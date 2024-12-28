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Скала^р МХД.О Машина хранения данных

Скала^р МХД.О - Машина хранения данных

Машина хранения данных Скала^р МХД.О предоставляет доступ к объектам по протоколу NFS, что открывает возможность консолидации разрозненных NFS-хранилищ. Помимо снижения затрат на эксплуатацию за счет уменьшения количества обслуживаемых систем, пользователи NFS-хранилищ получают такие функции S3-хранилища, как версионирование и георепликация.

 

Антон Карасев , Технический директор, Скала^р "Оптимизация ИТ-инфраструктуры с помощью S3 хранилища Скала^р МХД.О"  Конференция CNews 19.09.2024 | Москва "Оптимизация ИТ - инфраструктуры"


Рынок ПАК 2024 2
28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 9
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 2
20.09.2024 Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews 3
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О 4
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% 2
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК 1
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 25

Скала^р МХД.О и организации, системы, технологии, персоны:

Скала^р - ранее InterLab IBS 195 9
Broadcom - VMware 2359 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Microsoft Corporation 24625 2
Oracle Corporation 6688 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 9 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Ростелеком 9700 1
SAP SE 5277 1
Apple Inc 12100 1
8213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Nginx - Энджайникс 164 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Прогноз 1650 1
Google LLC 11775 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Proxima 28 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
МСК Групп - Даком М 61 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 1
Ростелеком - TData - ТДата 24 1
CoWork - Коворкинг Платформ 17 1
ИАС Диджитал 7 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 1
Кофемания 51 1
Leomax - Леомакс 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
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Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 2
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 210 2
Скала^р МБД - машина базы данных 13 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 3
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 3
Linux OS 9936 2
Yandex Database - YDB 24 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Apache Hadoop 427 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
1С:Корпорация 48 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 1
1С:Аналитика 18 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 1
1С:Шина 9 1
Basis - Базис.Workplace 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 1
Карасев Антон 19 4
Урусов Виктор 127 4
Шадаев Максут 1008 2
Кабаков Ярослав 59 1
Суровец Дмитрий 76 1
Глазков Александр 137 1
Нестеров Алексей 143 1
Панченко Иван 138 1
Ермаков Валерий 124 1
Мельникова Алиса 90 1
Галкин Николай 104 1
Афанасьев Александр 33 1
Козырев Алексей 321 1
Шарак Андрей 62 1
Цыганков Дмитрий 24 1
Кирьянова Александра 135 1
Ежов Василий 42 1
Закоржевский Вячеслав 30 1
Ермаков Иван 27 1
Мартиросов Давид 57 1
Кубарев Алексей 52 1
Трандин Сергей 91 1
Ларин Андрей 22 1
Глухов Иван 27 1
Гуляев Андрей 6 1
Богдашов Валерий 20 1
Лазуков Станислав 29 1
Пирогова Ирина 28 1
Архипова Мона 2 1
Татаренко Игорь 10 1
Геллерман Михаил 34 1
Аникин Дмитрий 44 1
Султангалиев Тимурбулат 10 1
Желтухин Вадим 31 1
Шустрова Наталья 14 1
Анпилов Антон 17 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Семенов Михаил 22 1
Давиденко Алексей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 694 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 2
Аудит - аудиторский услуги 2657 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Reference - Референс 184 1
Философия - Philosophy 444 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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