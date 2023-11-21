Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети»

Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р, рассказал на CNews Forum 2023 о модели цифрового двойника для управления ИТ-инфраструктурой, а также других перспективных технологиях и подходах, которые компания развивает в рамках собственной модульной платформы для построения высоконагруженных информационных систем.

Отвечать на вызовы рынка, такие как экспоненциальный рост сложности информационных систем и лавинообразное увеличение объемов информации, Скала^р помогают два принципа, которым компания следует с момента своего основания. Это использование опыта и методологий гиперскейлеров, а также разработка и внедрение перспективных инноваций в кооперации с технологическими лидерами российского рынка.

«Сегодня Скала^р предлагает широкий технологический стек для построения крупнейших ИТ-инфраструктур страны. Комбинирование технологий с использованием облачных подходов позволяет нашим заказчикам оперативно внедрять решения любой сложности и эффективно осуществлять цифровую трансформацию», – отметил Виктор Урусов.

Более того, сочетание различных архитектур и компонентов в рамках модульной платформы Скала^р обеспечивает преодоление ограничений ряда технологий и получение экстремальных показателей производительности на фоне неизменной надежности информационных систем.

В качестве первого примера Виктор Урусов привел Машину баз данных Скала^р МБД.П для работы СУБД Postgres Pro. Объединение нескольких Машин в сочетании с комбинированными инфраструктурными подходами (виртуализацией, контейнеризацией и Bare Metal) позволяет использовать максимальные возможности производительности Postgres Pro и обрабатывать более 1 петабайта корпоративных данных в транзакционной среде. Скала^р работает над созданием комплексного решения с использованием Yandex Database (YDB), которое расширит возможности по обработке данных до десятков петабайт.

Компания предлагает Машины больших данных Скала^р МБД.8 под различные типы нагрузок на основе пяти ведущих технологий: Picodata, Hadoop, Greenplum, ClickHouse, Kafka/NiFi. При этом каждая из них обладает различными характеристиками производительности и назначением. Комбинирование и выстраивание технологий в специализированные архитектуры с сегментацией типов операций позволяет объединить их возможности и довести совокупную производительность до 1 млн сложных операций в секунду. В будущем планируется создание Машин на основе графовых СУБД, а также использование предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.

Нового подхода потребовали решения для хранения данных. Нивелировать уход с рынка High-End-систем позволяют объектные хранилища S3, которые развертываются на commodity-решениях с применением подходов программно-определяемых хранилищ (SDS). Скала^р с 2015 года помогает развивать одно из самых надежных хранилищ S3 в России. Построенные на его базе комплексы Машин хранения данных МХД.О Скала^р показали впечатляющие результаты, обеспечив возможности хранения до 8 петабайт данных на одну Машину. На текущий момент компания планирует строить хранилища, объемом до 100 петабайт на основе объединения нескольких Машин. Скала^р внедряет различные технологии, позволяющие гибко переиспользовать дисковое пространство, управлять жизненным циклом данных и обеспечивать мультиарендный доступ.

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Виктор Урусов сделал акцент на том, что, в связи с колоссальным ростом сложности ИТ-ландшафта, особого внимания и преобразования требует процесс управления ИТ-инфраструктурой, а также обеспечение наблюдаемости систем (Observability), включая моделирование изменений.

Новейший подход, разрабатываемый Скала^р, предполагает управление ИТ-инфраструктурой по модели цифрового двойника.

Цифровой двойник создается путем объединения различных доменов управления в единый функциональный граф. «Мы стоим на пороге перехода к новому принципу управления информационными системами, когда единый функциональный граф фактически становится инфраструктурной нейросетью», – заключил Виктор Урусов. Он добавил, что все новые поколения модульной платформы Скала^р будут снабжены средствами управления ИТ-инфраструктурой по модели «цифрового двойника». В частности, определенный функционал уже обеспечивается за счет Единой системы управления ресурсами и эксплуатацией Машин Скала^р.

Скала^р выступила генеральным партнером ежегодного мероприятия «CNews Forum: Информационные технологии завтра». По традиции форум начался с формата «Диалог Министра с отраслью»: Максут Шадаев, глава Минцифры России, ответил на вопросы участников рынка. Мероприятие собрало более 1,5 тысяч игроков ИТ-рынка со стороны заказчиков и поставщиков услуг.