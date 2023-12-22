Orion soft стал партнером программы «Федерация»

Компания Orion soft вошла в программу «Федерация», которая обеспечивает экосистемный подход к созданию композитной импортонезависимой архитектуры, предполагает установление единого подхода к методологии реализации программ импортозамещения, а также затрагивает вопросы подготовки кадров и кадрового обеспечения в этих программах. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Программа «Федерация» сформирована Центром компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения «ERP/CRM» и группой компаний IBS при участии российских производителей ERP-систем, интеграторов и ключевых заказчиков из разных отраслей.

«Сейчас на отечественном рынке представлено множество ИТ-систем в разной степени готовности и функциональности. Найти среди них отвечающие запросам бизнеса не всегда легко. Программа «Федерация» помогает выбрать нужное решение среди продуктов, прошедших строгую проверку качества. И мы рады оказаться в экосистеме единомышленников, которые заняты разработкой ответов на вызовы нашей отрасли», – сказал директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

«Лаборатория ERP+» – стенд, который объединяет интегрированные компоненты для проверки сквозных цепочек бизнес-процессов на композитной архитектуре, состоящей из решений различных вендоров.

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На стенде Orion soft представит платформу терминального доступа Termit. Эксперты «Лаборатории ERP+» совместно с вендором проведут функциональное и нагрузочное тестирование решения с учетом целевых показателей, приближенных к запросам крупнейших компаний-производителей. В будущем в программу «Федерация» планируется включить и другие разработки Orion soft – безопасную среду виртуализации zVirt и систему управления базами данных Proxima DB.

В будущем в программу «Федерация» планируется включить и другие разработки Orion soft – безопасную среду виртуализации zVirt и систему управления базами данных Proxima DB.