифицированного решения контроля привилегированных пользователей».

Михаил Романов, директор по развитию бизнеса НТБ, отметил: «Нашими решениями уже пользуются большое количество клиентов, при этом НТБ нацелена на развитие партнерской сети как на территории России, так и странах ближнего зарубежья. Мы уверены, что договор с Netwell поможет в достижении этой цели и обеспечит развитие канала продаж наших решений».