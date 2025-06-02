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ЦКР ERP/CRM Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM


ЦКР ERP/CRM - один из 12 центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, созданный в 2022 году для определения приоритетных направлений по импортозамещению. Участниками ЦКР выступают основные разработчики отечественных ERP-систем», «Галактика», «Ма-3», «Турбо»), интеграторы, и крупные заказчики из разных отраслей. Особой ценностью деятельности ЦКР представляется возможность установления диалога между крупными отраслевыми заказчиками и разработчиками общесистемного ПО, которое в перспективе должно привести к значительным результатам по импортозамещению и импортоопережению в сфере отечественного ПО для бизнеса.

 

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России появится услуга страхования рисков импортозамещения ERP 1
05.03.2025 АНО «НЦК ИСУ»: российский рынок ERP в 2025 г. cтабилизируется 1
11.12.2024 Новая версия Solar inRights 3.6: расширены возможности для интеграции с «1С» и увеличена производительность для работы в крупных компаниях с большими объемами данных 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
28.10.2024 ЦКР ERP/CRM примет участие в создании российских систем управления ресурсами 1
31.07.2024 В России может появиться услуга страхования от рисков импортозамещения в ИТ 2
18.07.2024 Сергей Сергеев -

ИТ-директор «Ленты» Сергей Сергеев в интервью CNews: Пустуют целые ниши необходимых ритейлерам ИТ-продуктов на российском рынке

 

 1
22.12.2023 Orion soft стал партнером программы «Федерация» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

ЦКР ERP/CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 32 5
SAP SE 5349 4
8548 3
Oracle Corporation 6767 3
Proxima 40 2
Microsoft Corporation 24917 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Orion soft - Орион софт - 148 1
Samsung Electronics 10398 1
Ростелеком 10004 1
Broadcom - VMware 2412 1
Amazon Inc - Amazon.com 3059 1
Yandex - Яндекс 7870 1
Apple Inc 12318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1028 1
Toshiba Corporation 2938 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2143 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Directum - Директум 1135 1
Diasoft - Диасофт 944 1
Базальт СПО - BaseALT 715 1
Sony 6581 1
Nginx - Энджайникс 180 1
R-Vision - Р-Вижн 175 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 1
Google LLC 12001 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 58 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 429 1
Nextcloud 29 1
МСК Групп - Даком М 89 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 219 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 23 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 76 1
Ростелеком - TData - ТДата 36 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
ИАС Диджитал 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1948 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 83 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 622 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 51 1
Кофемания 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12181 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4486 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3154 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 151 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
Linux Foundation 188 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21174 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6956 8
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Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 38 1
Orion soft - Proxima DB 47 1
IBS Лаборатория ERP+ 4 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 82 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference 25 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 956 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 768 1
Linux OS 10324 1
Новые облачные технологии - МойОфис 828 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 479 1
Microsoft Azure 1434 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5512 1
Oracle Java - язык программирования 3174 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Microsoft Teams - MS Teams 583 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 382 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 723 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1406 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 896 1
НКТ - Р7-Офис 422 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 459 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2340 1
Autodesk AutoCAD 348 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 315 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 166 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 79 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Примо РПА - Primo RPA 40 1
1С:Корпорация 49 1
Семион Кирилл 37 4
Комлев Николай 104 3
Березин Максим 120 1
Суровец Дмитрий 84 1
Шадаев Максут 1063 1
Глазков Александр 145 1
Сергеев Сергей 143 1
Нестеров Алексей 145 1
Панченко Иван 152 1
Ермаков Валерий 132 1
Мельникова Алиса 96 1
Галкин Николай 112 1
Козырев Алексей 324 1
Шарак Андрей 66 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Бондарь Дмитрий 37 1
Кирьянова Александра 140 1
Сорокина Ольга 14 1
Закоржевский Вячеслав 45 1
Урусов Виктор 131 1
Ермаков Иван 28 1
Мартиросов Давид 74 1
Кубарев Алексей 55 1
Агеев Денис 35 1
Трандин Сергей 99 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 29 1
Семенов Михаил 23 1
Масляный Константин 19 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Богдашов Валерий 24 1
Лазуков Станислав 36 1
Пирогова Ирина 29 1
Геллерман Михаил 39 1
Аникин Дмитрий 48 1
Султангалиев Тимурбулат 13 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Желтухин Вадим 38 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150439 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
Южная Корея - Республика 6749 1
Япония 13391 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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