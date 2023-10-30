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Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0

Компания Ideco представила новое поколение межсетевого экрана — Ideco NGFW 16.0. Это решение было разработано с учетом последних тенденций в киберугрозах и предлагает новейшие функции, чтобы обеспечить максимальную защиту сети.

Среди новых возможностей:

Zone Based Firewall для простого создания правил в сложных сетях - с большим количеством сетевых интерфейсов, сегментов, IPSec и клиентских VPN-подключений. Также добавлена возможность интеграции с Astra ALD Pro, что обеспечивает авторизацию пользователей на базе отечественной ОС и повышает уровень безопасности в сети.

Для защиты от DoS-атак, связанных с опубликованными веб-ресурсами, межсетевой экран NGFW 16.0 предлагает функцию обратного прокси-сервера (теперь с WAF и анти-DoS). Это помогает предотвратить проникновение вредоносного трафика и сохранить работоспособность ресурсов. Важной новинкой является добавление журнала веб-доступа в отчеты по трафику. Это упрощает мониторинг и анализ веб-активности пользователей, позволяя выявлять возможные угрозы и нарушения безопасности. Другая значимая возможность — улучшенная настройка VPN-авторизации пользователей, включая двухфакторную аутентификацию (2FA). Это обеспечивает повышенный уровень безопасности при удаленном доступе к сети.

Еще одной важной функцией является возможность создания маршрутов для IPSec-подключений (включая BGP), что позволяет установить безопасные соединения между удаленными сетевыми сегментами. Авторизация пользователей доверенных доменов Active Directory позволяет работать в сетях с несколькими доменами, объединенными доверием.

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безопасность

Исправления и изменения:

Одним из заметных изменений является переименование продукта в Ideco NGFW. Новое название отражает его функциональность и возможности в области обеспечения безопасности в сети.

«Ideco NGFW 16.0 обладает достаточной производительностью и возможностями по работе в экосистеме отечественных ИТ-решений и сервисов, для сетей компаний любой сложности. Шаг за шагом мы стремимся помочь заказчикам решить проблемы перехода с зарубежных решений, с сохранением уровня безопасности и надежности сетевых сервисов», — отметил Дмитрий Хомутов, директор компании Ideco.

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