Avanpost FAM и Avanpost Web SSO получили поддержку универсальной биометрической аутентификации по протоколу WebAuthn

Две системы компании «Аванпост», российского разработчика систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, теперь поддерживают биометрическую аутентификацию в подключенных к ним приложениях. Она происходит с использованием биометрических считывателей на пользовательских устройствах и подключаемых веб-токенов WebAuthn/FIDO U2F.

В современных носимых устройствах биометрия уже стала привычным способом подтверждения платёжных операций, входа в приложения и разблокировки устройства. Начиная с 2019 г., принят и активно развивается стандарт WebAuthn консорциума W3C, унифицирующий подходы к биометрической аутентификации на носимых устройствах.

Использование пользовательских устройств – ноутбуков, смартфонов, считывателей с поддержкой стандарта WebAuthn – и интеграционных возможностей Avanpost FAM позволит заказчикам получить универсальный механизм биометрической аутентификации и усилить защиту корпоративных веб-приложений, а также «тонких» и «толстых» клиентов. Благодаря обширному набору факторов аутентификации в Avanpost FAM и гибко настраиваемым сценариям аутентификации администраторы могут сочетать WebAuthn с другими методами для повышения удобства и защищённости аутентификации. Сотрудники могут использовать в качестве аутентификатора считыватель личного мобильного устройства (смартфона, ноутбука), что значительно упрощает процесс перехода на новый для них способ аутентификации.

Возможность использования пользовательской биометрии в Avanpost Web SSO позволит клиентам интернет-сервисов защитить свои учётные записи при помощи удобного метода аутентификации, доступного и привычного для большинства активных пользователей смартфонов. Это значительно повысит доверие к ресурсам, предоставляющим онлайн-услуги, особенно связанные с финансовыми операциями.

Метод аутентификации по WebAuthn, поддерживаемый Avanpost FAM и Avanpost Web SSO, не требует значительных затрат на приобретение специализированных биометрических считывателей для сотрудников. Также снижается нагрузка на подразделения ИТ и ИБ, поскольку им не требуется управлять биометрическими данными – пользователи самостоятельно выполняют данную процедуру.

«Считыватели биометрии на пользовательских устройствах с поддержкой WebAuthn работают "штатно" в большинстве современных операционных систем и поддерживаются браузерами без установки дополнительных драйверов и плагинов. Биометрические данные хранятся на устройстве пользователя под защитой операционной системы и не требуют передачи на сервер аутентификации. За счёт этого можно существенно снизить затраты на внедрение биометрии, уменьшить расходы на централизованное администрирование биометрических данных, а также обеспечить соответствие требованиям законодательства», – сказал Дмитрий Грудинин, системный архитектор компании «Аванпост».

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Avanpost FAM (Federated Access Manager) – платформа для единой аутентификации сотрудников в корпоративных приложениях, которая обладает уникальными функциональными возможностями на российском рынке. Система единого входа, созданная с помощью Avanpost FAM, позволяет организовать прозрачную и многофакторную аутентификацию в мобильных и веб-приложениях, приложениях с «толстым клиентом», SaaS-сервисах и терминальных решениях. Продукты такого класса сейчас, в условиях удаленного режима работы, особенно востребованы.

Отличительной особенностью Avanpost FAM является поддержка обширного пула технологий аутентификации: Enterprise SSO (ESSO), IDP (Identity Provider, включая SAML и OAuth/OpenID Connect), Reverse Proxy (Web Access Manager), RADIUS, Credential Provider для Windows, PAM для Linux/UNIX. Это позволяет обеспечить по-настоящему «бесшовную» единую однократную аутентификацию в смешанных ИТ-инфраструктурах, где есть приложения как с «толстым», так и с «тонким» клиентом, рабочие станции, веб-интерфейсы, микросервисы и мобильные приложения.

Avanpost Web SSO — система единой аутентификации клиентов в порталах и внешних приложениях. Это первый российский продукт класса Web SSO (IDP). Система в режиме Identity Federation позволяет сделать регистрацию клиентов по-настоящему простой и прозрачной, объединив в рамках одного клиентского мультиаккаунта в Avanpost Web SSO различные аккаунты от внешних Identity Provider. Личный кабинет позволит пользователям самостоятельно управлять связью между аккаунтами.