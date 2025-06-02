ЦКР ERP/CRM - один из 12 центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, созданный в 2022 году для определения приоритетных направлений по импортозамещению. Участниками ЦКР выступают основные разработчики отечественных ERP-систем («1С», «Галактика», «Ма-3», «Турбо»), интеграторы, и крупные заказчики из разных отраслей. Особой ценностью деятельности ЦКР представляется возможность установления диалога между крупными отраслевыми заказчиками и разработчиками общесистемного ПО, которое в перспективе должно привести к значительным результатам по импортозамещению и импортоопережению в сфере отечественного ПО для бизнеса.