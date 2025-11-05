«СберТех» и ОМП подтвердили совместимость своих программных продуктов

Российские разработчики «СберТех» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) подтвердили совместимость своих программных продуктов. В комплексе решения позволят клиентам выстраивать высокопроизводительные и надежные системы для управления корпоративными мобильными устройствами и приложениями.

В ходе испытаний была протестирована работа пяти продуктов «СберТеха» — серверной операционной системы Platform V SberLinux OS Server, реляционной системы управления базами данных Platform V Pangolin DB, инструмента для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp, веб- и обратного прокси-сервера Platform V SynGX и программного брокера сообщений Platform V Corax — в связке с платформой управления пользовательскими устройствами «Аврора Центр». Результаты показали, что вместе российские решения функционируют корректно и эффективно. Их комплексное использование позволит клиентам выстраивать устойчивые высоконагруженные системы с миллионом и более оконечных устройств.

Использование сертифицированных продуктов «СберТеха» и платформы «Аврора Центр» позволит значительно снизить затраты на лицензирование и поддержку, особенно в сравнении с иностранными аналогами. Это поможет клиентам оптимизировать бюджет и направить средства на развитие других направлений бизнеса.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Ключевым конкурентным преимуществом для российских компаний сегодня является способность быстро реагировать на изменения, в том числе масштабировать ИТ-инфраструктуру в соответствии с новыми бизнес-задачами. Благодаря программным продуктам «СберТеха» и ОМП предприятия смогут гибко и своевременно создавать стационарные, мобильные и гибридные рабочие места и эффективно ими управлять, исходя из актуальных потребностей и нагрузки».

Павел Эйгес, генеральный директор «Открытой мобильной платформы», отметил: «ОМП совместно с партнерами предлагает своим заказчикам эффективные и надежные решения, удовлетворяющие потребности современных российских компаний любого размера. Внедрение платформы «Аврора Центр» вместе с продуктами «СберТеха» открывает нашим клиентам доступ к передовым технологиям и функциональным возможностям, которые помогут им оставаться конкурентоспособными, адаптироваться к меняющимся условиям и реализовывать инновационные проекты».

Решения «СберТеха» и ОМП сертифицированы ФСТЭК России, что гарантирует их соответствие российским стандартам информационной безопасности. Обе компании имеют сертификаты безопасной разработки ПО, которые подтверждают, что все процессы создания продуктов в «СберТехе» и ОМП учитывают актуальные стандарты кибербезопасности. Это особенно важно для организаций, относящихся к КИИ, ЗОКИИ, государственных и финансовых организаций, где защита данных является критически важным аспектом.