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Минцифры России включила Solar DAG в единый реестр российского ПО

Минцифры России внесла в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных многофункциональный продукт для защиты неструктурированных данных Solar DAG. Решение разработано архитектором комплексной кибербезопасности в России ГК «Солар». Об этом CNews сообщили представители «Солар».

ГК «Солар» представила Solar DAG в ноябре 2023 г. как комплексное многофункциональное решение, обеспечивающее единый подход к структурированию, контролю использования и хранению конфиденциальной информации. На данный момент ключевыми преимуществами продукта являются высокая производительность — возможность потоковой обработки до 100 млн событий на системах хранения данных в день, высокая скорость контентного анализа — до 1,5 ТБ в сутки, а также работа в геораспределенном режиме.

Актуальные возможности продукта закрывают основные задачи заказчиков в области защиты конфиденциальных данных от киберугроз. Возможность интеграции Solar DAG с системами бизнес-аналитики (BI) и управления доступом, например, Solar inRights, позволяет реализовать комплексный подход для контроля доступа к неструктурированным данным и снизить риски утечки конфиденциальной информации.

«Объемы неструктурированных данных, хранящихся в организациях, растут кратно. Международная аналитическая компания ITC прогнозирует, что к 2025 го. объем данных вырастет до 175 зеттабайт и бо́льшая их часть будет неструктурированной. Высокая производительность Solar DAG позволяет работать с большим объемом данных и контролировать действия пользователей. Включение решения в реестр отечественного ПО подтверждает его высокую надежность в обеспечении комплексной защиты конфиденциальных данных, в том числе неструктурированных, а также полную импортонезависимость», — сказал директор департамента развития продуктов управления доступом ГК «Солар» Дмитрий Бондарь.

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безопасность

Реестр российского программного обеспечения Минцифры России существует с 2016 года. Включение в реестр позволяет разработчикам расширить возможности использования программных комплексов, в том числе, в рамках импортозамещения.

Solar DAG — комплексное решение по управлению и контролю доступа к данным, которые хранятся и обрабатываются в неструктурированном и полуструктурированном виде на различных системах хранения, что позволяет минимизировать риски утечки конфиденциальной информации.

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