Ideco NGFW создал решение для Enterprise сегмента Ideco NGFW — инновационное решение для крупного бизнеса

Компания Ideco выпустила инновацию в сфере информационной безопасности — новое поколение межсетевых экранов и полностью перешла на NGFW-решения. Это позволит удовлетворить все требования крупных компаний на рынке в области безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Основываясь на многолетнем опыте работы с клиентами Enterprise сегмента Ideco предложила клиентам новейшую защиту сети — NGFW 16.0. Решение включает передовые технологии обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа в корпоративные сети и системы, распознавание и блокировку вредоносных программ, обнаружение и реагирование на кибератаки. Кроме того, программное обеспечение предоставляет антивирусную защиту, контроль приложений и улучшенную настройку VPN-авторизации.

Благодаря новой платформе на основе ядра Linux 6.3 ПО защищено от перебоев при обработке большого трафика и сложных операций. Пользователь также может настраивать ПО под свои задачи, устанавливая правила фаервола для зон, где располагаются IPSec и клиентские VPN-подключения.

Ideco NGFW обеспечивает управление доступом и аутентификацию, интегрируясь с Astra ALD Pro. Она повышает безопасность данных компании при работе с сетью сотрудников, обеспечивает надежность работы с веб-ресурсами, предотвращает DoS-атаки и защищает от вредоносного трафика с помощью встроенной функции обратного прокси-сервера. Программа также предотвращает использование конфиденциальной информации злоумышленниками и не прерывает работу сотрудников при атаках на инфраструктуру.

Мониторинг и анализ веб-активности в компаниях Enterprise сегмента становятся все более важными: добавление журнала веб-доступа в отчеты по трафику упростило эту задачу для ИТ-специалистов. Данная функция NGFW 16.0. позволяет эффективно обнаруживать угрозы и нарушения безопасности веб-активности пользователей, а возможность использования всего дискового пространства межсетевого экрана облегчает хранение и обработку больших объемов данных для глобальных компаний.

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Обеспечение сохранности данных при удаленном доступе к сети — важный функционал, востребованный при дистанционной работе сотрудников или взаимодействии филиалов крупной компании. Двухфазная аутентификация (2FA) гарантирует повышенный уровень безопасности ПО, а создание маршрутов для IPSec-подключений помогает установить безопасные соединения между удаленными сегментами сети.

«Ideco NGFW отражает функциональность и уникальные возможности безопасности сети для крупного бизнеса. Быстрое обновление систем помогает сэкономить ресурсы компании и обеспечить защиту конфиденциальной информации. Эта инновация радует отечественных разработчиков и создает новые возможное для российских корпораций на рынке ИБ. В 2024 году мы создадим решение Ideco NGFW 17.0, которые еще больше закроет потребности Enterprise сегмента», — сказал Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.