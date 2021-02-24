Спецпроекты

IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9»

Безопасность Администратору Интеграция Системное ПО

Российские компании «Базальт СПО» и «Ростелеком-Солар» обеспечили совместимость платформы для централизованного управления правами доступа сотрудников к информационным ресурсам (IGA) Solar inRights с операционной системой «Альт Сервер 9». Тестовые испытания показали корректность совместной работы программных продуктов; результаты подтверждены двусторонним сертификатом совместимости. Работа выполнена в рамках развития технологического партнерства компаний. Solar inRights и ОС «Альт Сервер» включены в Единый реестр отечественного ПО.

Созданный программный комплекс будет востребован организациями, владеющими критической информационной инфраструктурой. Его применение позволит контролировать соблюдение регламентов предоставления пользователям прав доступа к корпоративным цифровым ресурсам, снизить количество инцидентов, вызванных избыточными полномочиями, и сократить трудозатраты на управление доступом.

«Цифровая среда объектов КИИ должна строиться на основе отечественных технологически независимых решений, которые обеспечивают высокий уровень защиты информационных ресурсов, – сказал Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Применение программно-аппаратного комплекса в составе «ОС «Альт Сервер 9» – Solar inRights обеспечивает субъектам КИИ возможность формировать свою ИТ-инфраструктуру в соответствии с требованиями государственных, отраслевых и корпоративных стандартов безопасности».

Решение Solar inRights – это IGA-платформа (Identity Governance and Administration), которая обеспечивает исполнение процессов и регламентов по управлению правами доступа к информационным ресурсам компании. Система позволяет в автоматизированном режиме предоставлять и изменять права доступа, оформлять и исполнять заявки на выдачу прав и обеспечивать всесторонний контроль доступа по всему периметру компании. Solar inRights разработана в России с применением собственных запатентованных компанией «Ростелеком-Солар» технологий.

ОС «Альт Сервер 9» – операционная система на базе ядра Linux. Функциональность ОС позволяет управлять корпоративной серверной инфраструктурой любого масштаба и сложности. В состав дистрибутива включен большой набор прикладных программ для системного администратора. В их числе – инструменты для управления групповыми политиками – набором правил настройки рабочей среды операционной системы. Система управления групповыми политиками «Альт Сервер 9» поддерживает совместную работу с Microsoft Active Directory. Это обеспечивает возможность эволюционно переводить корпоративную цифровую инфраструктуру на российское оборудование и ПО.

«Мы уделяем особое внимание развитию наших партнерских отношений с компаниями-поставщиками российского программного обеспечения. Это позволяет расширять список совместимости наших продуктов и предлагать клиентам качественные решения российской разработки для государства и бизнеса на базе проверенного технологического стека, имеющего все необходимые сертификаты. Основной фокус нашего взаимодействия с поставщиками направлен на надежность и апробированность используемых технологий и максимально возможное соответствие требованиям импортозамещения. Нам важно предоставлять своим заказчикам надежные решения, позволяющие беспроблемно мигрировать на отечественное ПО», – отметил Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар».

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