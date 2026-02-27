Разделы

Proxy-server Reverse функциональность обратного прокси-сервера


27.02.2026 Финансовая разведка России покупает защитное ПО на сотни миллионов 1
05.11.2025 «СберТех» и ОМП подтвердили совместимость своих программных продуктов 1
26.06.2025 Новая версия Solar webProxy 4.3: контроль трафика по приложениям с помощью DPI, фиды угроз от Solar 4RAYS и модуль webCAT 1
22.05.2025 IVA Technologies объявляет о выпуске новой версии программного пограничного контроллера сессий — IVA SBC 9.0 1
30.01.2025 Система единой аутентификации Avanpost FAM получила сертификат совместимости с ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) 1
18.01.2024 Ideco выпустила новую версию межсетевого экрана Ideco UTM 15.7 1
21.12.2023 В системе управления доступом RooX UIDM появился API Gateway 1
29.11.2023 Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса 1
30.10.2023 Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0 1
10.07.2023 Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции 1
04.07.2023 Представлен Solar webProxy 3.9 с расширенными возможностями реверс-прокси и интеграции со сторонними решениями 1
26.12.2022 Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений 1
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор 1
07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1
21.04.2022 Российские proxy занимают рынок 1
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК 1
18.11.2021 Avanpost FAM интегрирован с корпоративными решениями Citrix 1
27.10.2021 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn 1
08.10.2021 Avanpost FAM обеспечит многофакторную аутентификацию для Microsoft Exchange 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 2
20.04.2021 В новой версии Solar webProxy 3.6 появилась функциональность обратного прокси-сервера 1
29.07.2020 Avanpost FAM включен в реестр российского ПО 1
17.06.2020 «Аванпост» выпустил решение для единого входа в информационные системы 1
17.05.2016 IaaS в ритейле: опыт сети магазинов Hamleys 1
18.08.2015 Проблемы эксплуатации Microsoft Exchange и эффективное их решение 1
25.02.2005 В Cisco ACNS найдена "дыра" 1

ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 180 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1188 5
Ростелеком 10453 3
Microsoft Corporation 25359 3
Ideco - Айдеко 104 3
Cisco Systems 5239 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2626 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 58 1
Multifactor - Мультифактор 96 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3170 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5335 1
Yandex - Яндекс 8659 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1560 1
Citrix Systems 846 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 922 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 288 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 329 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 91 1
F5 Networks 67 1
R-Vision - Р-Вижн 226 1
Ланит - Comptek - Комптек 200 1
Palo Alto Networks 169 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 668 1
One Identity 11 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 53 1
МКБ - Московский кредитный банк 623 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 101 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 1
О2О Холдинг 59 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс.Лавка 286 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 94 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 335 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3431 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5353 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13086 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 360 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 12
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 712 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17256 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7701 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 8
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1331 7
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 515 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12339 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4387 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3601 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2612 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23403 6
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 100 6
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 91 6
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 274 6
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 162 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2829 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 5
Кибербезопасность - НСД - CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 11 5
WAM - Web Access Management 24 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2332 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 786 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5438 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8556 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23137 4
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 66 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2315 4
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 111 4
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 676 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 993 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11633 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 101 9
Linux OS 11063 8
Microsoft Windows 16463 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1559 4
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 34 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 432 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1790 3
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 2
Ideco NGFW 35 2
Microsoft Outlook 1431 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 224 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 2
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 165 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 192 1
RooX UIDM 47 1
Cisco ACNS - Cisco Application and Content Networking System - Cisco CDS - Cisco Content Delivery System 4 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 381 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 37 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 94 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DropApp 7 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 12 1
Cisco WCCP - Cisco Web Cache Communication Protocol - протокол перенаправления контента 5 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 399 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1387 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 964 1
Oracle Java - язык программирования 3361 1
JavaScript - JS - язык программирования 1349 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 711 1
Грудинин Дмитрий 27 5
Хомутов Дмитрий 54 3
Куценко Петр 6 2
Кубанина Марина 1 1
Тятюшев Максим 163 1
Корсаков Константин 23 1
Буслидзе Денис 1 1
Михайлов Василий 1 1
Хлепенкова Анастасия 1 1
Сердюк Алексей 9 1
Мирзоев Мурад 27 1
Осеевский Михаил 334 1
Кириенко Владимир 144 1
Анохин Сергей 112 1
Степанюк Михаил 77 1
Тен Антон 45 1
Патока Андрей 110 1
Врацкий Андрей 167 1
Бутман Евгений 29 1
Соколов Евгений 15 1
Минаев Андрей 15 1
Алешкин Сергей 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 158984 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46225 2
Казахстан - Республика 5857 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2454 1
Армения - Республика 2389 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18862 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2954 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 1
Грузия 1293 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1017 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10545 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6988 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3736 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3262 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1826 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17498 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1733 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3191 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 560 1
Аудит - аудиторский услуги 3138 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Спорт - Футбол 754 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3054 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6712 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5834 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6310 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11824 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 477 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 770 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2336 1
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 156 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 113 1
Киберучения 121 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 158 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 10 1
Juniper Research 552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
Merlion Academy 4 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
