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Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V DropApp



18.12.2024 Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
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