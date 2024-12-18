Сбер Сбербанк Технологии Sber Platform V DropApp
|18.12.2024
|Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 1
|Тятюшев Максим 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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