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ЦКР ERP/CRM Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM
ЦКР ERP/CRM - один из 12 центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, созданный в 2022 году для определения приоритетных направлений по импортозамещению. Участниками ЦКР выступают основные разработчики отечественных ERP-систем («1С», «Галактика», «Ма-3», «Турбо»), интеграторы, и крупные заказчики из разных отраслей. Особой ценностью деятельности ЦКР представляется возможность установления диалога между крупными отраслевыми заказчиками и разработчиками общесистемного ПО, которое в перспективе должно привести к значительным результатам по импортозамещению и импортоопережению в сфере отечественного ПО для бизнеса.
УПОМИНАНИЯ
ЦКР ERP/CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
|Linux Foundation 188 1
|Семион Кирилл 37 4
|Комлев Николай 104 3
|Березин Максим 120 1
|Суровец Дмитрий 84 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Глазков Александр 145 1
|Сергеев Сергей 143 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Панченко Иван 152 1
|Ермаков Валерий 132 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Галкин Николай 112 1
|Козырев Алексей 324 1
|Шарак Андрей 66 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Бондарь Дмитрий 37 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Сорокина Ольга 14 1
|Закоржевский Вячеслав 45 1
|Урусов Виктор 131 1
|Ермаков Иван 28 1
|Мартиросов Давид 74 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Агеев Денис 35 1
|Трандин Сергей 99 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 29 1
|Семенов Михаил 23 1
|Масляный Константин 19 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Богдашов Валерий 24 1
|Лазуков Станислав 36 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Геллерман Михаил 39 1
|Аникин Дмитрий 48 1
|Султангалиев Тимурбулат 13 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 19 1
|Желтухин Вадим 38 1
|Шустрова Наталья 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150439 7
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 1
|Южная Корея - Республика 6749 1
|Япония 13391 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5274 1
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